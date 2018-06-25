波特蘭在高事故路段裝設「智慧感應器」，朝「零死亡願景」前進

文：GLENN FLEISHMAN

翻譯：許睿洋

奧勒岡波特蘭市（Portland, Oregon）事故發生率最高的三條街道，即將迎來一場科技革新。不是「智慧人行道」也不是「機器交警」，而是透過安裝在街燈上的智慧感應器，來持續提供誰在用路、速度多快等資訊。波特蘭本日（6月18日）宣布，AT&T、英特爾（Intel）、通用電氣（GE）等私營企業，將與波特蘭市及波特蘭電力公司（Portland General Electric）合作，裝置200支「屬於市政當局的智慧型手機」，AT&T物聯網部門副總裁麥可．澤托（Michael Zeto）是如此形容智慧感應器。

這項「交通感應器安全計畫」（Traffic Sensor Safety Project）是「智慧城市倡議」（Smart City PDX）的一部分。目前上述私營企業也正在聖地牙哥（San Diego）街頭安裝上千個感應裝置。

同時身兼AT&T「智慧城市計畫」總經理的澤托表示，智慧感應器結合了相機、麥克風和環境感測器，它能辨別行人、車輛與單車，協助標註槍擊案發生的位置，並感測環境的汙染物。在波特蘭的案例中，此波試驗性安裝的目標，主要聚焦於改善交通安全，並朝「零死亡願景」（Vision Zero）前進。此全球性目標旨在透過改善交通流量與優化道路管理等方式，試圖大幅減少交通碰撞、事故及傷亡。波特蘭希望透過掌握一系列更細緻、更自動化、延續性更佳、甚至更同步的數據，能有助當局理解當前的道路究竟哪裡出了問題。

由於涉及隱私方面的隱憂──尤其是像波特蘭這樣以開明政策與抗議政府干預聞名的城市－智慧感應器上並不能保留影像。事實上，它們不會透過網路將影像傳出去。澤托表示，感應器上的「電腦視覺」（computer-vision）軟體在辨別外在物體為何後，會將結果轉換為分析數據，便以此形式進行傳遞。

澤托稱，這套系統被設定為無法傳遞「個人驗證信息」（personally identifying information, PII），意味著將不會有臉部及車牌辨識等。澤托說，城市其實可以選擇是否儲存長達七天的影像，但該裝置並不是設計來以原始檔或串流形式向中控系統傳遞聲音、影像或其他數據。

波特蘭的計畫其實是一個相對小型的試驗性計畫，主要聚焦在三條交通狀況最差的街道。這三條街道在2011至2015年間，共發生上百起車禍事故並導致若干死傷。安裝這些感應器能持續提供關於人、車與單車數量的資訊，同時計算並傳遞出其經過的速度。這項計畫成本約為100萬美元，且將由私營企業合作夥伴支付部分費用。

波特蘭市長泰德．惠勒（Ted Wheeler）在一項聲明中說道：「我們正站在應用先進科技改善交通的最前端，為我們的行人、單車族與駕駛打造更安全的城市，並幫助市民更輕鬆、更省時的通勤，且減少交通事故發生的機會。」

過去曾由許多新創公司，透過密集地裝設多感應裝置來為市政當局提供資訊，並由它們提供幾乎所有必要的科技。但大部分的公司失敗了，而在它們破產或退出計畫後，當局有時候只得自行收拾殘局（如支付剩餘金額等）。儘管許多大型跨國企業對波特蘭未必有完全的把握，但此次AT&T、通用和英特爾之間的夥伴關係，倚靠的是彼此已極具信譽的專業。

澤托說，在聖地牙哥的計畫中預計裝置超過3,000個感應器加上14,000盞LED燈，目前已完成了近三分之一。如此全面的裝設將為當局省下街道照明與相關維護的龐大成本，這部分預計由聖地牙哥政府自行負擔大部分的費用。然而，由於計畫進行的時間還不夠長，目前仍無法成為這些私營企業夥伴的經驗傳承或前車之鑑。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航