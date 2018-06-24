美國「好」爸爸的完美形象如何演變？

文：Olivia B. Waxman

譯：彭于庭

美國父親節為每年六月的第三個禮拜日，其用意很明確：兒女們可以與父親共度一段美好的時光，或透過送父親禮物以表感激之情。但兒女感激的是父親在節日當天以外扮演的角色，這個角色是社會對父親的期望，而且相當複雜。

事實上，每個家庭，還有每個家庭對父親（如果還健在）的期望都不同。但是，人們心中仍會想像「好」父親應該有的樣子。

父親面臨的一些角色衝突幾乎千古不變，比如社會矛盾地期望父親要出門工作，養家活口，又希望父親待在家裡陪伴小孩。還有一些則是現代才會遇到的問題，例如社群媒體的影響。隨著時間的發展，有愈來愈多人分析父親角色，關於如何當一個好父親的意見則愈來愈分歧。

美國父親的崛起

在建國後初期，就歷史學家所知，美國人對父親的想法就是幾乎沒有任何想法。在當時，只要能傳授信仰和知識，就是一位好父親。

著有《居家男人：美國早期工業化時代裡的中產階級父職》（Family Men: Middle-Class Fatherhood in Early Industrializing America）一書的歷史學家肖恩・喬韓森（Shawn Johansen）在寫給《時代雜誌》的一封電子郵件裡表示：「在美國殖民的資料中，對父親的討論不多。 父親的責任就是教導孩子當個敬虔的教徒，傳授農業社會中必要的技能和知識。」

在十九世紀內戰結束的幾年裡，許多事情開始改變，父親角色也是。美國商業經濟的成長代表家庭的主要收入來源不再來自農場或家族事業，而是有人必須出門工作賺錢，通常由父親擔起這個責任。這種轉變促使中產階級的興起，也幾乎是在這個時期，孩子不再被視為家中幫手，而是獨立的個體，其權利必須被保障。小孩也開始離家去上公立學校，父親負責教導他們，尤其是兒子，如何在未來找工作。（喬韓森也提到父親角色在這個時期發生的另一個「驚人」變化：中產階級的男性從這個時期開始會在伴侶生產時陪在旁邊，見證小孩的出生。） 在工業化時代裡，社會也對父親有著不同的期待。

喬韓森表示：「父親角色圍繞著賺錢以及指導子女就業。然而，瞬息萬變的二級產業削弱了工人階級父親在家中的權威，反之，中產階級的父親較不受影響。」

隨著移民潮的興起，住在城市裡的父親有自己的難題。父親很難如社會期望般地擔任一家之主，因為小孩通常比父親更適應新環境。

父親的新角色

在二十世紀初，美國社會認為好父親的特點就是養家活口。但是很快地，人們的態度轉為認可，或說適應，父親角色裡的其他責任，箇中原因可能不令人意外。

在邁入二十一世紀時，美國小孩對父親的期望快速演變，於是父親的角色也隨之發生變化。喬韓森指出，原本十九世紀的女性通常會生六個小孩，但是出生率一直在下降，到了二十世紀則減少到三個，這也就代表家長可以更專注於照顧每個小孩。隨著心理學越發專業化，兒童成長（包含父親的影響）的研究也越加廣泛。心理學家斯坦利・霍爾（G. Stanley Hall）讓美國人明白青春期是生命中一個重要的階段，年輕人的想法應該得到尊重。

但與此同時，隨著社會風氣的發展，男性花愈來愈多時間在外工作。城市化、郊區化、每週工作四十小時的制度、汽車普及化都是促成這種現象的原因。

歷史學家羅伯特・格里斯沃爾德（Robert L. Griswold）表示：「我認為塑造當代父親形象的關鍵改變發生在1920年代。」他著有《父職在美國的歷史》（Fatherhood in America: A History）一書。正如格里斯沃爾德所說，「汽車的出現」是廣泛發展的消費社會的現象之一，這增加了家中經濟支柱的壓力，因為他們必須去賺「更多麵包」。但同時，人們也意識到除了當賺錢的一方，父親的其他角色也很重要。

在所謂的「新父親運動」初期，有海量關於父職的文章出現，其內容要求父親應該要換尿布、傳授智慧、工作之餘多陪陪小孩。

不巧的是，人們也是在這時期開始過父親節。經濟大蕭條重創婚姻關係，尤其是因為社會期望父親可以賺錢養家，但是女性為主的職業較不受影響。有些人倡議訂定一個全國性節日幫助失業或待業中的男性提升自尊心。（但是一直要到1972年尼克森總統任期，父親節才正式成為全國節日，時間定為每年六月的第三個周日。）

即便如此，理解父親重要性並不代表父親可以多陪伴小孩。格里斯沃爾德指出，在第二次世界大戰期間，父親從「經濟大蕭條時沒有工作」，變成「戰爭期間沒有上戰場」。因為專家擔心徵招令可能影響美國家庭，所以一直到1943年底，父親才被徵招入營，這也代表在這之前，大量男性透過結婚來逃避戰事。美國蒙大拿州民主黨參議員伯頓・K・惠勒（Burton K. Wheeler） 認為這些「逃避國家兵役者」應該在「美國家庭破碎前」被送去戰場。

現代父親

下一個重大轉變持續至今。自六零年代後期婦女解放運動以來，女性有更多的機會尋求更多元的工作和教育機會，家庭經濟支柱的形象改變了。 無過失離婚的增加導致愈來愈多的孩子必須往返於雙親之間。雖然一直以來都有女性擔任家中支柱，也有許多家庭組成並非典型的「父、母、小孩」，美國社會要到二十世紀晚期才重新認識不同的家庭模式。不管家庭型態如何，所有美國人都努力想當一位「好家長」，父親也不例外。

隨著時代風氣，「新父親運動」再起，社會關注的是父親在家中應該扮演的角色，這樣的角色持續變化。

「現在有很多小孩成長過程中沒有父親的陪伴，這個數字遠超過美國歷史中任何一個時期。」這段話收錄在1993父親節發行的《時代雜誌》封面故事哩，在當年社會愈來愈意識到父親缺席的情況。「犯罪、藥物濫用、憂鬱症、輟學等領域的專家都可以提出一些研究證明，美國小孩遇到以上問題的原因都與父親的缺席有關。」 但是即使父親不缺席，問題反而更加複雜。上司、政府、當地文化甚至是妻子灌輸給男性的觀念往往是非常負面的：「人們並不真的相信男性能做一位好家長，也不需要男性當個好父親。」

被否定的父親角色至今都還是個問題，尤其現在社群媒體提供愈來愈多分享育兒資訊的平台，問題更加複雜。比如來說，《兒童與家庭研究期刊》近期的一篇文章指出，類似母職閉門（maternal gate-closing）——社會仍認為母親是最懂育兒那一方——的心態深深打擊父親對育兒能力的自信。

顯然，美國社會尚未找到所謂「好」爸爸的完美形象，父親角色仍在演變。思考這樣的演變，也是進化過程中重要的一環。一位專家勞倫・阿坦伯格（Lauren Altenburger）告訴《時代雜誌》，好幾世紀以來，人們一直試圖平衡父親和母親的角色，但現代父母可以「開放地討論育兒議題」，這是非常重要的。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航