為什麼美泰兒應該繼續生產「多樣性」的芭比娃娃？

文：Lisa Marie Segarra

譯：劉聲安

作為「芭比女人影響力（Barbie’s Inspiring Women）」系列的一部分，今年春天發行的芙烈達・卡蘿（Frida Kahlo）娃娃原本應該為20世紀墨西哥藝術家的粉絲爭相歡慶，然而娃娃的製造者美泰兒（Mattel），卻因為將卡蘿換了一雙顏色較淺的眼睛，並省略了她的輪椅和自畫像中常見的一字眉，而受到了抨擊。

話雖如此，美泰兒最近其他以現實生活榜樣為基礎的非白人芭比娃娃，包括著有伊斯蘭頭巾的美國奧運選手伊布蒂哈・穆罕默德（Ibtihaj Muhammad）和克洛伊・金（Chloe Kim），都受到了肯定的迴響。

對於強敵環伺的美泰兒來說，芭比最近的銷售情況一片光明，而美泰兒歷經了是四年來第六任的CEO，和自2013年以來每年都下滑的芭比銷售量，在2018年第一季度，經過了零售業關鍵指標的耶誕假期，芭比娃娃銷售額增長了24％。

行業專家Richard Gottlieb表示，無論是在膚色還是身材方面的多樣性，都是促成芭比銷售額增長的原因。他說：「（多樣性）不是說給孩子們聽，而是給媽媽們聽的。」他注意到芭比已經成為現代媽媽們面對的問題，因為這些媽媽希望他們的孩子在玩具中看到更逼真的體型。

而現在芭比娃娃面臨的挑戰，是這個趨勢如何使人對「芭比」這個經典品牌的多樣性，產生改觀。

Gottlieb說：「這是一個宏觀文化問題。世界在芭比的腳下改變。」

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