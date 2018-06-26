無人機已從「未來事物」，變成日常生活的一部分

文：Alex Fitzpatrick

翻譯：許睿洋

去年九月，當瑪莉亞颶風（Hurricane Maria）襲擊波多黎各，她破壞了島上的電網與通訊系統。生活在美國本土的波多黎各人約有五百萬人，他們有長達數周的時間無法與家鄉的親人聯繫。儘管搶修的團體努力恢復電力並提供協助，但原本提供基地台的營運商卻難以修復其通訊網絡。為了重啟服務，美國通訊商AT&T首次投入「飛牛」無人機（the Flying COW） 的使用：COW全稱為「cell on wings」（翅膀上的基地台，與起初名為「cell on wheels」的地面基地台不同），為一種連接纜線的無人機，能在空中進行行動數據訊號的收發，且服務範圍高達40平方英里。

AT&T無人機計畫主任亞特•普雷格勒（Art Pregler）說：「當我們一開啟（飛牛無人機），人們便立刻連上線了。」他的團隊是由波多黎各一家沃爾瑪超市（Walmart）的停車場來操控無人機，為這個空中基地台提供網路連線服務。

對於各種科技而言，要從一種「未來事物」轉變為日常生活的一部分總有特定的轉折點。長年以來，無人機盤旋於科技的尖端，主要由軍方和相對少數的愛好者使用，而非大眾文化的一部分。美軍自2001年於阿富汗戰場上使用無人的、遠端遙控技術鎖定蓋達組織（al-Qaeda）的首腦人物，為無人機的應用開啟了新紀元。自此，無人機成為了一種關鍵性的軍事武器，在歐巴馬與川普執政下，其在世界各戰區的使用也更加廣泛。然而，民用無人機的實際使用卻尚不成熟。

這種情況終於有了改變。2017年，全球共售出約300萬架無人機，美國境內更有超過100萬架的無人機已向聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）登記使用（多數自行於商店購買的無人機需要航管局登記方得使用）。這些民用無人機能像直升機一樣垂直飛行，它們很像遙控飛機但配備有更成熟的GPS定位系統、Wi-Fi以及避障感應器等技術。懂科技的農夫會用它們來監控作物和噴灑農藥，研究人員用它們來測量環境中的汙染物，或是被好萊塢電影製片公司用來捕捉動作強片的連續鏡頭。

無人機也被用於救援行動，如在加州門羅帕克（Menlo Park, Calif）等地協助初期應變人員搜尋失蹤的登山客（有人估計，迄今共有65人因無人機而獲救）。當然，也有成千上百的業餘愛好者在出遊時利用無人機來拍照，或僅在住家附近的公園賞玩。

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儘管第一波的無人機被企業用來拍攝地產的空照圖或是外送披薩（僅是公關噱頭），現在的企業正在進行全新的嘗試，或許將使整個產業產生劇變。亞馬遜正致力發展能在數分鐘內寄送包裹的無人機，這項科技有一天可能被用於極具時效性的緊急衛生事件，如器官運送；臉書試圖使用無人機將網路訊號發送至世界上被孤立的角落；能源巨頭殼牌機油（Shell）也應用此技術以確保其離岸鑽油平台能順利運轉。

同時，投資客也投入了上億美元的資金來成立各種與無人機相關的新創公司，如Skycatch（主要製作空照地圖）與Skydio（生產具自動追蹤功能的攝像無人機）等。然而，全球無人機產業嚴重地遭中國壟斷，約有72%的全球市場都在大疆創新（DJI）的控制之下。該公司的總部設於深圳，此地常被喻為「中國矽谷」。

這些投資增加了機會，卻也助長了隱憂。隱私倡導團體擔心未經驗證的空中監控有所成長，毒品會因無人機而走私進入監獄，而美軍也正花費上億美元的研究費用，防止無人機成為恐怖份子的殺人武器。有些為了維護隱私的人甚至自行採取行動，例如美國肯塔基州一名男子於2015年發現一架無人空拍機飛越他的房產，他便開槍將其擊落（他接著還賣起印有「無人機殺手」（drone slayer）字樣的T-shirt）。近期，大疆更向政府當局推出了一種能於禁航區內辨識並監管無人機的方法。

據聯邦航管局稱，目前美國至少有122,000人具有專業的無人機飛行執照。當美國於2016年簡化商業用無人機的申請程序時，更造成無人機數量瞬間暴增。小型無人機（其大小一般介於汽水罐與迷你冰箱之間）價格通常相對低廉、更好操控、也因負重能力的不同能搭載多種配備，如高解析度相機與熱影像裝置等。

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對於立法者而言，無人機應用的激增是一項重大挑戰。聯邦航管局的許多規範被無人機製造廠批評為「對一個蓬勃發展產業的打壓」，其中包括禁止在飛行員視線以外的地方航行。

如果無人機必須待在飛行員的視線之內，亞馬遜該怎麼把你訂購的牙膏寄給你？美國運輸部（The Department of Transportation）正在10個州內與無人機企業合作，試圖在安全與創新間達到平衡。而NASA等組織也在研究如何將無人機安全地融入原本就已相當擁擠的空域中。（據美國的商用飛行駕駛回報，每個月約有近百起飛行器距離過近的問題。）

人工智慧與自動化技術的發展將同時使得大型無人機的可能性增加，不僅提升效能也大幅增加其乘載量。救難的初期應變人員能透過停放在高速公路旁的無人機將救命藥物迅速送至意外現場。全球運輸業者也能設計直升機大小的無人機，如空中計程車（如動畫《傑森一家》裡的版本）一般將人們迅速載往世界各處，而機上不需要任何飛行員。

無論你喜不喜歡，我們頭上的天空將變得越來越擁擠、越來越繁忙。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航