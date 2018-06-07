跟著聯合國維安部隊，用VR深入剛果戰場

文：António Guterres（聯合國秘書長）

翻譯：彭于庭

聯合國維和部隊的成員不論性別，每一天都冒著生命的危險來保護世界上一群最弱勢的人，並協助各國開拓一條通往和平的道路。他們的足跡遍布世界各地，從南蘇丹到黎巴嫩南部，再到中非共和國及其他地區。維和部隊又稱為「藍盔部隊」，他們是聯合國的地面部隊，在充滿挑戰和危險的環境中執行14項維和任務。去（2017）年有61名維和人員殉職，遠超過2016年的數字。我為他們的犧牲獻上最深的敬意，並譴責這些攻擊行為。

但是維和任務的重要性和危險性無法用言語說明，尤其今（2018）年是聯合國維和部隊的70週年，我們需要向大眾展現我們日常工作的實際情況。我們很榮幸可以與Time.com合作這部虛擬實境影片。透過維和人員巡邏時的視角，讀者可以親眼目睹維和部隊在剛果共和國的工作內容以及日常生活，以及他們是如何保護當地人民並幫助戰鬥人員回歸社會。這部影片呈現了世界各地的維和部隊是如何改變人民的生活和社會。

他們努力的成果有目共睹。今年3月，利比亞任務告捷，維和人員成功解除超過10萬名戰鬥人員的武裝，為數十萬名境內流離失所者和難民鋪建一條回家的路，並協助舉辦選舉和改革當地法律機構。

象牙海岸的維和任務也於去年順利完成。2004年維和部隊首次進到象牙海岸出任務時，內戰將該國一分為二。在2010年總統選舉危機期間，有三千多人喪生，30萬人成為難民。但是，現在的象牙海岸已恢復和平，並成為非洲成長最快的經濟體之一。只要有正確的策略、充足的資源，以及政界的鼎力支持，聯合國維和部隊就可以完成任務。

我們都希望加強維和部隊未來的行動，我因此提出維和行動倡議（Action for Peacekeeping initiative），將我們的行動重新聚焦在實務層面上，讓我們組織嚴密、裝備精良、訓練有素的維和部隊出任務時更安全也更靈活。我們正在與地主國交涉，希望不會再出現有罪不罰的情況。我們一些規模最大的維和部隊，被分配到和平進程緩慢或毫無進展的地區，我們因此必須訴諸政治尋找解決方法。

我們也更加努力來防止和應對聯合國人員性剝削和性虐待的事件。我們以透明性與問責制為原則，以被害人的需求為出發點來實現正義。

我們每項維和行動的目標都是拯救生命，防止大規模暴行，為穩定和可持續和平奠定基礎，任務完成時即離開，整趟行動都要符合成本效益。聯合國安全理事會、派遣軍警力的國家、地主國和各區域組織的全力支持是成功的必要條件，他們提供的財政和人力資源非常重要。

維和行動是對國際安全和繁榮的投資。隨著聯合國維和行動已進入第八個十年，我們仍然帶著堅定的心來履行我們服務人民的責任。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航