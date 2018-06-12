中美關係忽冷忽熱，貿易戰進入危險新階段

文：Ian Bremmer

翻譯：彭于庭

不久前，有一群美國領袖預測中國的經濟發展和中產階級的誕生必將中國往民主推進。事實上，中國的領導階層是從衰弱中的西方國家中獲益。他們抓住分裂的歐洲和失能的華盛頓政府所帶來的契機，從中發掘一套穩定和發展中國的新模型。

美國所犯的另一個錯誤：立法者不相信中國科技創新的能力。他們認為中國像蘇聯一樣，由國家主導的經濟體在發展創新時會窒礙難行。但是相反的，中國則是從蘇聯的錯誤中學習。一開始，美國據稱幫助中國企業竊取了在中國發展不出來的創意，但是中國正大筆投資人工智慧、機器人和數據管理創新，這三項是未來決定各國權力分配的關鍵領域。

中國最高領導人習近平於去（2017）年10月份表示中國必須成為科技超級強國，也一再強調中國必須擺脫對國外智慧財產權的依賴。「本土創新」（Indigenous innovation）和技術自立是中國發展的核心戰略。習近平其中一項重點計畫就是「中國製造2025」（Made in China 2025），由中國政府大力支持並撥出大筆金額補貼科技業。

5月29日，川普（Donald Trump）對習近平這項計劃進行反攻。白宮在一份聲明中表示，為了保護國家安全，美國將管控「重要工業科技」的投資與出口。川普政府提議對價值約500億美元的中國進口科技產品課25%的稅，其中包括列在中國大力吹捧的「中國製造2025計畫」中的產品。基本上，未來的戰役已經開打了。

川普一直試圖在美中關係中取得微妙的平衡。目前為止，雙方貿易一直處在忽冷忽熱狀態。川普實現他的競選宣言，（對中國）採取強硬的態度。同時，他又將與中方3,750億的貿易逆差怪罪於前任美國總統，而不是北京。川普很想和中國保持友好的關係，這跟他對俄羅斯的態度相同，他不斷讚揚習近平也不停對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示敬意。

然而，華盛頓政府中有各派行動人士，他們讓川普很難與中國和俄羅斯締交他理想中的外交關係。中興通訊之前違反制裁令，美國因而下令禁止這家中國大型通訊設備公司購買美方科技。而現在川普承諾會挽救中興通訊，明顯對習近平釋出善意，卻受到國會議員抨擊。許多人擔憂川普沒有意識到華為和中興通訊這些中國科技公司對美國國安造成的威脅，而一些美國公司也擔心美方的貿易政策會阻礙他們和中國進行貿易。川普的顧問群對下一步該如何進行意見分歧。

但現在支持與中國對抗的聲浪似乎勝出。美中雙方都不想要在這場貿易戰中打個你死我活，但也認為己方在談判中佔有絕對優勢。美國商務部長威爾伯・羅斯（Wilbur Ross）於6月2日前往北京進行談判，但是中方不願就科技問題讓步，習近平幾乎不可能給出一個讓川普滿意的回應，這就是現實衝突所造成的風險中最危險之處。

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