花生醬是「好脂肪」嗎？關於花生醬你應該要知道的事

文：SOPHIA GOTTFRIED

譯：許睿洋

花生醬究竟是否健康？這是一個營養專家長年爭論的問題，因為花生醬通常擁有相當高的脂肪含量。但當考慮整體的營養價值時，對許多人而言，答案便會是肯定的。

身為合法營養師、也是紐約大學營養與食物研究學系實習教授（clinical professor）莉莎．莎森（Lisa Sasson）說，「它（花生醬）真的是一個很健康的食物。如果你喜歡它的味道的話，許多理由都支持你應該在儲藏櫃裡放上一罐或是帶去上班。」

哈佛大學「陳曾熙公共衛生學院」（Harvard T.H. Chan School of Public Health and of medicine）傳染病與營養學教授沃特．威列特博士（Dr. Walter Willett）表示，最主要的原因是因為花生醬富含一系列的營養元素，包含蛋白質、纖維以及多種礦物質與維他命。兩大匙的花生醬約含有七公克的蛋白質、16公克的脂肪、以及兩公克的纖維。莎森說，因為這三種成份，所以「它非常容易產生飽足感」。

以下是關於花生醬你應該要知道的事。

花生醬是「好脂肪」嗎？

威列特表示，花生醬的高脂肪含量是讓它背負不健康罪名的主要原因。而他解釋道，現在研究人員與專家學者將不同類型的脂肪分類，其中花生醬便是「健康不飽和脂肪」最好的例子。他說，「多攝取這類的脂肪能降低血液膽固醇，以及罹患心血管疾病的風險，特別是如果你用花生醬取代奶油或加工肉品。」

如果你不喜歡花生的味道（或者你對花生過敏），還有各式各樣的堅果醬與種籽醬供你選擇，包括杏仁醬、腰果醬、葵花籽醬等等。威列特說，「我將它們全部列在健康的類別中。」

哪種花生醬最健康？

並不是所有種類的花生醬都一樣好，真正健康的花生醬通常只含有一到兩種成份：花生與（少量的）鹽。花生醬是「偷渡」添加糖（added sugar）的一大來源，所以必須確保沒有多餘的糖分列在成份表當中。另外，在審視營養成份標籤的同時，要盡量避免內含「氫化油」（hydrogenated oil）的花生醬。莎森說，這種不健康的人工脂肪主要是用以提高花生醬的穩定度（使之不容易分離）或防止它壞得太快。

另外，也不要考慮標榜「低脂肪」的花生醬。莎森表示，這很容易誤導消費者，因為這樣的產品通常含有「（和其他產品）相同的熱量與更多的添加糖」。儘管天然的花生醬往往因為沒有添加乳化劑而在食用前需要攪拌，存放的時間也比添加氫化油的花生醬還要短，但莎森表示，將它們存放於陰涼的櫃子或冰箱中仍能延長其存放時間。

每次應該吃多少花生醬？

花生醬的標準份量其實僅能有2大匙，因此你必須進行份量控制。莎森表示，2大匙花生醬的熱量約是200卡，所以若是正餐食用（如花生醬三明治），最好遵守2大匙的份量控制；而點心食用的話則約介於數茶匙到一大匙之間。

怎麼吃最美味？

莎森說，「真的很少食物如此『萬用』。」你能把它抹在蘋果、餅乾上，也能夾進麵包與三明治，甚至當作香蕉或是其他水果的沾醬。莎森說，她喜歡把花生醬單純地抹在全穀吐司和全麥餅乾上，而威列特則最愛將花生醬當作胡蘿蔔的沾醬來享用，或是來上一碗既美味又營養的「西非花生湯」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航