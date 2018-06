花生醬是「好脂肪」嗎？關於花生醬你應該要知道的事

文:SOPHIA GOTTFRIED

花生醬究竟是否健康?這是一個營養專家長年爭論的問題,因為花生醬通常擁有相當高的脂肪含量。但當考慮整體的營養價值時,對許多人而言,答案便會是肯定的。

身為合法營養師、也是紐約大學營養與食物研究學系實習教授(clinical professor)莉莎.莎森(Lisa Sasson)說,「它(花生醬)真的是一個很健康的食物。如果你喜歡它的味道的話,許多理由都支持你應該在儲藏櫃裡放上一罐或是帶去上班。」

哈佛大學「陳曾熙公共衛生學院」(Harvard T.H. Chan School of Public Health and of medicine)傳染病與營養學教授沃特.威列特博士(Dr. Walter Willett)表示,最主要的原因是因為花生醬富含一系列的營養元素,包含蛋白質、纖維以及多種礦物質與維他命。兩大匙的花生醬約含有七公克的蛋白質、16公克的脂肪、以及兩公克的纖維。莎森說,因為這三種成份,所以「它非常容易產生飽足感」。

以下是關於花生醬你應該要知道的事。

花生醬是「好脂肪」嗎?

威列特表示,花生醬的高脂肪含量是讓它背負不健康罪名的主要原因。而他解釋道,現在研究人員與專家學者將不同類型的脂肪分類,其中花生醬便是「健康不飽和脂肪」最好的例子。他說,「多攝取這類的脂肪能降低血液膽固醇,以及罹患心血管疾病的風險,特別是如果你用花生醬取代奶油或加工肉品。」

如果你不喜歡花生的味道(或者你對花生過敏),還有各式各樣的堅果醬與種籽醬供你選擇,包括杏仁醬、腰果醬、葵花籽醬等等。威列特說,「我將它們全部列在健康的類別中。」

哪種花生醬最健康?

並不是所有種類的花生醬都一樣好,真正健康的花生醬通常只含有一到兩種成份:花生與(少量的)鹽。花生醬是「偷渡」添加糖(added sugar)的一大來源,所以必須確保沒有多餘的糖分列在成份表當中。另外,在審視營養成份標籤的同時,要盡量避免內含「氫化油」(hydrogenated oil)的花生醬。莎森說,這種不健康的人工脂肪主要是用以提高花生醬的穩定度(使之不容易分離)或防止它壞得太快。

另外,也不要考慮標榜「低脂肪」的花生醬。莎森表示,這很容易誤導消費者,因為這樣的產品通常含有「(和其他產品)相同的熱量與更多的添加糖」。儘管天然的花生醬往往因為沒有添加乳化劑而在食用前需要攪拌,存放的時間也比添加氫化油的花生醬還要短,但莎森表示,將它們存放於陰涼的櫃子或冰箱中仍能延長其存放時間。

每次應該吃多少花生醬?

花生醬的標準份量其實僅能有2大匙,因此你必須進行份量控制。莎森表示,2大匙花生醬的熱量約是200卡,所以若是正餐食用(如花生醬三明治),最好遵守2大匙的份量控制;而點心食用的話則約介於數茶匙到一大匙之間。

怎麼吃最美味?

莎森說,「真的很少食物如此『萬用』。」你能把它抹在蘋果、餅乾上,也能夾進麵包與三明治,甚至當作香蕉或是其他水果的沾醬。莎森說,她喜歡把花生醬單純地抹在全穀吐司和全麥餅乾上,而威列特則最愛將花生醬當作胡蘿蔔的沾醬來享用,或是來上一碗既美味又營養的「西非花生湯」。

