向「機器人大廚」點份完美的客製化漢堡

文：RENAE REINTS

譯：許睿洋

艾力克斯．瓦達哥斯大（Alex Vardakostas）從小就開始煎漢堡排，而現在他成了舊金山最新、最先進的漢堡連鎖店Creator的共同創辦人和執行長。只要以6美元（按：約新台幣182元）的價格，顧客就能享用由一個14英尺長的「烹飪機器人」製作的訂製漢堡。

Creator的漢堡機器人實際上是一台大型、光亮的機械裝置，包含350個感測器、50個執行組件與20台電腦，以確保所有的醬料與香料都能分毫不差地分配到位。玻璃筒倉裝著五顏六色的調味料，現烤的布利歐麵包（brioche）由3根壓縮空氣管抵著，當交到下單指令，麵包便會被推至傳送帶上。

儘管其他餐廳也使用過自動化製作（記得煎肉機器人Flippy嗎？），但Creator是第一家所有製作過程都是由機器人完成的漢堡店，而所有程序在五分鐘內即可完成。未來的目標是希望顧客最終能透過app下單，並客製化漢堡的所有細節。但現在訂單仍需要由櫃檯的人類服務生來下達，隨後才交由機器人開始製作。

由壓縮空氣管推送出來的麵包，會先被震動刀切成兩半，接著在下方的佐料傳送帶上火烤與塗上奶油。精準測量的醬汁和香料會自動噴在麵包上；番茄、醃黃瓜、洋蔥等配料都是現切的；而起士也是直接在麵包上磨碎。所有過程都能透過機器人前方的玻璃櫥窗看見，因此你可以看著你的漢堡一步步完成。

同時，漢堡肉排在機器人後方的一個加蓋區域內製作。Creator的漢堡肉均無施打荷爾蒙，並採用牧場飼養牛隻的牛胸肉與肩頸肉。在將肉切成小塊後，會將肉塊垂直串起然後輕壓在一起。這樣的烹調方式（相較於把肉完全壓碎混合）會使肉餅口感更軟嫩多汁。接著，機器人將肉排烤得恰到好處後，便會將完美的肉排放在已調味好的麵包上，由人類服務生將美食端到你面前。當你一口咬下，若你的牙齒和肉排垂直能讓漢堡更加美味。你可以選擇搭配健康的「法老小麥」（farro）或季節生菜沙拉，但如果想來點經典的美式套餐還是可以選擇薯條。

這裡的漢堡使用高品質的新鮮食材（瓦達哥斯大說：「我們在食材上的花費比其他餐廳還要多。」），但一個卻只要六美元。由於Creator使用的是機器人廚師，它能省下雇用員工與空間上的成本。整個餐廳的面積僅是2,200平方英尺；員工只需要填充機器裡的原料，以及接受與傳送訂單。透過人類服務生提交訂單也能避免與身心障礙者產生法律問題，如同主打藜麥（quinoa）為主食的連鎖餐廳Eatsa去年碰上的問題一樣。這間高科技無人餐廳完全透過iPad訂餐，卻未提供視障者使用的無障礙功能。透過能夠提供幫助的人類員工，Creator便能避免這類的問題。

瓦達哥斯大明白，Creator利用機器人廚師能夠生產高品質、低成本的漢堡，但他不想要在餐飲服務中失去「人類」這個要素。Creator的服務生每小時時薪16美元，公司會鼓勵他們利用5％的時間來從事對自己的未來有所助益的事。Creator在購買讀物上預留了一筆預算，因此員工也能利用這段時間閱讀大量書籍。不僅是在烹飪方面，瓦達哥斯大也希望能在員工雇用上有革命性的改變。

瓦達哥斯大的故事其實就起源自漢堡煎臺前。南加州的A’s Burgers漢堡店正是由他的家人所創立，他的兩位阿姨也各自擁有自己的連鎖漢堡品牌。瓦達哥斯大說，他這一生中做了上萬個漢堡，這也是啟發他推出Creator的背景之一。

他說：「當你每天必須做400個同樣的漢堡，你便會不禁思考：『我該如何讓這件事變得更容易？』。」

手握物理學學位的瓦達哥斯大決定從製作漢堡的機器著手。他的計畫於2009年具體化成為新創公司Momentum Machines。如同許多新創公司，Momentum Machines也是由瓦達哥斯大的車庫發跡。當他前往矽谷，他遇見了Creator另一位共同創辦人、也是營運長史提夫．弗瑞恩（Steve Frehn）。身為機械工程師的他曾任職於NASA、特斯拉（Tesla Inc.）等企業。

在Google Ventures、 Khosla Ventures與Root Ventures等風險投資公司的支持下，Momentum Machines快速成長並且重新包裝成為今天的Creator。要重新創造一家合資漢堡品牌並不便宜──據《TechCrunch》報導，2013年Creator希望能募得600萬美元的資金，而到了2017年已經籌集了1,830萬美元。

經過多年的開發，漢堡機器人終於要開始服務舊金山的大眾了。自6月27日起至9月全面開幕以前，Creator將在每周三與周四的午餐時間營業。對於那些真的等不及的人，7月10日起將會開始販售8月「搶先體驗餐」的餐券。

儘管正值事業的開端，但瓦達哥斯大與弗瑞恩對未來已有宏大的計畫。他們希望能善用Creator小巧的體型，進駐機場航廈或公車轉運站。

弗瑞恩說：「我們的商業模式非常簡單。我們製作人們喜歡吃的美味漢堡，並用一半的價格賣給消費者。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航