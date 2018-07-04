炎炎夏日預防手機過熱的六個小技巧

文：Billy Perrigo

翻譯：許睿洋

炎炎夏日已經來到。隨著夜晚的溫度上升以及人們更常到海邊或公園裡散步，這也表示你的手機，可能處在過熱而受損的風險之中。

過高的溫度可能對手機的內部零件產生重大的影響。手機過熱可能會使資料受損或出現錯誤，而時常將手機曬於高溫之下，則會使手機的運作速永遠減慢。高溫甚至可能造成電池漏電，將你的人身安全置於危險之中。

基於上述原因，以下六個簡單的小步驟，能幫助你在氣溫逐漸上升之際保護你的手機：

一、勿將手機放入口袋中

在這種大熱天，如果你希望手機能夠降溫，你不應該把它放在口袋裡。這樣不只不舒服，你自然的體溫也會使手機的冷卻過程更加緩慢。如同在充電時，你最好將手機放置於陰涼處，並且遠離隔熱物料。在最可怕的情況下，過熱的手機電池可能會開始漏電甚至著火，造成你極大的危險。

二、讓手機休息一陣子，或切換至飛航模式

不是只有外部的高溫會造成手機過熱。如果你用手機玩手遊或撥打許多電話，你的手機就必須更努力地運作，也因此會比平常產出更多的熱能。如果再加上周圍高溫的環境就可能造成手機過熱。為了幫助你的手機降溫，將手機切換至飛航模式並停止使用耗費資源的「處理器密集」（processor-intensive）應用程式，例如遊戲。

但最理想的情況，最好讓手機徹底休息一陣子。

三、勿將手機留在車內

汽車內部在高溫的曝曬下就像一個溫室——近期研究發現，一輛汽車停在攝氏35度的烈日之下，其內部溫度在一小時內可超過攝氏46度。蘋果公司建議其用戶不要在逾攝氏35度的環境中使用iPhone，並表示你不應該將手機放置於任何逾45度的地方。其他智慧型手機製造商也提出了類似的建議。

（當然，畢竟高溫的車內對人類與寵物也會造成威脅。）

四、勿在太陽直射下充電

或許你已有過類似的經驗，手機充電其實會造成溫度上升。若你在手機充電時將它留在陽光的直射下，你的手機除了須乘載平常電量轉換至電池時所產生的熱能之外，還必須加上太陽的高溫，這便可能使手機的溫度上升得比平常高出非常多。

五、勿將手機放在枕頭下充電

一樣的道理，你不應該將手機留在枕頭、棉被或任何能夠加溫的物料底下。在炎熱的天氣下，如果手機充電時產生的熱能未能有效疏散，其熱度便可能到達造成危險的程度。因此，最好確保手機的充電是在陰涼的、最好是堅硬而涼爽的表面上進行。

六、手機過熱時，勿將手機直接放入冷凍庫

快速的溫度轉換對手機來說也是一種傷害。其中一個原因是水氣的凝結：如果你在炎熱的天氣下直接把手機放進類似冷凍庫的地方，水氣便可能會被困在你的手機裡，造成各種問題。另一個更好的選擇則是將手機關機，並將其靜置於陰涼的區域一段時間，讓它得以更自然的速率降回室溫。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航