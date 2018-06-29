患有勃起功能障礙的男性，罹患心臟疾病風險是常人的兩倍

文：ALICE PARK

譯：高子媁

至今大多數的人都相當了解增加心臟病罹患風險的原因，包含體重過重、高血壓或高膽固醇、吸菸以及運動量不足。

週一（6月11日）在期刊《循環》（Circulation）發表一篇研究的科學家指出，他們研究了其他可能會造成男性罹患心臟病風險大幅增加的因素。一群年齡介於60至78歲的男性中，有勃起功能障礙的人心臟病發作、中風或死於心臟疾病的風險是其他人的兩倍。

在美國，超過20歲的男性約20%有勃起障礙的困擾，這個比例甚至多於較年長男性。引起這種狀況的因素眾多，包含與壓力相關等心理因素，以及有關循環、神經等生理和生物因素。

先前的研究已論述導致心臟疾病的相似因素與勃起功能障礙之間的關聯，包括肥胖、高血壓、高膽固醇、缺乏運動以及吸菸。

但研究者在釐清究竟勃起功能障礙是心臟循環問題的表徵之一，抑或是症狀本身就是導致心臟疾病的因素上屢屢碰壁。在最新的研究當中，約翰霍普金斯（Johns Hopkins）Ciccarone心臟疾病預防中心主任麥可．布拉哈（Michael Blaha）醫師和他的同事們做了最嚴謹的分析，仍難以解釋潛在的複雜因素。而他們最終發現，勃起功能障礙確實是導致心臟疾病的危險因素。

研究者調整了同時也是導致勃起功能障礙與心臟疾病等因素（也就是肥胖、吸菸、高血壓與高膽固醇）的影響。即便將這些因素納入考量，他們仍發現勃起功能障礙與罹患心臟疾病風險成正相關。

布拉哈醫師表示，「我認為我們現在可以肯定勃起功能障礙是高於一般危險因素（如吸菸、膽固醇與血壓）的獨立風險因子。在這些因素的基礎上，勃起功能障礙的確診又提高了罹患心臟疾病的風險。」

根據布拉哈醫師說明，這些結果應該提供給正在接受治療的病患以及給予治療的醫生參考，因為目前醫界普遍並未將勃起功能障礙視為導致心臟疾病的原因之一。這代表經常替男性看診的泌尿科醫師，應該主動地將病患轉介給心臟科醫師，以幫助他們診斷早期心臟病的可能病兆。再者，心臟科醫師診斷時也應詢問男性患者的性功能。布拉哈說，「我們應當將勃起功能視為一般健康評量指標之一，因為它是一個風險因素，卻也是可治療的狀況。」

他強調治療勃起功能障礙並非治療心臟疾病的方法，像威而剛等藥物只能解決陰莖異常勃起問題，而無法治療潛在心臟相關疾病。這也是為什麼應該鼓勵勃起功能障礙的患者去看心臟科門診。

即便沒有任何症狀，確認哪些男性會有較高風險罹患心臟病也可以救他們一命。英國已經將勃起功能障礙做為評估心臟疾病風險的因素之一，布拉哈醫師認為美國也應該在下一次的心臟疾病風險評估中做出同樣的改變。布哈拉醫師表示，「現在只差認證這一步。一旦經過確認，它就應該被視為另一項導致心臟疾病的風險因子。」若心臟疾病高風險的男性患者因勃起功能障礙而及早發現自己的其他健康狀況，便有機會降低罹患或死於心臟疾病的風險。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航