伊隆馬斯克：特斯拉「全自駕功能」今年八月正式啟用

文：DAVID Z. MORRIS

譯：許睿洋

特斯拉公司（Tesla）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）周日（6月10日）於推特上表示，特斯拉預計於今年八月上線其第9代的車載系統軟體，而此次升級將「開始啟用全自動駕駛功能」（begin to enable full self-driving features）。

這裡的措詞是關鍵。馬斯克的意思並不是承諾特斯拉汽車將從八月起全面變為全自動駕駛，而僅是表示將會啟動全自駕功能中的若干功能，使之逐步全自動化。另外，儘管特斯拉自2006年10月以來生產的汽車早已具備該公司所稱自駕所必須的硬體條件，但啟動這些特斯拉汽車上的硬體設備卻需要支付總額約8,000美元的額外費用（需要購買增強版的「全自動駕駛」程序包）。

That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features. — Elon Musk (@elonmusk) 2018年6月10日

談到道路合併和Autopilot，我注意到的最大問題是，當兩條路合併成一條，又是處於尖峰時刻的時候，Autopilot無法決定讓在隔壁車道、稍微在我前方的車子先走。我對此總是感到非常憂心！

──Anand Krishnamurthy @anandrajk 這一問題在最新的Autopilot軟體中得到了更好的體現，這是我們期待已久的、將在8月更新的特斯拉Version 9的一部分。到目前為止，Autopilot資源完全集中在安全問題上。有了V9，我們將開始啟用全自動駕駛功能。

──Elon Musk @elonmusk

現在斷言究竟有哪些特定的功能仍言之過早，但在當前特斯拉的自駕技術名譽並不理想的情況下，這樣的聲明確實有些令人驚訝。雖然名為「Autopilot」（自動駕駛），但特斯拉現行的自駕技術並非真的「完全自動駕駛」，而是一系列的進階安全功能（如感知路況的硬體），有助特斯拉蒐集資料用以增強其軟體。而近期，特斯拉汽車也涉入數起車禍事故。初步調查報告指出，其中Autopilot在至少兩起事故當中有出現明顯過錯。

媒體大幅報導特斯拉最近的車禍事件，使得網友在推特上抵制馬斯克的記者會長達一周。馬斯克在記者會上稱，對於Autopilot事故事件鋪天蓋地的報導忽略了這樣的功能與特性（指自動駕駛）早已比未經輔助的人類駕駛還要安全。Autopilot的負面新聞與特斯拉Model 3電動車的生產問題，已重挫特斯拉的股價，但本月至今已有所回升。

為自家的全自動駕駛設定一個明確的啟用時間，顯示馬斯克對特斯拉的技術仍非常有自信，但推特文中謹慎的用詞卻留下了偌大的脫逃空間。升級後的個別全自駕功能可能比Autopilot的增強版再進階一些。特斯拉曾經承諾汽車的行駛「將不再需要駕駛座上的人類駕駛有任何行動」，但該公司何時將兌現承諾，目前尚無明確的時間表。

而持續逐步地向全自動駕駛的目標前進，實際上可能會增加特斯拉汽車發生車禍事故的風險。許多專家表示，自動駕駛功能最危險的時候，即是駕駛需注意前方路況卻又無法全權掌控的時候，也就是當前僅介於中等程度的自駕系統。據特斯拉自己與政府的調查，有數起特斯拉車禍事故肇因於駕駛太過信任Autopilot系統，使得他們將雙手離開了方向盤，而眼睛並未注意前方路況。在未真正地啟用完全自駕卻對該功能持續吹捧的情況下（儘管已經降低Autopilot系統跳出安全提醒的頻率），類似的車禍事故只會不間斷地繼續上演。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航