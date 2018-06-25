戰爭與童婚陰影下，阿富汗女孩何時能安心在教室上課？

文：Abigail Abrams

翻譯：許睿洋

聯合國於6月3日發表了一份最新報告，探討究竟哪裡的孩子無法接受教育，以及為什麼無法接受教育。報告指出，阿富汗因為戰爭、普遍的貧窮以及文化因素導致將近一半的孩童無法上學。這也是自2001年塔利班政權（Taliban，該政權禁止所有女性上學）被顛覆以來，原本有所改善的就學率首度出現衰退的趨勢。

遙不可及的受教機會

自2002年起，當局在教育上的投資使得識字率與就學率皆有所上升。然而，根據阿富汗教育部與聯合國兒童基金會（UNICEF）的報告顯示，阿富汗仍有370萬名、年齡介於七至17歲的孩童（約占阿國孩童的44％）未就學。其中，女孩佔了未就學孩童總數的60％，在各年齡層的就學率也都比男孩要低上許多。在境內情況最嚴重的若干省份，甚至有高達85％的女孩無法上學。

諸多障礙

儘管阿富汗的憲法主張自由的受教權，但實際情況卻與之相違背。由於近年來塔利班重新掌控境內為數眾多的區域，經常性的暴力衝突中斷了孩子們的教育。阿富汗的財務危機也阻礙基礎建設的擴展，以及教師的訓練養成。而對女孩而言更存在著其他難題。「童婚」仍然是女孩無法上學的第二大原因，有些家長出於恐懼便將女兒留在家中，或乾脆遵從傳統習俗。

未來展望

聯合國的報告中舉出幾項阿富汗政府能採取的行動，包含招募更多女性教師等。然而衝突持續發生，來自ISIS與其他武裝叛亂團體的威脅，在近幾個月內已迫使數十所學校關閉。在報告中，阿國的教育部代理部長穆罕默德・亞伯拉罕・辛瓦里（Mohammad Ibrahim Shinwari）承諾道，「由於教育是國家進步最強大也最明確的途徑」，因此他的國家必定會有所改變。然而，阿富汗當前的處境勢必使其承諾的履行遇上極大的挑戰。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航