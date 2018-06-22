歐盟GDPR個資保護法與網路「巴爾幹化」

文：JEFF JOHN ROBERTS

譯：吳舜文

歐盟的數據隱私法已於今年（2018年）5月25日正式生效，而美國公司紛紛採取關閉自家網站以因應該政策。舉例而言，《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）及A&E電視網（A&E Networks）為了不冒違法風險，選擇對歐洲訪客關閉其網站。

然而，仍有些美國網站選擇遵從這赫赫有名（或是惡名昭彰）的數據指令，也就是《一般資料保護法規》（General Data Protection Regulation，簡稱GDPR）。即便如此，仍不改變該法規使歐洲互聯網規模縮水，樣貌也不如政策實施前一週。

這不是互聯網第一次大量消失在歐洲數億人口中。近年來，隨著歐洲公民享有「被遺忘權」（right to be forgotten），越來越多網站無法在歐洲瀏覽，人們也可自行消除Google搜尋記錄。

除了歐洲，類似情況也發生在其他地區。2017年，加拿大最高法院慶賀一名法官有關智慧財產權案的裁決，該案中命令Google刪除全球侵權網站的搜尋結果──意味著加拿大以外的網路使用者也無法搜尋被移除的網站。

這樣的現象稱為「網路巴爾幹化」，就像鄂圖曼帝國與南斯拉夫分裂成一系列小國家，同樣事情正在「全球資訊網」（world wide web）發生，網路世界開始反映實體世界的政治與商業輪廓，而不只是普通的資訊空間。

網路割據在獨裁政權下尤其嚴峻。試想被中國防火牆所屏蔽的《紐約時報網》（New York Times）就可一窺一二，或是伊朗專制的宗教君主試圖輾壓Telegram（時下廣受歡迎的即時通訊軟體），並企圖建構一個「清真網際網路」。

這些試圖將互聯網圈地、建立圍柵的行為已持續多年，而近期引人注目的是，法國與加拿大等民主國家正在接受這種趨勢。

但這也不全然是件壞事。伴隨著我們成長的網際網路，常明顯反映出特定的美國價值觀──激進的資本主義以及對隱私權傲慢的態度，而這令許多人反感。正如波蘭和立陶宛不願生在蘇聯帝國的陰影下，歐洲人不想受到臉書及Google的控制也就不足為奇。

換言之，網路稍微巴爾幹化可以是對民主權及多元化的一種有益運作，問題是何時該停止。在不久的將來，會不會產生一個互聯網將美國割據，分成象徵民主黨的藍州及共和黨的紅州呢？目前在許多層面已有類似情況出現。有鑑於臉書與推特創造出「過濾氣泡」（filter bubbles），使網站能針對個人化搜尋而提供篩選後內容，但也給予人們僅具單方面的資訊及觀點。

更廣泛而言，因GDPR而新衍生出的網路破裂給予人們一個時機，開始評估究竟失去了什麼。

在1990年代網際網路激勵人心的早期，互聯網就像未開發的大陸，富有新穎想法與未見過的人們，任何人都能探索世界而不限村莊和國界，團體身份也不會被政治或宗教權力所支配。

至今當然仍是如此。但最初發掘新事物之感與全球一家的精神已部分消逝，因為網路逐漸為政府所界定，而非大眾。美國網站的消失也許是歐盟監管機構的一次勝利，但也是對網路自由與多元化的一次重擊。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航