川普接下來必須做好這些事，北韓才有可能真正「無核化」

文：Kelsey Davenport

譯：洪新翰

美國川普（Donald Trump）總統與北韓領導人的這一握會在歷史上延續下去。但我們仍不清楚，川金會面是否同樣也會在去核的腳步上，帶來具有歷史意義的結果。

雖然川普嘗試去讓大家相信會面簽署的文件是一個突破，它重申了對「朝鮮半島完全無核化」不變的承諾，一個北韓曾經遵守、也曾經打破的誓言。但是這些模糊、夢幻的文字顯然和川普於會後的記者會描述的「全面性聲明」是有差距的。

然而，把會面描述成一個無意義的政治媒體宣傳還是太過草率。除了大約15到20顆核子彈頭之外，北韓已經開發了大量設備來生產製造核武與彈道飛彈所需的可分裂材料（fissile material）並瞄準美國。所以讓北韓政府停止撤回核武計畫從不會是個很快的過程，也無法在單一次會面當中解決。真正的成功有賴接下來會發生的事情。去核會需要許多實際的行動——或者也可能不需要——這取決於會面成功或失敗。

美國必須掌握川金會這股氣勢，善用會面文件的承諾，透過往後的談判來建立關係。這才能真正激發一個有意義的進程來促成真正的去核。如果川普團隊未能把握這個機會，未來將會有危險。金正恩會把與川普的會面當作政治上的勝利，並在停止與撤回核武與導彈的未來計畫上扯他的後腿。

接下來會發生什麼事？

在接下來的談判，第一個關鍵的步驟是去研擬「朝鮮半島無核化」所包含的細節。含糊的目標與用詞已經讓過去與北韓的對話陷入僵局。在過程前期，達成定義上的共識會降低再次失敗的風險，且能設定清楚的期望來確認過程是否能完成。

美國對去核依舊保持一致的定義，是將北韓的核武計畫「完全、可檢驗且不可逆」的移除。這是一個崇高的目標，可能需要花許多年去完成。但這是一個全面性的方法來設立正確的目標。要達到這些要求，北韓會需要拆除核彈、生產核子原料的工具以及核武研究設備，以及屈服史無前例的監督與驗證方法。要了解這個過程會花很多年，且可能要分成好幾個階段來進行。即便這些方法不足以讓北韓放棄核武，以一個可驗證的方法來停止和讓北韓撤回核武與導彈計畫將有利於美國的安全以及協助穩定該地區。

另一方面，北韓對去核的定義是模糊的，且時常會以美國在該地區的核武作為參考。雖然美國在1990年代早期已經移除其在韓國最後一批核武，但韓國仍受到美國核子軍備的保護。北韓政府可能也會將一些核武設備包裝成和平、文明計畫的一部分，嘗試在任何協議上排除它們。

這些差異凸顯了在過程早期釐清「朝鮮半島無核化」組成要件的重要性，以便定義對話的範圍及設法達成彼此的期待。

一個漸進式的過程

消弭美國與北韓在去核定義上的差距後，川普團隊必須以特定、可驗證的方法，專注在北韓政府採取降低核武威脅的方式。最初的做法可包含停止核子與導彈測試以及可分裂材料的生產。這些做法能確保北韓在對話持續進行時無法擴展它的軍備。

如果沒有美國的安全擔保，北韓更不可能採取行動去停止和撤回其核武計畫。北韓政府長期以來已經把「美國敵對政策」當作保留核武的理由，只有該地區安全情況改變且放棄核武的利益大於所受到的威脅，去核才能實現。

雖然川普團隊很正向地認同去核及「提供金主席想要的安全擔保」是息息相關的，但川普會面中驚人宣布表示美國將停止所有的聯合軍事演習的做法有點過頭了。在北韓同意任何特定互惠承諾之前，在會面上做出這個承諾對北韓是個大勝利。因為一旦談判破裂後，川普重新開始所謂的軍事演練，美國未來將無法再用停止演習作為誘因。

若要持續下去，重要的是川普團隊必須要小心行事，以互惠的方式來換取北韓的實際行動，且保留足夠的影響力來檢視過程的演進。

堅持到底

若前期的結果不盡如人意，川普一定會無法克制自己，選擇放棄外交且回歸於不負責任的威脅。在川金雙方於新加坡會面九個月前，兩位領導人的唇槍舌戰，提高該地區爆發軍事衝突的可能性。這個會面阻止了這場悲劇的發生，草率地放棄對話只會增強北韓擴張核子與導彈活動的動機來防止美國侵略。

太早宣布「任務已完成」的願景也同樣是非常危險的。用經濟與安全的讓步來換取一個沒有充分證實可行的薄弱交易，只會讓北韓更無法無天且繼續發展它的核子軍備。

很重要的一點是，川普團隊不能忘記這個目標：一個全面、可檢驗且可以阻止北韓發展核武的協議。

去核是一個長期的過程，川普接下來不能耍太多花樣。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰