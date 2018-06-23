當除毛從一種「美容行為」被重新定義成「衛生行為」

文：Heather Widdows

譯：許睿洋

要在公開場合看到毫不修飾的體毛是非常罕見的，因此就連名人露出腋毛都能成為新聞。對於一般大眾而言，即便在海邊衣服穿得非常少的情況下，露出體毛本身似乎就帶著某種特殊意涵。有越來越多女性會除去所有看得見的體毛，包含陰毛在內。而男性也不惶多讓，使得「back, sack and crack」（背部、陰囊後方和股溝）熱蠟除毛越來越受歡迎。1970年代盛行的濃密胸毛與「花花公子」般的陰毛已不復存在。簡而言之，體毛已經不再是理想體態的要件之一。

然而，所謂的「理想體態」不只是光滑無毛那麼簡單，而是「每個人、每天」都必須維持這樣的狀態。儘管我們活著的每一刻毛髮都是不斷生長的，但外露的體毛（被視為不正常和不自然）卻會讓你顯得與眾不同。 身為一名倫理學家，這種日趨流行的審美要求，以及為何會形成「經修飾的身體才是『正常』甚至『自然』體態」的風氣令我感到十足憂心，而且還不僅僅如此。

顯然地，我們付出了額外的心力來創造「正常」或「自然」。如果我們想要去除體毛，就需要更常使用剃刀、用手拔、用熱蠟除毛以及雷射等方式。（同時，當談到頭髮，我們卻希望頭髮茂密。我們還會去染髮、做造型、綁出各種花樣、接髮，甚至為了一頭飄逸秀髮而去植髮。）這樣的除毛標準是苛刻的、持續且每日不停重複的。然而卻鮮少有人意識到它的苛刻。相反地，大家都把它當成一件正常的事。

隨著光滑無毛的身體成為大眾唯一能接受的體態，一場巨變隨之產生。除毛不再是一種「美容行為」（beauty practice），它被重新定義成一種「衛生行為」（hygiene practice），成為所謂「例行保養」的一環。除毛變成一項規定和一種我們必須做的事。它不再是一個你可以拒絕的選項（如洗牙），但它卻沒有衛生行為應有的健康益處。美容行為是你隨心所欲且選擇性的；而衛生行為則是必要的。你不必一定得美容，但你一定得做點什麼來讓自己符合「正常」的最低標準。因此，一旦除毛完全變成一種例行事項，那麼它作為一種苛刻的美容行為的事實便會消失殆盡。

從為頭髮做造型、染髮、甚至每天要為頭髮擦上各種潤髮乳和護髮劑，我們可以發現有這些變化已經產生。在健康上也有所改變：有些飲食和運動習慣（如把自己練得過度壯碩，或是認為極度骨感才是健康）已經不再是為了健康，而是為了美觀。更嚴重地是，儘管與事實相反，我們最終將忘了光滑無毛的身體並非最自然的體態。身體是會長毛髮的！

這在各個層面都會帶來高昂代價。隨著對美的要求增加，我們不僅得花更多時間來維繫美貌，它的本質也會有所改變。美麗變得更加重要，它開始以一種「倫理典範」的形式運作。這往往是我們最重視的（無論是非），我們思索、談論、甚至砸下大把時間和金錢來換取美麗。如果我們善於打扮和維持美貌，我們會感到滿意甚至覺得自己品德出眾；如果相反，無論我們有哪些長處，幾乎仍會覺得自己不夠好。人們也常常以貌取人，我們會以他人的外表來對其個性與成功與否妄加猜測。我們往往直接從別人的長相來解讀他的個性，而這件事其實從我們四歲的時候就已經開始了。

在此狀況下，關於體毛的批評便不再輕如鴻毛。除毛並不是「時尚」造成的錯誤，這不像在細跟高跟鞋流行時穿著厚底鞋，或是在緊身褲非常普遍時穿喇叭褲。事實上，就時尚而言，現今社會能接受的多樣性與分歧性已更甚以往。過去曾是以衣服下襬長度和剪裁手法來決定一個人是否跟上流行，但這已經不適用於今日。然而，服裝的多樣化卻隱藏了社會對於身體相似性的要求。你可能因為穿著非名牌的運動鞋而感到丟臉，但衣服畢竟不是你的身體，它們不代表你的本質。但隨著美麗成為一種倫理，對於身體的羞恥感也將成為對自我本質的羞恥，這樣的嚴重程度可見一般。

一旦這樣的模式重複下去，對美的標準與困境將會相應成長。美貌的理想典範將成為一種倫理典範，而「變美」會變成一項道德責任。現今所有的美容行為和過去相比已非那般特殊與罕見，從光療指甲、施打肉毒桿菌到玻尿酸等皆是如此。在某些地方，整形手術已是一種日常慣例——例如南韓的「眼皮年輕化手術」（blepharoplasty）或雙眼皮手術。如果這股潮流持續，許多難以達成的特徵——如光滑無毛——就會變為必要。社會對它們的要求將不是為了追求美麗或是完美，而僅是為了剛好符合社會的「正常」標準。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航