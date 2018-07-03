美國非法移民家庭不再被拆散，但拘留在一起未必對孩子比較好

文：Jamie Ducharme

譯：彭于庭

美國總統川普於6月20日發布行政命令，因非法入境而被逮捕的移民家庭不用再被迫分開，正式結束這項爭議性做法。原本分開安置移民家庭的做法飽受各界批評，包括醫療專家，他們警告強迫與家人分開可能會對兒童造成不可彌補的心理創傷。

但專家也警告，將家人拘留在一起可能也會對孩子的心理健康造成不良影響，患創傷後壓力症候群和自殺的比率都可能增加。

加利福尼亞大學洛杉磯分校（University of California Los Angeles）的心理學教授兼臨床兒童和青少年心理學會（Clinical Childhood and Adolescent Psychology）主席史蒂夫・李（Steve Lee）表示，被迫與父母分離，尤其是因為父母被監禁，反而「對兒童心理健康與發展傷害更大」。儘管如此，這並不表示和父母監禁在一起的兒童能正常成長。

李表示，監禁造成的不確定感以及壓力——不知道還要被關多久，不知道還會不會被迫與家人分離——可能對孩童造成許多影響。有些小孩心智已成熟到可以理解發生了什麼事，那麼他們自己也會感到壓力。李表示，小孩可能也會把父母的壓力內化到自己身上，不管他們是否還小。

李說：「父母不只養育功能，他們是學習榜樣，也幫助小孩社會化。即使沒有強迫分離那樣嚴重，但的確會影響孩子未來和社會的互動。」小孩可能長期經歷情緒失調、無法建立健康的人際關係、焦慮、抑鬱、自我懷疑及個人效能降低。

阿方索・梅爾卡多（Alfonso Mercado）專門研究移民家庭的健康狀況，他是德州大河谷大學（University of Texas–Rio Grande Valley）心理科學助理教授，也在德州迪利市的一間擁有5,000床位的家庭看護中心擔任志工。關於被監禁的家庭，梅爾卡多表示父母的狀況明顯會影響小孩的發展。

他說：「父母的身心健康狀況通常是小孩未來發展的指標。有重大心理創傷的人身體也會出現症狀，這樣的情況會複製到小孩身上。親子依附（parental attachment）是孩童生命中一個關鍵而敏感的時期」——這代表他們好不容易脫離母國的危險情勢，經歷重重難關到達美國後又被關進拘留所，中間經歷的心理創傷將影響他們整個人生。

德克薩斯大學（University of Texas）醫學部的社區衛生研究員兼醫學人文博士候選人夏農・古勒萊特（Shannon Guillot-Wright）也研究移民和家庭拘留，她認為監禁移民家庭造成的心理疾病及創傷是「頭號問題」。她表示，監禁可能會增加兒童罹患焦慮、抑鬱和創傷後壓力症候群的可能性，長大後也更可能有自殺或自殘的形況。

古勒萊特說：「有可能是父母的負面情緒影響了小孩，但我認為兒童處在監獄一般的環境裡，也很容易罹患這些心理疾病。」的確，已經有研究證明監禁青少年，尤其與成人關在一起，很可能在未來有心理疾病或行為偏差的問題。

鑒於監禁可能造成的問題，古勒萊特建議當局考慮以非監禁的方式來管理移民家庭。「家庭監禁以前不是這樣。在過去，家庭監禁基本上跟假釋差不多，」她說，「這是對待難民較人道的方式，而且也比較經濟，因為你不需要龐大的空間把他們長時間關在裡面。」

專家們表示，但如果法律不變，當局應確保拘留中心提供適當的生活環境以及輔助資源。李表示，幫助弱勢兒童——例如提供諮詢服務、教育機會、西班牙語資源以及與外界家人聯繫的管道尤其重要。

「這不是小孩應該成長的環境，當中有太多壓力和傷害。」李這麼說道。「有些人已經意識到這種問題，並試圖找出方法來減少對小孩的傷害，他們的努力和善意值得肯定。」

與移民家庭合作的心理學家梅爾卡多補充說，確保家人能團聚是關鍵的第一步，當局應以家庭為單位提供更多協助。

「拉丁文化非常重視全家團圓，這就是拉美人士的天性。」梅爾卡多說。「如果能明白這一點，我們應該讓他們相聚在一起，而不是拆散家庭，這才是人道的做法。他們應該被安置在適宜的生活環境，而不是被關在牢籠或柵欄裡，而我們也應該提供充足的專業協助。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航