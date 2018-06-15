安東尼波登、凱特絲蓓，和羨慕「完美生活」的危險之處

文：Belinda Luscombe

譯：Wendy Chang

英國小說家格雷安・葛林（Graham Greene）曾在他第二本自傳《Ways of Escape》裡寫道：「有時候我會疑惑那些不寫作、創作、繪畫的人，怎麼逃離人天生固有的瘋狂、憂鬱和恐慌的情緒。」6月8日，主廚、作家兼旅遊節目主持人安東尼波登（Anthony Bourdain）過世時，床頭櫃上正放著這本書。

繼服裝設計師凱特絲蓓（Kate Spade）後，波登的自殺事件對於懷有「完美生活夢想」的人來說，無疑是個雙重打擊。兩位都選擇以自殺結束他們美好令人稱羨的人生，對許多局外人來說是個謎，畢竟他們既不是青少年，也不是迷惘的20世代，而是兩個某種程度上都有自我認知的大人，也讓許多觀眾和讀者開始去反思他們本來想過的生活。

絲蓓創造了許多女性理想中的生活方式，她的世界充滿了創意、美感、家庭和有意義的工作。和丈夫建立時尚品牌之後再賣出，就能夠花接下來的幾年時間養小孩，她的事業不僅成功、充滿創意，又以家庭為中心，讓她有時間擔任母親。絲蓓過世之後，有許多女性再次談到絲蓓如何讓她們覺得被看見，她有趣又奇怪的女性包包和風格讓她們覺得自己並不孤單。

波登則是充滿男子氣概卻不會讓人覺得太大男人，他陽剛、充滿冒險精神，知道怎麼使用大刀，但同時也有文學氣息的一面—在Ecco出版社出書。他身材高大帥氣，前往各地體驗異國風俗，獲得無數獎項，累積了名譽和財富，也很懂得吃，還被視為#MeToo運動中罕見的男性英雄，他支持艾希亞阿基多（Asia Argento）對於韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的指控，也贊同女同事站出來反抗主廚，你還能要求他什麼呢？

然而，這兩個人受不了自己的生活了。

除了呼籲大家多幫助那些正在和憂鬱症和心理疾病對抗的人（波登的死因目前尚未清楚），我們還能怎麼來面對欣賞的人過世的消息？我們怎麼接受或處理這個事實：他們所擁有、完成的一切，都不足以抵抗黑暗？那其他人又還有什麼希望呢？

雖然算不上什麼安慰，但兩位名人的死亡可能提醒著我們嫉妒羨慕是無用的。就如同許多曾經被視為惡習的行為，貪婪、懶惰和慾望嫉妒都反映了事物我們錯估事物的相對價值。當我們看到絲蓓和波登的生活時，讓我們感覺到渴望。我們還沒創立自己的公司，還沒把自己的工作經歷出版成書。他們比較快樂、更有成就感，因為我們不像他們那麼認真或是有才華，他們的生活看起來比我們的好，因此他們是比我們更優秀的人。

我們會把波登和絲蓓的成功，在經過錯誤的比較後，轉化為自己的認知和判斷，其實是因為得到的數據不夠完整。許多人的生活並不如表象，幸福不是成就的總和，一個人擁有了你渴望的財富、大衣櫥、工作、才能，但他可能也擁有和我們一樣的掙扎難處。波登在撒丁島拍節目時似乎曾暗示了他的情況，他在旁白中問道：「當你的夢想成真之後，你會做什麼？」

如果我們的羨慕擺錯地方，也許你在其他地方也更會感到同情，因為如果人們的生活不像他們外表那麼幸福快樂，或許他們也不像看起來那麼壞心蠢笨，特別是在網路上。波登曾經邀請一位美國老太太Marilyn Hagerty飛到紐約的高級餐廳Per Se用餐，然後幫她出版了一本書，這位老太太因為撰寫Olive Garden連鎖餐廳的評價而爆紅。絲蓓也曾經向基金會捐贈了一箱衣服和包，幫助剛畢業的年輕女性，讓他們的才能不被自己缺乏商業品味的衣著所掩蓋。

看起來他們都知道人們生活的外表往往是瘋狂的。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九