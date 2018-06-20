荷爾蒙療法：讓更多乳癌患者免於不必要的化療之苦

文：ALICE PARK

譯：彭于庭

在2007年，菲麗絲・拉西蒂（Phyllis Lacetti）在察覺到自己右乳房有異常腫塊後，得知自己罹患乳癌。拉西蒂是蒙特菲奧醫療中心（MontefioreMontefiore Medical Center）的一名護士，她接受了腫瘤切除術，但之後又在核磁共振造影（Magnetic resonance imaging，簡稱MRI）中發現仍有癌細胞殘留，所以她選擇將乳房切除。

考量到她的家族病史，拉西蒂屬於高危險群，因此她的癌症醫生建議她接受化療以確保癌症不會復發。她的姐姐和父親死於血癌，而哥哥也因甲狀腺癌去世。醫生表示，化療是防止她癌症復發的最佳選擇。

但是拉西蒂對於這種毒性治療保持懷疑的態度。她說，「我看到姊姊經歷的痛苦，也見到哥哥承受的折磨，我不確定化療是否為最佳選擇。」

約瑟夫・斯帕拉諾（Joseph Sparano）博士是拉西蒂的醫生，也是位於蒙特菲奧的阿爾伯特愛因斯坦癌症中心（Albert Einstein Cancer Center at Montefiore）的臨床研究副主任。他恰好是一項大型計畫的主持人，研究像拉西蒂這樣的女性是否可以不做化療。他將「接受手術或放射治療後再接受荷爾蒙治療」的女性，和「手術或放射治療後同時接受荷爾蒙治療和化療」的女性進行比較（荷爾蒙治療即阻斷促使腫瘤生長荷爾蒙的療法，例如雌荷爾蒙）。拉西蒂希望能加入此研究，幫助醫生了解更多有關像她這樣的人是否真的需要做化療。

近十年後，拉西蒂知道她當初做出了正確的決定。如她所願，她被隨機分配到荷爾蒙療法那一組，因此她從未做過化療。研究對象包含了10,000多位來自全國各地的女性，最後結果顯示──化療並未降低女性早期乳癌患者的復發率或死亡率。

「哇，我鬆了一口氣，現在有證據表明即使你不做化療也沒關係。」拉西蒂說。

實驗結果適用於大部分美國女性乳癌患者，並且可能會翻轉她們的治療方式。在美國，每年新增的260,000乳癌病例中有絕大多數都是早期患者，拉西蒂就是其中一例，且過半數患者（的癌細胞）還未擴散到淋巴結。其中約80％依存於雌荷爾蒙，所以抗雌荷爾蒙治療通常可以有效地控制它們。

對於這些女性來說，斯帕拉諾稱為「TAILORx」的實驗改變了她們的命運。自2000年以來，美國衛生研究院（National Institutes of Health）都建議接受手術或放射治療的早期乳癌女性患者也接受化療，以防萬一。此研究主要是根據中晚期乳癌病例的資料，結果顯示化療可以確保用其他療法沒有成功消滅的頑固細胞不會繼續長大。抗雌荷爾蒙治療又稱為芳香環轉化酶抑制劑（aromatase inhibitor）療法，儘管這種療法在近幾十年來都是療程的一部份，但都是作為化療外的輔助療法。

醫生認為，這些療法的好處證明了強效藥物通常都帶有毒副作用。許多女性在化療過程中會出現噁心、嘔吐、極度疲勞和睡眠中斷的症狀，但一些較新的療法副作用較少。一些研究也指出化療可能引發長期健康問題，包括引發其他癌症。

美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology）近期年會中的一篇演講，以及《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）的一項研究都指出，許多女性早期癌症患者可能不需要進行化療。他們的研究結果表明，通常為期五年荷爾蒙療法對女性患者已經足夠。只接受荷爾蒙療法的女性和進行荷爾蒙治療加上化療的女性，在9年後有將近94％的癌症存活率。斯帕拉諾說：「我們學到最重要的一件事情，就是我們現有的證據質量是有史以來最好的，有了這些證據我們可以給病人最正確的醫療建議，這是之前絕無僅有的。」

這些醫療發現主要適用於過更年期較年長的婦女。對健康風險中等的年輕女性來說，化療可能可以降低復發風險。雖然目前原因不明，但可能是因為雌荷爾蒙濃度在絕經後下降，因此年輕女性體內的雌荷爾蒙濃度比年長女性高。

有了這些實驗結果，醫生和患者像吃了顆定心丸，因為在最近好幾年來，他們都想知道到底進行多少治療才夠。「我們一直都知道化療被過度使用。」加利福尼亞大學洛杉磯分校（University of California Los Angeles）乳腺腫瘤學項目主任莎拉・赫維茲（Sara Hurvitz）博士說。

這個覺悟始於2015年，當年TAILORx發表的第一期研究結果顯示，透過基因檢測可以得知哪些女性屬於低復發風險因而不需要進行化療。安可待乳癌腫瘤基因表現檢測（Oncotype DX）分析21種癌症生長需要的重要基因，並預測從0到100癌症復發的可能性。低分代表癌症復發的風險較低，不太需要化療。反之，高分則表示復發的機會較高，化療的需求較急迫。

分數落在11到25之間的女性為中等風險患者，關於要不要做化療沒有一個較明確的答案。紐約長老會哥倫比亞大學醫學中心（New York Presbyterian Columbia University Medical Center）乳腺癌項目主任唐恩・赫許曼（Dawn Hershman）博士表示，「我會花很多時間告訴病人我們無法確定化療是否對他們有實質上的幫助。」大多數醫生謹慎行事反而出錯。紀念斯隆－凱特琳癌症中心的艾弗林乳房中心（Evelyn Lauder Breast Center at Memorial Sloan Kettering Cancer Center）主任賴瑞・諾頓（Larry Norton）博士說，「我一直偏向支持化療，其他條件不變的狀況下，治療和預防轉移勝過不治療和讓轉移發生。」

因為這種「小心勝於後悔」的方式，病患可能接受多餘的治療。雖然TAILORx的第一期結果顯示10分以下的女性可能不需要化療，但現在最新的研究結果將另外60,000名女性也歸類到不需要化療的組別。以相同的實驗信賴區間，得分在11到25分之間的患者與僅進行荷爾蒙治療的女性相比，化療似乎沒有顯著降低其復發風險。諾頓表示：「化療殺死的癌細胞沒有比荷爾蒙治療殺死的多，我不認為化療真的有發揮功效。」

該項實驗結果預示一個新時代的來臨，將來對於各種不同癌症適合的治療量，醫生可以做出更明智的決定。「我們將進入一個逐步減少的時代。」赫維茲說，「我們需要朝減少治療的方向前進，這些治療降低生活品質，而且也可能傷害患者。」

避免不必要的治療也可以節省金錢。進行一次Oncotype DX測試要價3,000到4,000美元（大多數保險公司會給付），但對於成千上萬的女性來說，這項測試可以讓她們省下平均20,000美元的化療費用。

除了經濟利益之外，對於拉西蒂這樣的女性來說，這些研究結果讓她們感到開心和安心，因為她們不再需要面對癌症治療可怕的一環，也不用擔心其造成的副作用和長期健康問題。「這太棒了。」她說，「我妹妹不得不放棄工作做化療，而且在醫院待了11個月。我能夠保住工作，並花更多時間陪伴我的家人。我很高興他們進行了這項研究，也很高興能夠參與其中。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航