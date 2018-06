壓力極大、負債累累：美國千禧世代家庭看護的挑戰

文:Abigail Abrams

譯:彭于庭

美國家庭看護的工作至關重要,而且通常是沒有支薪的:他們協助家人洗澡、吃飯、處理保險和醫療相關的事務,但美國看護的形象正在改變。根據美國退休人員協會(American Association of Retired Persons,簡稱AARP)新出爐的報告,雖然典型的無報酬家庭看護是49歲的白人女性,但現在約有1,000萬名18至34歲,有著迥異生活背景的美國人擔任親友的看護。

在美國,有四分之一的家庭看護是千禧世代的年輕人,也就是1981-2000年間出生的人。在嬰兒潮世代出生的人現在已屆高齡且需要別人幫忙打理生活,因此千禧世代的年輕人在看護工作裡扮演的角色癒發重要。該報告指出,超過一半的千禧看護非白人,他們也比其他世代的人更能在照顧親友和工作之間取得一個平衡。

根據美國看護聯盟(National Alliance for Caregiving)與AARP的2015美國看護研究(2015 Caregiving in the U.S. study),有27%的千禧看護是西班牙裔、18%非裔美國人,還有8%亞裔美國人或太平洋島民。不到一半的千禧看護(44%)是白人,但是年長的看護中有三分之二是白人。

該報告也指出,將近75%的千禧看護有工作,53%是全職工作。他們每周平均花費21小時,或者是跟打工同等的時間來照顧親友。超過四分之一的千禧世代每週花費20小時以上照顧親友,每五人當中有一人每周照顧親友的時間超過40小時。

吉恩・阿吉亞斯說:「許多千禧世代的年輕人不只要工作與照顧親友,還要想辦法在兩者之間取得一個平衡。」阿吉亞斯是AARP公共政策學會的一名研究長期照護的專家和支持者,該學會為許多看護團體提供指導。「千禧世代在這個年齡層通常會想著渡假,和朋友出去玩,甚至考慮要結婚,但是這群千禧看護卻在做包紮傷口和幫忙洗澡之類的工作。」

該報告也指出拉美裔的千禧世代常常面臨極大的壓力,因為他們相較來自其他背景的年輕人,每周平均花費更長的時間照顧親友。阿吉亞斯解釋,這部分是因為拉丁裔的美國人比較可能住在多代同堂的家庭。對他們這樣英語非母語的家庭而言,要理解政府醫療系統跟協調多個醫療機構提供的服務是非常困難的。

該報告發現,儘管千禧看護花費大部分時間在工作,過半數的人收入不到五萬美元(約台幣147萬)。平均而言,他們27%的收入用於看護相關的支出,比其他世代的人都高。其他調查也指出大多數千禧一代或多或少都有負債。約70%的大學畢業生背負就學貸款,而美國聯邦儲備(Federal Reserve)估計每個學生平均月還款額為美金393元,相當於台幣10,115元。「如果要談千禧一代如何平衡學業、就業、看護工作,就必須一併討論學生的債務危機。如果一個人才剛步入職場就負債累累還要照顧親友,這只會增加他的工作壓力。」美國護理聯盟總裁兼首席執行官的希・葛雷斯・懷汀(C. Grace Whiting)說道。

另一個常見的壓力源是看護工作對個人職業的影響。報告指出,54%的千禧看護表示看護工作對他們的職業有重大影響,但是千禧一代不太會向上司或同事談論身為家庭看護的責任,也就代表著他們總是孤軍奮鬥。

報告也顯示,千禧世代的男性看護的比例很接近女性的比例,這是社會上的一大進步。「千禧一代對於性別在職業還有照護工作上的觀念正在改變。」懷汀說道。美國正面臨看護的短缺,而千禧看護的性別和種族越來越多元,將成為未來看護工作的主力軍。「我們可以看到的是,尤其是千禧世代的年輕人,每個人肩上都承擔一定的責任,而我們必須相互扶持。」

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航