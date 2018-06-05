改變你的洗碗方式，把滿是細菌的廚房海綿扔了吧！

文：ALICE PARK

譯：張書豪

快說，家裡哪一個房間細菌最多？

你可能會很訝異，答案竟然不是浴室。微生物和細菌實際上比較喜歡廚房，也就是你吃東西和準備食物的地方。而一連串與細菌有關的活動，可能就發生在廚房水槽邊的海綿上。如果你習慣手洗，你的盤子、杯子和餐具可能不如你想得那麼乾淨。

在一項2017年被刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的研究中，德國研究人員針對廚房海棉進行細菌分析，得到令人吃驚的結果。他們從一般家庭收集的海綿中，發現362種不同的細菌，潛伏在海綿的細縫裡，且每平方公分有高達450億個細菌，真是一個驚人的數字（這與人類的糞便檢體樣本所發現的數量相當）。若以一個一般大小的廚房海綿來看，幾乎等於有5.5兆的微生物，正在你用來清潔餐盤的海綿上蠕動。

此數量甚至讓進行這項研究的人員感到驚訝，這項研究的主持人，富特旺根大學（Furtwangen University）微生物與衛生學教授馬庫斯．埃格特（Markus Egert）說，「這比我們最初預想的狀況還要高出一到二個數量級。」當埃格特和他的研究團隊在顯微鏡下看到細菌，其3D立體效果更令人震驚。他說，「從來沒有人看過海綿裡的細菌，而且問題是這些細菌和微生物，我們肉眼根本看不到。而假如你沒看見，你不會相信它們的存在。」

以下是關於廚房海綿的骯髒秘密，以及清洗餐盤時你應該改用的東西。

為什麼不該再使用海綿？

清洗碗盤和杯子的理想方法就是把他們放到洗碗機裡。因為洗碗機在進行烘乾時，會持續熱水和熱氣的循環程序，這是一種有效率的方法，能徹底清潔你的餐具，不過重要的是要運用全部的能量循環以獲得最佳結果，節能設備使用較少的能源，因而產生較少的熱氣來消毒（熱氣對消滅細菌很重要）。

如果你沒有洗碗機，你可能會使用廚房海綿。然而海綿是細菌滋生的理想溫床，因為有大量的食物殘渣會附著在海綿體多孔的裡面及表面，其溫暖潮濕的環境更容易吸引細菌、成為其良好的繁殖地。萊斯莉．賴克特（Leslie Reichert）是環保清潔專家，也是《環保清潔的樂趣》（Joy of Green Cleaning）這本書的作者，她說，「廚房海綿從來不曾變乾，而你也從不完全洗掉海綿所附著的食物，對細菌而言，它是完美的環境。」

好消息是存在於海綿上的細菌通常是不會讓你生病的，埃格特並未發現引起食源性疾病的常見細菌，如沙門氏菌（salmonella）、大腸桿菌（E. coli）和彎曲桿菌（campylobacter）。不過，這些致病的細菌有可能是被相當大量的其他細菌壓制住，埃格特懷疑，如果研究人員再仔細研究，他們會在一些海綿中發現這些致病細菌。

洗碗的最好方法

使用塑膠或矽脂材料做的刷子。刷子沒有使用的時候儘量保持乾燥，而且它們不像海綿有很多很深的裂縫，讓水和細菌得以滋長。好管家研究機構（Good Housekeeping Institute）之家庭電器與清潔用品實驗室負責人卡洛琳．福特（Carolyn Forte）說，「你可以讓刷子站立，或把刷子放到一個會讓它們變乾的桶子裡。它的材質不像海綿那樣多孔的，因此如果有東西黏在刷子上，你可以看見它並將其沖洗掉。」它們也很容易清洗，你應該每星期在洗碗機裡洗一次。

該如何清洗海綿？

如果你堅持使用海綿，你平時應該要經常清洗和替換它。

只用肥皂和水無法清除細菌，在埃格特的研究裡，這樣清洗只會讓海綿含有更多的細菌。這些微生物因為在清潔過程中存活下來，所以它們更有可能已經對清潔劑產生抗性，以至於對人體健康造成潛在的傷害。換句話說，如果你用錯方法清洗海綿，產生更有害的細菌會讓你自取其害。

埃格特說，「不當的清洗會使情況更糟糕，特別是家裡的非清潔專家們，他們通常不會清潔完全海綿裡面的所有細菌，因為它的內部藏有非常大量的微生物，如此使得一些細菌存活下來，並且變得更具抵抗性，如果你一再地這樣做，你將帶給自己更多致病的病媒。」因此埃格特建議每週更換廚房海綿，以免細菌增長與集結。

然而福特表示，「清洗海綿不是不可能。」這位家庭清潔專家建議，每隔幾天就消毒一次，並使用各種方法，譬如用漂白劑浸泡、用微波爐殺菌或放到洗碗機內洗淨。

好管家研究機構比較這三種方法，發現用漂白劑浸泡的功效最佳，它可以去除實驗海綿體上99.9％因實驗被加入的沙門氏菌、大腸桿菌和綠膿桿菌（pseudomonas bacteria），他們研發出一種解決方案：將三大湯匙的漂白劑加入一夸脫的水，然後將帶菌的海綿浸泡其五分鐘後，再拿起來沖洗乾淨。

其次有效的是微波殺菌，雖然這種方法不像漂白劑浸泡能殺死很多大腸桿菌，不過仍然可以讓海綿達到清潔殺菌的效果。福特說重要的是在放入微波前要讓海綿徹底濕潤，以避免它在微波中著火，還有一點也很重要，在使用海綿清洗碗盤前要讓海綿保持徹底乾燥，因為潮濕會滋生更多的細菌。

最後，儘管用洗碗機清洗海綿的確可殺死99.8％的細菌，它卻是上述三種方法中效果最差的。如果你採用這種方法，請確保自己沒有使用節能選項。

傳統纖維素海綿是用紙或木漿製成的，你也可以選擇一種非紙或木漿製成的海綿，現在有很多海綿是採用塑膠材料製作，其空隙裂縫較少且不易吸水，因此較不可能維持滋生細菌的潮濕環境。賴克特也建議用注入柑橘清潔劑的植物性泡沫海綿，它可以杜絕細菌約一個月的時間。

骯髒的舊海綿該怎麼處理？

如果「常常把海綿丟棄」這個做法聽起來很浪費，埃格特建議可以將這些海綿用在其他地方，譬如清潔地板或庭院器材，細菌對這些地方而言可能不會造成問題，也不那麼重要。只要這些含有細菌的海綿不是用在你每天吃東西的碗盤或杯子上，應該就不至於造成問題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航