別以為只有冬天才會鬱鬱寡歡，夏季也可能出現情緒失調

文：Jamie Ducharme

譯：彭于庭

克莉絲塔・高登（Krista Golden）小時候喜歡在天氣變好的時候跑去家後院玩。但是在她二十幾歲時，有些事不再一樣了。

「長大以後，到了夏天我反而喜歡自己待在家。」高登這麼說，她現年43歲，住在美國俄亥俄州。「我告訴自己『接受這樣的自己』。」

去（2017）年冬天，高登終於知道她每到夏天就心情低落是其來有自的：治療師表示她可能患有季節性情緒失調（seasonal affective disorder，簡稱SAD）。但是其他患者是在陰冷的冬天感到鬱鬱寡歡、沒有精神，這點跟在晴朗的夏天才會出現症狀的高登不同。

「我認為可能是一種相反的季節性情緒失調，不過我想那有可能是編造出來的。」高登說，「我不知道是不是真的有這種病，曬太多太陽怎麼可能讓你感到沮喪？」

專家也努力想要找到這個問題的解答。

不管甚麼時候發病，SAD都不容易診斷出來。根據美國國立精神衛生研究院（National Institutes for Mental Health）的定義，SAD是一種重性憂鬱症，患者至少連續兩年出現季節性症狀。但因為這是憂鬱症的一種亞型，而不是完全不同的一種病症，所以根據心情低落、沒精神、睡眠障礙、絕望感、無能感、食慾改變以及難以專注這些症狀也很難判斷病患是患上SAD或是另一種憂鬱症，分辨真正的SAD和症狀較輕微的「冬季沮喪」（winter blues）也很困難。

典型的SAD不好確診，而夏季SAD就更棘手了。大多數估計，5%至10%的美國人有SAD症狀。但是諾曼・羅森塔（Norman Rosenthal）博士表示只有一小部分，約1%的美國人在夏季症狀復發。羅森塔博士是一位SAD專家，也是喬治城大學醫學院（Georgetown University School of Medicine）精神病學的臨床教授。

服務於耶魯紐海分醫院（Yale-New Haven Hospital）和位於康乃狄克州的紐波特學院（Newport Academy）心理健康治療機構的精神病學家普卡許・湯瑪斯博士（Prakash Thomas）表示，關於SAD的病因我們所知不多，「有許多假說，例如生理時鐘的改變或是神經遞質失調。」湯瑪斯說道，並補充基因也有可能是病因。

夏季和冬季SAD與生理時鐘有很大的關係。日曬減少可能是造成冬季SAD的原因，因為一些由光調節的生物過程無法正常運作，例如日夜節律、情緒和能量調節，但在夏季這些生物過程反而可能被充沛的陽光或炎熱的氣溫給打亂。另外，過量的光照也會使人煩躁，羅森塔這麼說。

一種當代現象可能也會加劇夏季SAD的症狀：錯失恐懼症（a fear of missing out，簡稱FOMO）。「痛苦的時候喜歡有人作陪，所以到了冬天你就有一卡車的人跟你同病相憐。」羅森塔說，「但是到了夏天，大家都去海邊玩得開開心心，只有你心情不好，你就會覺得自己格格不入。」感到被孤立或排擠是主要的壓力、障礙和心情不好的原因。

羅森塔表示，這兩種病各有不同的症狀——併發症非常地不一樣，都稱之為SAD可能不太恰當。

羅森塔也說冬季SAD患者通常吃更多也睡更多，有效地利用冬眠的狀態度過冬天，但反之夏季SAD患者「很可能會失眠、不需要睡那麼多或睡眠不足，也可能吃得少和體重下降。比起無精打采，他們更常心浮氣躁。令人費解也令人擔憂的是，他們更容易有自殺傾向 。」

失眠是高登夏季SAD的主要症狀，這讓她提不起勁做日常生活事項，例如洗碗。「陽光太強了，感覺好像我因此被剝奪了睡眠。我最後還是會睡著，只是好像永遠都睡不飽。一旦天氣轉冷或天色越來越暗，我就很容易入睡。」高登說。

羅森塔說，認知行為療法可以幫助夏季SAD患者，例如白天的時候待在室內以及用沖冷水澡、游泳和吹冷氣的方式保持涼爽。他也說通常會在春季增加患者的用藥劑量，希望在酷暑到來前先下手為強，防止症狀發作。

高登表示，她的治療師建議她夏天睡個午覺，每日服用更高劑量的抗抑鬱藥。她希望借助這些療法，即使夏天腳步近了，她也不會再感到「不自在、不對勁」，也不會再害怕換季。

她說：「這不是因為我很渺小，喜歡獨來獨往或當一個哈比人，」高登這麼說，「我很高興知道這是真實發生的事，我並不孤單，我只希望其他人可以了解它。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航