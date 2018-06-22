北韓潛在的威脅，讓韓國以「國家安全」為由持續踐踏人權

文：Binaifer Nowrojee

翻譯：洪新翰

大約在一年多前韓國警察突襲李鎮永（音譯，Lee Jin-young）於首爾的住處，逮捕並將他單獨囚禁。李鎮永是個長時間活躍的激進份子，在1980年代就因提倡民主而入監服刑，但這次他以不同的理由入獄。他所謂的犯罪行為是經營勞工圖書（Labor Books），一個關於北韓的線上資訊圖書館。他因為散播「對敵人有利」的圖書資料被起訴，且可能面臨數年的徒刑，直到法院最後撤銷對他的起訴。

難過的是，這在韓國並非單一個案，北韓潛在的威脅已經讓個人自由被嚴重犧牲。

川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面的消息反反覆覆——其已在6月12日舉行——已經出現在世界各大頭條好幾個月。人權團體呼籲各界留意北韓違反人權的行為——大量的勞改與處決不斷發生——因此讓這個議題保持在檯面上。（美國政府官員於會面前，已同意在會面中不談論北韓的人權議題。）然而，在討論中消失的，是韓國也正在和自己的人權議題搏鬥，這多半是由於和與世隔絕的北韓長年爭戰的結果。

伴隨著強大的媒體與公民社會，雖然韓國在很多方面是個充滿生氣的民主國家，但人權仍因為「國家安全」的名義持續被犧牲。政府一直以來仰賴嚴苛的安全法規去限制言論表達的自由，尤其是關於北韓的討論。當中最嚴苛的就是國家安全法（NSL）——也就是李鎮永被起訴的法律——一個追溯至二戰後的遺物。

國家安全法模糊的用字，讓警察及其他公權力有濫用的空間。政府數十年來用它來針對異議份子及反對者，不過自從文在寅總統所帶領的人權友善政府在2017上任後，這個問題已經不再那麼令人擔憂了。

在2012年，24歲的朴正根（音譯，Park Jung-geun）由於轉發一些來自北韓網路帳號的文章後，被判十個月入監。他的動機非常清楚只是要嘲諷北韓的政治宣傳，但韓國政府認為這是在讚揚北韓政府。雖然他最後被無罪釋放，但每年仍有許多案件在國家安全法底下遭受審查。

這個案件顯示言論自由的議題如何在網路快速蔓延。韓國是世界上網路最發達的國家之一，其網路普及率約90％。儘管——或可能因為——如此，網路隱私在近幾年儼然成為一個人權的主要挑戰。

國家情報院（韓國的情報機關）先前有逾越職權的紀錄，透過在網路上動手腳及監視異議份子與反對者來試圖影響選舉。在2015年，Open Net——一個提倡網路自由的非營利組織——發行一款新的手機應用程式，允許使用者利用手機來探測追蹤監控軟體，該程式在三週內破天荒被下載五萬次。韓國也有部分網路管制，可以看到每年都有成千上萬的網站（許多是關於北韓的）被封鎖或刪除。

韓國另一個需要特別關注的部分是軍隊。在韓國，所有身體健全的男性都必須服兩年的兵役，但是不像大部分其他徵兵制的國家，沒有其他民事的替代方法。那些因為宗教信仰、道德或其他原因拒絕者，將面臨最多18個月的有期徒刑，以及面臨被同儕甚至家人排擠的風險。許多年輕人，尤其那些和平主義宗教團體的成員，像是耶和華見證人（Jehovah’s Witnesses），知道在他們的人生當中，入監服刑某種程度上是不可避免的。根據國際特赦組織，韓國比起世界其他國家懲罰更多基於道德或宗教信仰原因不肯服兵役者。

對於同性戀的男生，祕密、恐懼與坐牢的風險是他們軍隊生活的一部分。雖然韓國並未將同性戀歸類為刑事犯罪，但軍隊長年以禁止「不檢點的表現」，來處罰役男之間的性行為至多兩年徒刑。這個議題在去（2017）年4月引起全球的注意，當時軍方在一部有兩名男性士兵發生性行為的影片流傳在社群媒體之後，啟動調查並譴責一名士兵。人權團體也表示有許多士兵被威脅和騷擾揭露同性戀軍人的姓名，特赦組織則表示這毋疑是個對同志族群的 「獵巫行動」。

許多韓國的激進人士現在希望與北韓關係的緩和，將不只促成和平談判，也能改變他們現有的社會。韓國政府已經在人權上採取許多積極的做法，而這絕不可以讓它們消失。朝鮮半島間關係的解凍是一個很好的機會，挑戰安全與人權幾十年來過時的假想。其中，改革國家安全法及減少對網路的限制會是兩條正確的道路。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航