非自願就是強暴！瑞典新法案讓更多女性不需要再說#MeToo

文：Katarina Bergehed（瑞典國際特赦組織女權政策資深顧問）

翻譯：Wendy Chang

2013年，瑞典法庭裁定三名用葡萄酒瓶強暴15歲少女的男子無罪，震驚社會。判決書指出：「性行為的參與者對待彼此的身體的方式都是自然、自發性的，不需要合意。」法院的判決、同時暗指女性拒絕發生關係只是「害羞」，引起大規模的抗議（這三名男性後來在上訴法院被判刑），也催生了一場全國性運動—FATTA（Get It），運動宗旨是個簡單的事實：非合意性行為就是性侵。

經過了五年，在全球#MeToo浪潮下，FATTA在兩週前終於達成目標：瑞典議會以絕對多數通過法案。

新法案通過代表會有更多性侵強暴案能夠直接起訴。原有的法律規定加害者必須有使用武力和威脅，或正在利用處於弱勢者才能起訴，但7月1日起生效的新法案中指出，若雙方有一方是非自願的，性關係將會是違法的，當事者必須以文字或是清楚陳述他們願意發生性關係，被動並不代表自願。

瑞典的立法反映合意性行為的相關法律在全球受到更多關注，討論也更加廣泛，目前已經有德國和美國幾州（如：加州）正在修正法案。雖然根據合意基礎，調整性侵在法律上的定義早已不是新鮮事，但是大部分的歐洲國家並未做出相對應的修法、調整法律上對於性侵的定義。

儘管歐洲理事會早就通過《伊斯坦堡公約》，在法律上有效處理理針對女性的暴力，但瑞典只是西歐第十個在法律上確定非合意性行為就是性侵的國家，剩下也只有九個國家有一樣的定義（如果把英國也算進來），其他國家的法律仍然以武力或是暴力威脅、無法自衛等基礎來定義性侵。

上個月西班牙法院駁回了對五名男子的性侵指控，即便發現該名女子並未同意發生性行為，法院依然採較輕的性傷害罪判決，令人十分震驚。該案顯示了社會對於性侵缺乏理解，也點出了司法人員往往不尊重受害者，司法系統對待受害者的方式，令成千上萬的西班牙民眾憤慨不已，遂走上街頭抗議，強調西班牙需要改變。如果說瑞典的案例有何重要性，它其實代表著改革的關鍵，但改變通常不容易實現。

部分評論家認為，FATTA已經成為瑞典的「MeToo運動」推著社會改變，在好萊塢製作人韋恩斯坦事件爆發後，瑞典已經出現了無數的標籤和職場訴求：律師的#withwhatright（有何權利）、軍隊中的#standtoattention（站出來）、記者界的#deadline（最後期限）、科技業的#technicalfault（技術錯誤）、教會的#lettherebelight（讓那裡有光）、學術界的#academetoo（學界的metoo）、保險界的#onourterms（用我們的話說）。

但儘管這些#MeToo相關的運動有超過七萬名、來自五十幾個行業的女性參與，某種程度上也強化了公眾壓力，但其實改革運動早已進行多時。

瑞典的女權組織和運動人士的努力超過了十年，2008年我起草了國際特赦組織案件的結案報告，多年來也一直關注著幾個性犯罪調查委員會，敦促政府修法。

瑞典的#MeToo運動不只存在於職場，#Allavie（所有人）這個標籤在臉書社團裡聚集了超過57,000名女性，當中有許多人都是第一次分享他們遭受性暴力的經驗。

瑞典即將進行選舉，合意性行為也成了選舉的關鍵議題，所獲得的關注已超越黨派限制，連勒夫文（Stefan Löfven）總理也表示：「性行為很明顯地就應該是雙方自願的，若不是自願的，那就是違法的，如果你對於這點還不確定，那就不該發生關係。」

總理的公開聲明對於改變公眾態度至關重要，而前面還有很長的路要走。根據歐盟委員會2016年的性別暴力調查，近三分之一的受訪者表示，在未經雙方同意下進行的性行為在「某些狀況」下是合理的。舉例來說：某方喝醉酒、服用藥物、自願與另一方回家、穿著暴露的衣服、並沒有明確地說：「不」或是沒有反抗。

大家對於「典型」性侵受害者的預期是會反抗加害者，但實際上當遇到性侵時，生理和心理的反應往往是動彈不得，受害者無法抵抗攻擊、採取任何行動。2017年瑞典臨床研究發現，298名性侵倖存的女性中，有七成的女性表示他們在過程中有過「非自願癱瘓」，無法行動。

如今，瑞典跟隨著3月份修法的冰島邁出重要的一步，新法律終於符合國際人權法，我也希望其他北歐國家能夠效法。上個月挪威政府否決了新法律，但相關運動人士並沒有放棄，而丹麥及芬蘭的推動者與組織也都在進行類似的運動，推動類似的法案。

我們還有很長的路要走，但如果政治界可以對保持沈默的女性顯現一絲的鼓勵，法律就能夠改變，而我們就不需要再說：#MeToo。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九