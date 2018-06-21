為何新興的手機品牌總難打進主流市場？

文：Aaron Pressman

譯：高子媁

手機市場主要由四大電信公司主導，導致創新型智慧型手機製造商如Essential和Nextbit難以開拓美國市場。

人們長期認為AT&T、Verizon、T-Mobile和Sprint等電信公司佔據新手機大部份的銷售市場。由於所有手機都被要求必須通過一連串困難且昂貴的相容性測試，這些電信公司並沒有迅速地將小廠商的手機上架販售。例如Essential雖然獲得Sprint的支持，但卻在去年取消了第二代的更新。Nextbit則放棄經營，並於一月被拋售；連NOKIA的回歸品牌HMD Global也難以再回到手機大廠的行列。

市場研究公司Counterpoint Technology於週二發表數筆數據，證實新興公司的擔憂。

Counterpoint表示，第一季約88%的智慧型手機仍是透過實體零售店銷售。並且，由於電信公司的分店遍佈全國，他們佔據了四分之三的線下市場。剩下的則被蘋果佔據，而它當然不可能販售其他新興公司的手機。

這使得這些新興公司開始嘗試直接銷售給顧客，包含從自家網站與那些大型網路商城，如亞馬遜（Amazon）和百思買（Best Buy）。然而，這微小的12%市場卻極度分散。Counterpoint指出，電信公司和蘋果的銷量加起來，每五支手機就有兩支是在網路上售出。而平均每賣出五支手機，亞馬遜就賣出比一支多一些，其大多是靠著「獨家代理」。其餘的網路販售主要透過網路商城銷售，例如Best Buy；Walmart和Target 。

Counterpoint分析師莫里斯．克萊恩（Maurice Klaehne）說明，許多智慧型手機買家，都希望能獲得實體銷售員的使用教學，或一些實際操作的機會。

克萊恩表示：「這其實是一樁複雜的購物，因為買手機通常會搭配方案、升級服務或週邊配件，大多數人都需要有人幫忙設定好，並將資料傳輸到他們的新手機，以及解釋如何使用其中的新功能。」

即便60%的網路通路都是透過網路商城如亞馬遜販售，新興公司面臨的挑戰與他們在面對電信公司時有所不同，即所謂的「解鎖市場」（unlocked market，指不限定電信公司門號的手機，美國電信公司銷售的手機多會限制只能使用自家的SIM卡）。有更多的品牌在網路上競爭，包括亞洲製造商如BLU、Lenovo的Motorola和華為（Huawei）。亞馬遜的最佳銷售排行榜，包括主打售價40美金的BLU，以及使用過三年售價258美金的二手iPhone 6S。

可以確定的是，不論有沒有零售商的支持，如果一家公司要製造全新的硬體設備，與Apple和三星等資金雄厚的大企業競爭，並非易事。例如Essential的第一支手機，就因其差勁的相機功能而得不到消費者青睞，當初的Nextbit，也是依靠群眾外包集資而上架的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航