18位業界成功人士最常用來激勵自己的歌曲

文:Kristen Bahler

譯:高子媁

一首振奮人心的音樂,有著奇怪卻令人陶醉的魔力。

那些Prince的主打歌、Hall and Oates的旋律、碧昂絲(Beyonce)的音樂,瘋狂的激勵我們,說我們是獨一無二的,給我們能過一天的能量。只要那首歌有一定的魔力(或咖啡因),就可以讓我們感到興奮、有所啟發或被激勵,這比聽任何一場鼓舞人心的TED演講還有用。

身在高層的人也無法抵擋音樂所帶來的震撼,他們認同、歡呼,而且隨之起舞,就和我們一樣。我們都知道,因此訪問他們。

以下列出了幾位我們最熟悉的人常用來為自己打氣的幾首歌。

“Lose Yourself,” Eminem

Stamps.com執行長肯・麥克布萊德(Ken McBride):「我很常邊運動邊聽音樂。當我想要激勵我自己時,通常都會聽節奏較快的搖滾、流行或舞蹈音樂。『Lose Yourself』總是能讓我充滿幹勁。」

“Still Standing,” Goodie Mob

Tenderfoot TV共同創始人、「Atlanta Monster」犯罪真相劇製作人唐娜・阿布萊(Donald Albright):「我應該在20年前發布時就要宣傳它。無論何時,當我沒有靈感或是需要額外的動力時,例如要提案之前,我就會聽這首歌提醒自己我經歷過多少事,且我還在繼續努力。」

“Feelin’ Stronger Every Day,” Chicago

臉書影片系列「Returning the Favor」及「幹盡苦差事」(Dirty Jobs)主持人麥可・羅(Mike Rowe):「我第一次聽到這首歌是18歲,開著一台龐蒂克火鳥(Pontiac Firebird),當時超速40英里被警察攔下來,我歸咎於這首歌,而警察就只給了一個警告就讓我走了。」

“Ain’t Got it Like That,” Earl St. Clair

Whistle Sports總部的內容副總裁傑・拉隆德(J. LaLonde):「我早上到公司查看收件匣時習慣聽『Ain’t Got it Like That』。我隨著Earl的節奏,隱藏、加星號、刪除,直到未讀數歸零。」

“Shake it Off,” Taylor Swift

Insureon總裁傑夫・薩默斯(Jeff Somers):「我的小孩總是拿我喜歡泰勒絲來取笑我。如果這首歌沒辦法帶給你笑容,讓你再回去多聽幾次,那你可能得去檢查一下心臟了。這是我在跑今年波士頓馬拉松時歌單中的最後一首歌。」

“Volare (I Will Fly),” Gipsy Kings

Bluemercury共同創辦人兼執行長馬拉・貝克 (Marla Beck):「有時候在場品研發會議之前需要整理自己的思緒時,我就會聽Gipsy Kings的歌。它讓我想起二十幾歲時住在馬德里(Madrid)的時光。在普拉多博物館散步、欣賞畢卡索的格爾尼卡、出去跳整晚的舞,以及去Gipsy的演唱會,那些日子令人創意不斷且無憂無慮。」

“On to the Next One,”Jay-Z

出演「金牌銷售員」(Sell it Like Serhant)及「紐約百萬豪宅」(Million Dollar Listing)的萊恩・斯漢特(Ryan Serhant):「這是企業家的讚歌,一首關於擴張、向上,以及追求卓越。而且,這首歌的拍子很讚。」

“Nessun Dorma,” Puccini

Providence St. Joseph Health執行長羅德・赫斯曼(Rod Hochman):「若你的父親是維也納人,而母親是羅馬人,歌劇就會伴隨你成長,並學著愛上它。」

“DNA,” Kendrick Lamar

Whistle Sports法務總顧問、同時也是巴西音樂節Festival Batuque的共同製作人薩赫(Suemyra Shah):「這首歌的主旨提醒我所經歷的事情,以及造就現在的我一路以來的旅程。這給予我保持優雅,以及隨時處於最佳狀態的動力。」

“Thunder,” Imagine Dragons

The Bouqs Company創辦人及執行長約翰・泰比斯(John Tabis):「在登上舞台或上電視面對觀眾前,讓我準備就緒。」

“A Million Dreams,” The Greatest Showman Soundtrack

Republic Wireless執行長克里斯・莊(Chris Chuang):「我自認是四個孩子的俗氣父親,所以我們現在的家歌就是『A Million Dreams』。這是每天早上上學之前的必聽之曲。歌詞提醒我們每一天充滿無限可能,『美好的景象浮現在我腦海,百萬個夢想在等著我實現』。」

“Long Time,” Boston

Kronos Foods Corp執行長霍華德・艾琳伯格(Howard Eirinberg):「我通常邊開車邊聽,因為它讓我想起我的高中時代。」

“Giant Steps,” John Coltrane

Scribd共同創辦人兼執行長崔普・阿德勒(Trip Adler):「我通常會在大型會議之前聽這首歌,清理自己的思緒、使我振作起來。」

“1979,” The Smashing Pumpkins

Eli and Edythe Broad Foundation總裁格潤・萊利(Gerun Riley):「一個人在車上,想要聽一些大聲的音樂時,我就會選擇這首歌。」

“Home,” Marc Broussard

Crunch Franchising共同創辦人兼執行長班・米奇利(Ben Midgley):「這是一首讓你充滿能量,並專注在運動上的好歌。」

“The Marriage of Figaro,” Mozart

Sing for Hope共同創辦人及共同執行總裁(Monica Yunus):「當我在一天之內同時要排練、開會和表演,比較忙碌的時候,就知道自己需要很多能量才能度過這天。沒有任何人的歌能像Mozart的一樣的讓我專注。一播放Renée Fleming唱的詠嘆調Marriage of Figaro,我就知道自己準備好迎接今天的一切。」

“Speed of Sound,” Coldplay

Stand Up To Cancer(SU2C)總裁兼執行長宋・波夫萊特(Sung Poblete):「我會在和科學家與公司資助者開會之前,聽這首歌激勵自己。因為這是首充滿創意、想像力和勇於嘗試歌曲。」

“Taking Care of Business,” Bachman-Turner Overdrive

NuVinAir執行長凱爾・貝利(Kyle Bailey):「這首歌已經成為組內的激勵口號了。我們向潛在的客戶提案之前以及買賣結束之後,都會大聽這首歌。」

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航