每年花納稅人大把鈔票的英國皇室，有必要存在嗎？

文：Graham Smith

翻譯：吳舜文

今（2018）年春天，如果耳聞名嘴談論英國皇室，你可能會順理成章將「皇室家族」視為一齣在黃金時段上映的肥皂劇，劇迷們沉浸在新角色與劇情中，並時刻關注收視率表現。正當群眾還在為威廉王子與凱特王子妃的新生兒下賭注時，輿論也如火如荼上演，討論新角色梅根・馬克爾（Meghan Markle）是否藉著嫁給哈利王子來挽救這齣皇室劇，而對全球大多數人來說，答案再簡單不過：那就是干我何事？

英國人大肆慶祝哈利王子與梅根的婚禮之舉，引發外界一陣令人好奇的聲音，那就是君主制度鮮少就其實際目的有所評估，而英國人需要的是一個有效可行的國家元首。少有專家能清楚交代君主存在的必要性，甚至無法確定為何需要這個制度；反觀，美國元首則有實際權力，而非僅具政治象徵性。據媒體報導，威廉王子與凱特王妃的婚禮花費約3,400萬美元，由英國納稅人買帳，所以當下一個皇室婚禮來臨時，人們通常只爭辯兩個問題：一是婚禮的受歡迎程度，二是花了多少錢。

首先，我們可以看見大眾對皇室觀感的巨變。20年前，皇室形象仍被視為富裕又遙不可及，特別是在黛安娜王子妃發生意外後，伊莉莎白女王對黛安娜逝世的冷漠反應引來外界一陣怒火，嚴重影響大眾對皇室的信心。自此，皇室家族便開始投注大量時間與納稅人的錢，試圖改寫現實劇本以為應對。2011年，以浮華的造勢活動宣傳皇室婚禮；2012年，舉行伊莉莎白女王登基60年的金禧紀念（Golden Jubilee）慶典，還特地安排凱特王子妃與威廉王子有喜的宣佈橋段，同時對媒體採強硬姿態，嚴格要求相關人員保密及控管皇室公眾形象。

種種重塑形象的舉動，讓君主主義者以「對經濟有利」作為皇室持續向大眾提款的辯解，但對英國經濟而言，皇室劇情的價值只是由一群精明專業的公關，為挽救危機中的君主制而編織出的假象。根據研究，現實中英國納稅人為維持君主元首制度，每年流失約4.68億美元稅額——遠超過去（2017）年白金漢宮釋出5,800萬美元的官方數字。事實上，英國君主制在歐洲不具實權元首的國家中花費最昂貴，比起愛爾蘭民選元首貴上至少12倍。

即便英國皇室代表人民投注的心力，但何以皇室沒有制衡地使用納稅人的錢？這就是君主制度成本如此高昂的原因——不是因為運作國家元首辦公室支出高，而是因為皇室花費數千萬英鎊在富麗堂皇的寓所、保全，以及奢華度假上。英國人逐漸為此感到憤慨，近期由共和組織（Republic）受委的一項民調顯示，57％的英國民眾認為皇室應該自行支付婚禮及警察費用。

有人宣稱皇室如何刺激英國旅遊、貿易和零售業，但這些都無法與皇室的高成本抗衡。專家亦稱，哈利王子與梅根的婚禮將激發龐大消費熱潮，但2012年皮尤研究（Pew Research）顯示，大多數美國人不會注意英國皇室新聞，而2017年11月釋出的民治（YouGov）民調亦顯示，超過半數英國人對皇室婚禮並不感興趣。任何皇室婚禮所製造出的情節或真實話題都短暫而不常見，對英國的繁榮並無任何影響。

上述對君主價值的論辯還少一個最重要的問題：那就是君主體制對民主造成的傷害。君王是英國迂腐憲法中核心的裝飾品，是一個沒有任何獨立性或目的性，只能聽從首相行事的國家元首。皇室花費十分可觀，但卻只有公關短暫又虛構的白日夢作為報答。儘管英國還不是共和國家，但絕對不應該是君主主義國家。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航