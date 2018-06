「全素食車」來真的：六件事看特斯拉股東會

文:Kevin Kelleher

譯:彭于庭

整場星期二的 特斯拉股東會 都很平淡,沒有驚人的火花,但還是為粉絲和評論家提供了許多資訊。

這幾個月以來,特斯拉的首席執行長伊隆・馬斯克(Elon Musk)都因為達不到生產目標,在推特上和華爾街分析師與評論家隔空交火,最近舉辦的特斯拉年會相比之下就顯得平靜許多——雖然當他在為公司目標辯護時情緒有些激動,提到經營公司的一些經驗和想法時,也一度講不好話。

一、馬斯克將續任董事長

原本股東提出的兩項提議可能讓一位獨立董事取代馬斯克的位置,並踢除三名準備競選連任的董事會成員(包括馬斯克的弟弟)。兩位重量級代理顧問反對連任,但是最後特斯拉表示兩項提議都以極大票數落差被否決。

二、馬斯克在確認Model 3產品計畫時一度哽咽

對拉持懷疑態度的人認為該公司無法達到Model 3 車款的生產目標,但是,馬斯克情緒激動地向股東保證,現在Model 3的週產量為3,500輛,並且很快可以提升到5,000。馬斯克說:「我們很可能在本月底達到5,000週產量的目標。呼,我跟你們說,這幾個月是我人生中最苦惱、最煎熬的一段時間,但我覺得我們快要達成目標了。」

提到特斯拉的使命時,馬斯克再度哽咽了。「在特斯拉,我們用愛打造汽車,」他說,「許多其他公司都把重點放在行銷部門或財務部門,他們沒有靈魂。我們並不完美,但我們傾注了心力,非常在乎這間公司。」

三、特斯拉仍然不打算盡快籌資

馬斯克重申了他在特斯拉上一次遠端會議所做的預測。他表示:「我們下個季度的GAAP(一般公認會計原則)淨收益和第三、四季度的正現金流都可能轉為正數。」(正現金流將幫助特斯拉以新資本為其運營融資。) 馬斯克也表示:「我們不打算增加任何債務或股權。」

特斯拉股價自去年夏天達高峰後一直在下跌,因為人們擔心Model 3生產延期,會影響其財務狀況並迫使特斯拉加大融資。在週二股東會開始前,特斯拉股價下跌2%,但在盤後交易結束後股價已回升,一掃之前陰霾。

四、「全素食車」是來真的

特斯拉去年開始使用 人造皮革 製造車座,但善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals,簡稱PETA)的發言人也問特斯拉是否會進一步使用人造皮革製作方向桿和排檔桿。公司回答:「如果顧客希望,可以特別訂製『純素車輛』。」 馬斯克也補充,即將推出的特斯拉Y將完全不使用皮革。

Photo Credit: Bobby Yip / Reuters / 達志影像

五、特斯拉不會出摩托車,因為馬斯克差點在摩托車上一命嗚呼

雖然會議當天馬斯克穿著 Butter Robot T恤外面再搭一件皮製機車夾克,但他表示特斯拉無意跨足到機車產業。

馬斯克這麼解釋:「我小時候經常騎摩托車,我有八年騎越野車的經驗,也有一台公路車,但是我17歲時差點被一台卡車撞死,之後我就不再騎了,所以我們不打算做摩托車。」 (馬斯克在2000年也 撞壞 過一台造價不斐的麥拉倫F1跑車,但他還是繼續製造汽車。)

六、馬斯克知道自己在執行計畫上時間觀念很差

一位股東表示對特斯拉的產品時間表失去信心,而馬斯克回答道:「我知道我的時間觀念不太好。我有個毛病,就是小時候我弟弟和我要搭公車上學,他總不會告訴我真正的時間。他報的時間比實際晚,所以我們每次都可以趕上公車。」

雖然生產延期讓股東對特斯拉失去信心,馬斯克則信心滿滿。「我正試著趕快重新調整之前所做的預測。」他說。「我會給一個我認為可以完成的時間,但是我通常太樂觀,希望我越來越務實。」特斯拉的崛起很大程度上歸功於馬斯克的樂觀,但更務實才能讓公司繼續成長。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航