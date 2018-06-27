蘋果公司承認Macbook Pro「黏滯」鍵盤缺陷，提供免費維修服務

文：Glenn Fleishman

譯：劉聲安

蘋果公司今天（6月22日）表示，擁有品質不良鍵盤的MacBook和MacBook Pro電腦用戶可以免費申請維修，並且對於保固期外維修所付的費用申請退款。針對受影響的九個電腦型號，該公司已經將2015年算起一年的保固期延長到四年。

在《Fortune》雜誌中的一篇聲明中，一位蘋果發言人說：「今天我們替客戶推出了一項鍵盤服務計劃，對象為某些MacBook和MacBook Pro少部分機型中的鍵盤。這些鍵盤可能出現以下現象：意外重複的字母或符號、不出現的字母、感覺『黏滯』的鍵盤，或是沒有固定回應的鍵盤。」

這些受影響的鍵盤將依靠蘋果公司於2015年推出的一項新的解鎖開關設計來改善，這項設計重新改進了Macbook筆記型電腦，並於2016年重新改善了Macbook Pro。這些名為「蝴蝶」（butterfly）的鍵盤，將使用鍵盤的噪音降低，透過減少鍵盤的移動距離來達成這樣的效果。相較於傳統筆記型電腦的標準「剪刀」（scissor）鍵盤，許多用戶不喜歡這種新的鍵盤。除了手感之外，減少鍵盤向下移動距離也會造成另一項麻煩──就是即使再小的灰塵也可能造成阻塞，使鍵盤無法輕易移動。

在保固期外維修的費用可能高達700美元（按：約新台幣21,283元），這是因為通常用戶無法只修復單一鍵盤。如果要整修整個鍵盤的話，等於將大半的筆記型電腦機身換新。

蘋果公司目前因為鍵盤問題而面臨三項控告。該公司願意補償已經支出的鍵盤維修費的意願將可能影響這些控告，但是今天尚未聽聞任何庭外和解的消息。

今日，我們尚無法得知問題出現的頻率，因為蘋果公司並不公開維修的統計頻率。在2017年十月，科技記者凱西約翰斯頓寫了關於Macbook Pro電腦鍵盤問題，並且表明蘋果公司維修科技人員（小名「天才」）重覆地將問題歸因於灰塵。約翰斯頓從一間提供Macbook Pros給用戶的公司之匿名來源得知，這樣的問題很常見，但在筆記型電腦的相關案例中約低於於5％。

2017年時，蘋果公司分享了蝴蝶鍵盤的特殊清理方式，但是並沒有提供更多資訊。《Six Colors》的編輯和《Macworld》雜誌的前總編傑森史奈爾在2018年四月時提到：「對於現有客戶來說，蘋果公司相對無聲的回應令人感到震懾。」史奈爾希望大家能夠回想在過去問題是否同樣如此嚴重。

在2018年四月，約翰斯頓後續寫了一篇報導，提到即使換了第一個鍵盤之後，問題又再次發生，所以她將筆記型電腦賣回去給蘋果公司。她不建議購買任何蝴蝶鍵盤機型的電腦（這位記者2015年擁有一台具備蝴蝶鍵盤的Macbook，在2017年透過三年的保固期更換了鍵盤，主要原因是因為大部分鍵盤表面都磨光了）。

蘋果公司說，受影響的客戶可以在蘋果專賣店中免費接受鍵盤服務，透過蘋果的「寄入」維修系統，或是蘋果授權的服務公司。另外蘋果公司在官網提到，如果該筆電有更重大的缺失，而這些缺失是必須在鍵盤更換前先處理的，這樣的服務將會需要收費。

2018 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航