18位業界成功人士最常用來激勵自己的歌曲

文：Kristen Bahler

譯：高子媁

一首振奮人心的音樂，有著奇怪卻令人陶醉的魔力。

那些Prince的主打歌、Hall and Oates的旋律、碧昂絲（Beyonce）的音樂，瘋狂的激勵我們，說我們是獨一無二的，給我們能過一天的能量。只要那首歌有一定的魔力（或咖啡因），就可以讓我們感到興奮、有所啟發或被激勵，這比聽任何一場鼓舞人心的TED演講還有用。

身在高層的人也無法抵擋音樂所帶來的震撼，他們認同、歡呼，而且隨之起舞，就和我們一樣。我們都知道，因此訪問他們。

以下列出了幾位我們最熟悉的人常用來為自己打氣的幾首歌。

“Lose Yourself,” Eminem

Stamps.com執行長肯・麥克布萊德（Ken McBride）：「我很常邊運動邊聽音樂。當我想要激勵我自己時，通常都會聽節奏較快的搖滾、流行或舞蹈音樂。『Lose Yourself』總是能讓我充滿幹勁。」

“Still Standing,” Goodie Mob

Tenderfoot TV共同創始人、「Atlanta Monster」犯罪真相劇製作人唐娜・阿布萊（Donald Albright）：「我應該在20年前發布時就要宣傳它。無論何時，當我沒有靈感或是需要額外的動力時，例如要提案之前，我就會聽這首歌提醒自己我經歷過多少事，且我還在繼續努力。」

“Feelin’ Stronger Every Day,” Chicago

臉書影片系列「Returning the Favor」及「幹盡苦差事」（Dirty Jobs）主持人麥可・羅（Mike Rowe）：「我第一次聽到這首歌是18歲，開著一台龐蒂克火鳥（Pontiac Firebird），當時超速40英里被警察攔下來，我歸咎於這首歌，而警察就只給了一個警告就讓我走了。」

“Ain’t Got it Like That,” Earl St. Clair

Whistle Sports總部的內容副總裁傑・拉隆德（J. LaLonde）：「我早上到公司查看收件匣時習慣聽『Ain’t Got it Like That』。我隨著Earl的節奏，隱藏、加星號、刪除，直到未讀數歸零。」

“Shake it Off,” Taylor Swift

Insureon總裁傑夫・薩默斯（Jeff Somers）：「我的小孩總是拿我喜歡泰勒絲來取笑我。如果這首歌沒辦法帶給你笑容，讓你再回去多聽幾次，那你可能得去檢查一下心臟了。這是我在跑今年波士頓馬拉松時歌單中的最後一首歌。」

“Volare (I Will Fly),” Gipsy Kings

Bluemercury共同創辦人兼執行長馬拉・貝克 （Marla Beck）：「有時候在場品研發會議之前需要整理自己的思緒時，我就會聽Gipsy Kings的歌。它讓我想起二十幾歲時住在馬德里（Madrid）的時光。在普拉多博物館散步、欣賞畢卡索的格爾尼卡、出去跳整晚的舞，以及去Gipsy的演唱會，那些日子令人創意不斷且無憂無慮。」

“On to the Next One,”Jay-Z

出演「金牌銷售員」（Sell it Like Serhant）及「紐約百萬豪宅」（Million Dollar Listing）的萊恩・斯漢特（Ryan Serhant）：「這是企業家的讚歌，一首關於擴張、向上，以及追求卓越。而且，這首歌的拍子很讚。」

“Nessun Dorma,” Puccini

Providence St. Joseph Health執行長羅德・赫斯曼（Rod Hochman）：「若你的父親是維也納人，而母親是羅馬人，歌劇就會伴隨你成長，並學著愛上它。」

“DNA,” Kendrick Lamar

Whistle Sports法務總顧問、同時也是巴西音樂節Festival Batuque的共同製作人薩赫（Suemyra Shah）：「這首歌的主旨提醒我所經歷的事情，以及造就現在的我一路以來的旅程。這給予我保持優雅，以及隨時處於最佳狀態的動力。」

“Thunder,” Imagine Dragons

The Bouqs Company創辦人及執行長約翰・泰比斯（John Tabis）：「在登上舞台或上電視面對觀眾前，讓我準備就緒。」

“A Million Dreams,” The Greatest Showman Soundtrack

Republic Wireless執行長克里斯・莊（Chris Chuang）：「我自認是四個孩子的俗氣父親，所以我們現在的家歌就是『A Million Dreams』。這是每天早上上學之前的必聽之曲。歌詞提醒我們每一天充滿無限可能，『美好的景象浮現在我腦海，百萬個夢想在等著我實現』。」

“Long Time,” Boston

Kronos Foods Corp執行長霍華德・艾琳伯格（Howard Eirinberg）：「我通常邊開車邊聽，因為它讓我想起我的高中時代。」

“Giant Steps,” John Coltrane

Scribd共同創辦人兼執行長崔普・阿德勒（Trip Adler）：「我通常會在大型會議之前聽這首歌，清理自己的思緒、使我振作起來。」

“1979,” The Smashing Pumpkins

Eli and Edythe Broad Foundation總裁格潤・萊利（Gerun Riley）：「一個人在車上，想要聽一些大聲的音樂時，我就會選擇這首歌。」

“Home,” Marc Broussard

Crunch Franchising共同創辦人兼執行長班・米奇利（Ben Midgley）：「這是一首讓你充滿能量，並專注在運動上的好歌。」

“The Marriage of Figaro,” Mozart

Sing for Hope共同創辦人及共同執行總裁（Monica Yunus）：「當我在一天之內同時要排練、開會和表演，比較忙碌的時候，就知道自己需要很多能量才能度過這天。沒有任何人的歌能像Mozart的一樣的讓我專注。一播放Renée Fleming唱的詠嘆調Marriage of Figaro，我就知道自己準備好迎接今天的一切。」

“Speed of Sound,” Coldplay

Stand Up To Cancer（SU2C）總裁兼執行長宋・波夫萊特（Sung Poblete）：「我會在和科學家與公司資助者開會之前，聽這首歌激勵自己。因為這是首充滿創意、想像力和勇於嘗試歌曲。」

“Taking Care of Business,” Bachman-Turner Overdrive

NuVinAir執行長凱爾・貝利（Kyle Bailey）：「這首歌已經成為組內的激勵口號了。我們向潛在的客戶提案之前以及買賣結束之後，都會大聽這首歌。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航