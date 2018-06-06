「地中海飲食」能否減緩空汙帶來的健康影響？

文：ALEXANDRA SIFFERLIN

譯：許睿洋

一項最新研究指出，地中海飲食法（Mediterranean diet，一種以大量蔬果、全穀類、豆科植物、橄欖油、魚和少量肉類為其特色的飲食模式）或能幫助人們減輕空氣汙染造成的部分健康問題。

紐約大學醫學院的研究人員歷時17年，研究全美近55萬名、平均年齡62歲民眾的相關數據，並根據民眾飲食習慣接近「地中海飲食」的程度將其分類，最後再將各類別與長期暴露於空氣污染（包含細懸浮微粒PM2.5、二氧化氮、臭氧等）後的健康狀況進行連結。

當研究人員將採用與不採用地中海飲食的人們相比，並將暴露於空污納入考量時，他們發現，長期下來二氧化氮每上升10ppb（十億分之一），未依照地中海飲食者的死亡率即增加5％，而採用地中海飲食者的死亡率僅上升2％。當空氣中的PM2.5每立方公尺增加10微克時，未採用地中海飲食者因心血管疾病死亡的機率增加17％，而採用地中海飲食的人則僅上升5％。心臟病致死的機率亦呈現類似的結果。然而，遵循地中海飲食對於暴露於臭氧似乎不具保護效果。

本研究的作者、也是紐約大學醫學院的博士生克里斯．琳姆（Chris Lim）在美國胸腔學會（American Thoracic Society）2018年國際會議上（舉辦於聖地牙哥）發表了他的研究。他說，「一般認為，空氣汙染會透過氧化壓力（oxidative stress）與發炎等方式對人體健康造成不好的影響。而地中海飲食法中的食物具抗發炎性且富含抗氧化劑，可能因此減輕空汙帶來的影響。」

琳姆表示，其他的飲食模式也可能帶來類似的效益。他說，「在檢視地中海飲食法的構成要件時，我發現蔬果和健康的脂肪是削弱空汙影響的關鍵。」

關於人們的飲食習慣能否影響空汙風險的研究仍然為數不多，且多處於實驗性階段。但琳姆的研究並非發現兩者關聯的首例，美國環境保護署（U.S. Environmental Protection Agency, EPA）也正在進行相關的研究。環保署於今年二月寫道：「初步研究指出，對於原先已存在心血管疾病與呼吸道疾病的人而言，含有抗氧化或抗發炎特性的營養補充劑（如魚油與橄欖油）或藥物，或能對空氣污染造成的健康影響提供部分保護。」環保署也表示，他們正在研究究竟含有上述營養素的營養補充品、非處方藥品或全食飲食（對於減輕空汙造成的健康影響）是否有效，以及多少的劑量或分量才能有所助益。

飲食習慣究竟能否真的保護人體健康不受空汙影響，現在仍言之過早。然而，遵守富含各種蔬果的飲食法絕對是不錯的飲食建議。琳姆表示，他希望人們從他的研究中獲得的訊息很簡單：多吃蔬菜。至於未來的研究是否應證實他的發現，琳姆表示，或許各國會想要發展一套與空氣品質標準相應的飲食指南，來提升人民的健康。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航