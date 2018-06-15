平常睡眠不足，週末再補眠健康嗎？

文：JAMIE DUCHARME

譯：吳舜文

睡眠專家長期以來不斷宣導規律睡眠的重要性。每天差不多同一時間起床及入睡，能幫助調節晝夜生理節奏（circadian rhythms），並改善整體睡眠品質與時間。

然而，《睡眠研究期刊》（Journal of Sleep Research）發表的一項新研究為規律睡眠增添了新重點，文中說道：「如果平日未獲得足夠睡眠，在週末補眠也許能抵銷一些有關健康風險的問題。」

該研究來自超過38,000名瑞典成年人的調查回覆，受試者回答關於平日生活習慣、病史、週間與週末睡眠時間等問題。研究人員運用調查數據得出總睡眠、週間與週末睡眠，和死亡率相關的結論。

研究人員分析13年數據後發現，每晚只睡五小時或更少的人，與睡滿六到七小時的人相比，早死風險高了65％（此關聯對65歲以上成年人大多無效，這些人傾向保持規律睡眠，而研究人員假定該年齡層可能需要的睡眠時間較少）。

然而，當研究人員觀察週間睡眠不足，但會在週末彌補睡眠時間的人，他們發現一件有趣的事：這些人的死亡風險與平日睡滿七小時的人相比，似乎沒有比較高。

研究作者在報告中寫道：「這表示短週間睡眠可能在週末得到補償，而這對死亡率或許多少有影響。」但研究人員強調結果是推測性的，因為該研究是基於個人回報的數據。

賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院（University of Pennsylvania Perelman School of Medicine）睡眠與時間生物學（chronobiology）主任大衛．丁斯（David Dinges）博士沒有參與該研究，但稱這些發現十分有趣。然而，他告誡仍需要更多研究，尤其目前長時間針對「溜溜球睡眠」（yo-yo sleeping）所作的研究仍非常有限。

丁斯說：「13年很長，但仍無法與30年，甚至40年相比。儘管睡眠可以得到補償，但實際上真正的問題是，是否存在累積性睡眠不足，或長期下來產生的生理變化。」

這項新研究僅關注睡眠時間與壽命的關係，但睡眠不足也可能對認知、行為及新陳代謝產生負面影響。丁斯表示，「在理解睡眠和不同健康風險相關的機制中，我們仍處於早期階段。」

睡眠是件相當個人的事情。溜溜球睡眠也可能對某些人或多或少帶來傷害──意味著睡眠補償或許能讓一些人得到適當恢復，但對其他人則行不通。

加州大學洛杉磯分校睡眠研究中心（University of California Los Angeles Center for Sleep Research）的精神病學（psychiatry）和生物行為科學（biobehavioral sciences）教授杰羅姆．西格爾（Jerome Siegel）亦未參與該研究，但他表示報告中有另一個部分值得關注：每晚固定睡超過七小時的人，比研究對照組高25％的死亡風險，這似乎與慢性健康問題無關，但可能導致睡眠過度。

西格爾在給《時代》（TIME）雜誌的一封電子郵件中說道，「整天賴在沙發上對人並不好，正如坐一整天或長時間躺在床上，都會對人產生不好的影響，而關鍵問題則是，我們得確定究竟限制長睡眠者的睡眠時間，能否改善他們的健康。」西格爾亦指出，目前有多項流行病學相關研究（包含本次研究），均表明七小時是延長壽命的最佳睡眠時長，而非一般建議的八小時。

儘管目前仍需進行多項流行病學研究才能證明上述推論，但專家們表示，這項新研究報告是邁向人類理解睡眠的一大進步。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航