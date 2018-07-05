我曾是納粹難民，川普的邊境政策讓我想起那段歐洲黑暗歲月

文：Alf Dubs

譯：胡庭瑞

Alf Dubs是英國上議院議員。由於兒童時期時在納粹控制的歐洲有以難民身分生活的經驗，他為難民的權利奔走遊說，特別是促使英國政府承諾接納無人陪伴的難民兒童。

今年的世界難民日嚴肅地提醒了我們世界強權有多容易就會對那些逃離戰爭、迫害以及貧窮的人們視若無睹。

在歐洲，許多事實在在顯示了各國對於那些為了尋找更好的未來而冒險渡船逃亡的難民，並沒有去承擔提供一個安全避風港的人道責任。對於哪一國應該幫助水瓶座號（Aquarius）上難民（其中包含兒童和懷孕的母親）的爭吵，也傷害了有關各國的形象。西班牙決定介入的行為值得高度的讚揚。

在英國，我們有理由慶祝——政府接受了我對於英國退出歐盟立法提出的修正案，其保證對於無人陪伴的難民兒童提供之援助，並不會在英國退出歐盟後中斷。然而，此項援助並非無條件的。有時這就像是要從石頭裡榨出血一樣困難，而我們如同其他歐洲國家，也沒有分擔接受每日在歐洲上岸之難民的責任。敵視難民的環境，亦在這裡生根。

然而這些事情都沒有我們這周看到的影像震撼：在美墨邊境的拘押中心，有多達兩千三百位兒童被迫與他們的父母親分開並被拘留。其中一些我看到的畫面，勾起了我對那段歐洲最黑暗歲月的回憶。

並不是一直以來都是如此的。

八十年前的二次世界大戰前夕，拯救我的不僅僅有難民兒童運動（kindertransport）以及特別是人道主義救援者尼可拉斯溫頓（Nicholas Winton）給予我的人性溫暖，更包括歡迎接納我與其他一萬名逃離納粹德國的無人陪伴難民兒童的英國人民。

美國作為一個由移民組成的國家，在提供庇護方面亦有一段悠久、光榮的歷史。我記得在1990年代，許多海地人為了躲避殘酷的獨裁統治而逃離自己的國家。當時我作為一個國際非政府組織代表團的一份子，訪問了許多加勒比海國家。在參訪途中，一位與我有交談到的資深政治人物對我說：「只要再有一位海地人到這裡來，這座島就會沉入海底，而我不打算讓這種情況發生。」他解釋，當海地難民嘗試登陸他的島嶼時，他下令將那些船隻趕回大海上，無論那些船是否還適合於海上航行

於是，這些載滿了海地難民的船隻一路到了美國。在那裏，他們毫無例外地被歡迎上岸。在邁阿密的小海地（Little Haiti），人們就還記得美國的政策曾拯救了許多性命。

這無異與今日形成強烈的對比。的確，看著在墨西哥邊界哭泣的難民兒童的畫面，我無法想像美國在世界上的名聲曾幾何時有如今日一般黯淡。

我希望，川普在家庭分離政策上的急轉彎（一個多虧美國人民正派直覺施壓的結果），將能夠終結兒童被從父母旁抽離而造成的創傷。至於這些受影響的家庭要如何團圓、以及將要以何種政策取而代之，目前都還不甚明瞭。

英國總理對於川普當局邊境政策的批評恰如其分，她形容這是個「非常令人不適、錯誤以及我們不能認同的事情。」不過她接著表示：「我們與美國有一種特殊、長久以及持久的關係，當我們歡迎美國總統來到英國這裡時，我們必須保證我們能夠進行對話，這非常重要，也就是說，當我們不認同他們某些所作所為時，我們會說出來。」

然而，越來越多聲音認為對於川普七月訪英的邀請應該要先暫緩執行。

數周前，我同時參觀了埃利斯島（Ellis Island）以及自由女神像。在埃利斯島上有一個出色的博物館，它講述著美國對於成千上萬前來追尋更好生活之人的歡迎。

無論是在世界難民日，或是每一天，雋刻在自由女身基座上的文字都值得我們銘記：「給我你那疲憊、困頓、渴望自由空氣的芸芸眾生，在喧鬧的岸邊被無情拒絕人們。將這些無家可歸、顛沛流離者送來，我在這金色的門邊舉燈相迎！」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰