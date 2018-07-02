五個原因說明為何芬蘭赫爾辛基是「普普會」最佳地點

文：Billy Perrigo

翻譯：許睿洋

美國總統川普（Donald Trump）與俄國總統普亭（Vladimir Putin）將在7月16日於赫爾辛基（Helsinki）會面，這也是美俄領導人之間的首次正式峰會。

本次會面的時機點對美俄關係而言有些複雜：俄國一方面被控干預美國大選，另一方面又持續支持敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）。而川普則似乎罔顧美國與傳統盟友的邦誼，為了討好普亭而與之保持一定的關係。

芬蘭首都赫爾辛基作為「普普會」舉行的合理地點，不僅是因為此地在美俄關係（或美蘇關係）中特殊的歷史定位，更有兩國領導人後勤與籌劃上的顧慮。以下五個原因說明為什麼赫爾辛基是美俄峰會的最佳舉辦地：

一、冷戰時期《赫爾辛基協議》的簽署地

1975年，美國總統福特（Gerald Ford）、蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev），以及其他來自歐洲與北美的33國代表聚首赫爾辛基，簽訂了《赫爾辛基協議》（Helsinki Accords）。這項協議表達了簽署國於冷戰的高峰期，願意改善共產國家與資本主義國家間關係的共同意圖。

儘管這項協議不具拘束力，但卻為當時世界上最強大的核武強權——也就是美國與蘇聯——的緊張關係帶來緩衝（détente）的效果。雖然當前的美俄關係並沒有過去那般對立，但赫爾辛基的這段歷史還是使它成為舉辦美俄峰會的一個明確選擇。

二、老布希與戈巴契夫也曾在赫爾辛基會面

1990年，也就是蘇聯解體的前夕，美國總統老布希（George H. W. Bush）與蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）於赫爾辛基會面討論當時世界上的最新危機：即波斯灣局勢的逐漸升溫，最終也導致了第一次波灣戰爭。

由於老布希總統掣肘於蘇聯領導人在國內日益增加的內憂，以及俄國人民在冗長的阿富汗戰爭後對與外國糾纏所產生的厭惡感，他最終並未要求戈巴契夫向多國聯合部隊增派兵力，以對抗伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）。

布希總統抵達芬蘭後立即說道：「戈巴契夫總統與我在赫爾辛基會面，希望能加強彼此對於這個不正義侵略行為的共同態度。」他們的會面也為選擇芬蘭作為峰會地點提供另一個歷史前例，證明美俄領導人過去便曾同心協力。

三、芬蘭並非「北約」國家

對川普和普亭而言，芬蘭是一個中立的國家，因為它並不是北大西洋公約組織（NATO，是一個成立於第二次世界大戰後，防止歐洲國家遭到蘇聯侵略的軍事組織）的成員國。在大部分的冷戰期間，儘管蘇聯確實對這個北歐鄰國造成相當程度的影響，但芬蘭仍試圖在東西之間採取平衡的策略。

芬蘭的「非北約」立場也給了川普作出象徵性表態的機會，而這樣的表態在國際關係中非常強烈：川普離開北約的領域範圍與普亭會面的舉動，將再次強調他近期對其他北約成員國領袖的批評，希望藉由向他們施加壓力使其增加國防支出，進而減輕美國的負擔。

四、屆時川普早已身在歐洲

若撇開歷史不談，還有其他現實層面的考量讓赫爾辛基成為理想的選擇。在美俄峰會舉行的前夕，川普其實早已身在歐洲——先是參加召開於布魯塞爾的北約高峰會，接著是出訪延宕多時的英國。在歐洲和普亭碰面會讓川普團隊在籌畫與後勤上更加容易。同時，離開北約的勢力範圍也給了他上述提及的象徵性意義。

五、而普亭在峰會前一日仍在俄羅斯

目前正舉辦於俄羅斯的2018世界盃足球賽（2018 FIFA World Cup）將於7月15日在莫斯科閉幕，也就是美俄峰會表定時間的前一天。赫爾辛基距離莫斯科不到兩個小時的飛行時間，對普亭而言也是一個便利的地點。

對精明幹練的普亭來說，這個流程是一個一舉兩得的宣傳機會。因為他能先結束這個萬眾矚目的運動賽事，隔天緊接著又與川普在峰會上會面。而兩人的會面也將和世足賽一樣在全球熱播。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航