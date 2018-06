研究：強調前任的負面特質，有助於你走出失戀陰霾

文:Andrew Gregory

譯:許睿洋

分手後的日子是令人心碎的,儘管多數人最終都能夠安然度過,但研究顯示一段浪漫關係的告終可能會造成失眠、擔憂與侵入性想法(intrusive thoughts)、甚至降低人體的免疫功能。在分手帶來的苦痛中,即使是最正向積極的人也難以繼續好好生活。

一項發表於知名期刊《Experimental Psychology: General》的小型研究中,研究人員測試了三種認知策略(cognitive strategies),並從中找到一種最有助於人們度過心碎時刻的方法。

研究人員招集了24位失戀的受試者,他們年齡介於20至37歲,且都有過一段平均長達2.5年的戀愛關係。他們有人被拋棄,也有人主動結束關係,但所有人都因失戀而感到難過——且多數人仍愛著他們的前任。在一系列激勵人心的方法中,他們被教授三種不同的認知策略來幫助他們走出失戀陰霾。

第一種策略是對他們的前任進行負面評價。受試者被要求重新想想原本的伴侶最令人討厭的事情,例如一個特別惱人的陋習。藉由強調前任的負面特質,失戀的傷痛將能有所減緩。

策略二則是對當前感情狀態的重新評價(love reappraisal)。受試者被要求閱讀並相信一些接受自己情感的論述,如「仍然愛著已經不在和你一起的伴侶是沒關係的」。與其與心中真實的感覺對抗,接受自己當下對前任的愛和情感其實是再正常不過的。

第三種策略是尋找分心的方式:多想想跟前任無關的、正向的事物,如最喜愛的食物等等。分心有助失戀的人降低對愛情的渴望,同時也能幫助他們不再持續想到分手所帶來的負面想法。

第四個方式則為控制組,也就是不特別要求受試者做任何事。

接著,研究人員會給受試者看一張前任的照片。這是非常實際的方法,因為日常生活中這些照片經常會在社群網站上出現。藉由安裝在後腦勺的電極,研究人員得以測得受試者看到照片後的情緒強度。腦電圖中的晚期正向腦波(late positive potential, LPP)是一種情感也是情緒注意力的量尺,或者說是受試者因為照片而再度陷入失戀情緒的程度。此外,研究人員也會使用量尺與問卷來測量受試者的情緒究竟是正面或是負面,以及他們對前任的愛還有多少。

依據腦電圖讀數的結果,相較控制組(即不使用任何方法),上述三種策略皆能大幅降低人們看到前任照片時的情緒反應。然而,只有使用負面評價的受試者能減少對前任的愛意,但他們的心情卻比研究開始之前更糟。這意味著負面的想法雖有助走出傷痛,但短期內可能會讓你更痛苦。

另一方面,尋找分心的方法整體而言能讓心情好轉,但卻無法影響受試者對前任伴侶的愛意。該研究的共同作者、密蘇里大學聖路易分校情感與情緒神經認知實驗室(Neurocognition of Emotion and Motivation Lab at the University of Missouri–St. Louis)主任珊卓・朗斯拉格(Sandra Langeslag)表示:「分心是一種逃避的方式,它會減慢從失戀中康復的速度。」因此想在短期內使用這項策略來緩解情緒應更加謹慎。

而對感情的重新評價對於前任的愛意或心情上都沒有太多影響,但仍能降低看到照片時的情緒反應。

該研究的作者將對他人的愛歸類為一種「習得性動機」(learned motivation),類似口渴或飢餓(編按:此處經譯者與編輯查證,既有研究多將口渴或飢餓歸類為「生存動機」,戀愛/親密關係則是「社會動機」,較不宜說戀愛與口渴、飢餓相似。),此種動機會使一個人在思想上和行為上越來越接近他的伴侶。這在不同的狀況下便會引導出相異的情緒,當愛情兩情相悅時,人們往往感到幸福與歡愉;但在分手的情況下,對前任持續的愛意則會帶來憂傷以及使人難以重拾獨立自主的生活。

把愛情分類成「動機」在這個研究領域中仍備受爭議,有些專家認為愛是一種情緒(如憤怒)或是一種行為腳本(script,如騎腳踏車)。然而,作者寫道,愛的持久性(比一般的憤怒或是歡樂都歷時更久)、情感的複雜性(可為正面或是負面)、熱戀時的強烈感都暗示著愛情是一種「動機」。

要走出失戀陰霾,心碎的戀人往往會改變他們的思維模式,但這是相當耗時的。朗斯拉格說:「對愛的調節可不像簡單的開關。」就如同要對抗吃東西或使用毒品的渴望,都是艱鉅的挑戰。她表示,「要有永久的改變,你可能必須定期調整你對愛的感覺」,因為(上述策略的)效果在短暫的期間後便會漸漸消失。朗斯拉格說道,列出前任伴侶負面的事情並每天想一次直到你心情好轉或許是一個有效的方法,即使這會讓人感覺更差,但此種影響終究會消失。在她過去的研究中發現,負面評價也能減少對前任的情感與迷戀,所以長期而言這能讓你的心裡舒服一點。

如此的研究結果在當今社群媒體蓬勃的年代特別重要,因為前任的照片或是上一段感情遺留下來的沉痛回憶可能時不時地出現。朗斯拉格說:「上述三種策略都能在人們於真實生活和社群媒體上遇見前任伴侶或是看到與之相關的提醒時,幫助他們更輕鬆地處理情緒。」

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航