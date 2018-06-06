攸關臉書未來的「清除歷史紀錄」新功能

文：Katy Steinmetz

譯：Joanne Xue

在五月一日臉書（Facebook）的F8年度開發者會議中，馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）再度成為大舞台的注目焦點。然而，相較於近期國會的審問，他在舞台上掌握了更多的話語權。在這個聖荷西的平台上，他也再次強調和在華盛頓特區所傳遞的相同訊息：臉書基本上擁有良好的影響，儘管同時也存在著瑕疵。

「我們無法保證做得完全正確，這是件相當困難的事情」他對於以「人為優先」與強化人際關係而設計的科技發表論述。「我們會犯下錯誤，它們將導致一些結果，並且需要由我們做出修正」祖克柏說道，「我能保證的是，如果我們不著手介入，這個世界並不會自行導正它的方向，這就是我們所有人正在努力做的事。」

一般而言，當臉書發表新功能的時候都是大肆慶祝至是，這意味著開發商將能夠利用這些獨領風騷的功能來創造新產品與提供服務，這次用「我知道臉書有所極限」來開場，是件相當令人鬱悶的事。第一個更新，就是被祖克柏稱之為「清除歷史紀錄」（Clear History）的功能，同樣適用於他今年深陷的議題囹圄——也就是承受劍橋分析醜聞的惡果。

祖克柏表示，使用者不僅可以清除瀏覽器的歷史紀錄，也就是他們曾造訪的網頁資訊，同時也可以選擇刪除他們在臉書平台上的使用過程。「你將可以透過這項工具，看見你曾使用過的應用程式以及網頁。你可以從帳戶中清除所有的資訊，甚至可以關閉帳戶」他說道。

當這位執行長在國會澄清臉書對使用者資訊的蒐集行為時，他一再重複這將帶給使用者較佳的體驗，因為它可以確保他們看見更攸關的廣告。他評論道，清除歷史紀錄的功能將運用相同的邏輯，一旦臉書收集較少的資訊，所提供給使用者的體驗將不如以往良好，然而在此同時，他也意識到公司有必要給予使用者選擇的權利，以確保個人化和隱私權取得平衡。

「當你清除瀏覽器的cookies」他說，「你有可能需要返回登入數個網站，那會很痛苦」他強調，「同樣的情況，清除歷史紀錄後，臉書將不如過去好用，因為它不像以前學習你的瀏覽偏好，但使用過我們的系統後，我們認為人們需要這種掌控的功能。」此項新演算的跡象顯示，未來臉書和其他科技公司都必須將其牢記在心，才得以保留並贏得使用者信任。

Photo Credit: AP/達志影像

有如發表會的十分鐘開場序曲般，祖克柏強調公司的種種舉動都是為了維護人民和選舉的安全，就像他曾在參議院和眾議院專門委員會中宣揚的理念一樣。他深知此平台在2016年大選之際遭到不當人士濫用，臉書公司發誓：「絕對不會再對這種情況毫無準備。」他宣揚臉書公司正在招募成千上百名人才，負責檢視內容並且優化人工智慧的工具，在虛假帳戶散布不實資訊之前就予以攔截。「這就是場軍備競賽」他說，「我們永遠會致力於領先對手一步。」

儘管諸多要素已被不斷重覆提及，祖克柏評論的意旨仍和他在國會聽證會中受限與緊張的舉止相去甚遠。他走向舞台之時，呈現的是樂觀多過於防禦般的姿態，他顯然意識到差異之處。當序場結束，他宣布一項名為觀看派對（Watch Party）的新功能，讓使用者得以一起玩電玩以及在平台上聊天。投影在身後螢幕的示範便是滿臉蒼白且嚴肅的他，坐在國會大廈的身影。「假設你的朋友正在國會作證」他向鼓掌的群眾說道，「現在，你可以帶著朋友們，與他們一同歡笑，一同哭泣。」

「讓我們避免此事再度發生」他說。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航