內馬爾的童年、身價，以及470萬美元的私人飛機

文：Alix Langone

譯：劉松宏

小內馬爾・達席爾瓦・桑托——通常被他的球迷稱作內馬爾，名列世界上薪水最高的運動員之一。這位26歲的巴西足球明星蹣跚起步於聖保羅市的市郊，但長大後創下了足壇史上最高轉隊費的紀錄。根據富比士的報導，他在與巴塞隆納的合約到期之前，簽署了一份價值近六億美元的五年合約，轉隊到巴黎聖日耳曼（Paris Saint German）隊。

他九億美金的淨財產總額足夠支撐他豪奢的生活，包含在里約熱內盧價值一億美元附有停機坪的豪宅，用於停放他470萬美元的私人飛機。除了為巴黎聖日耳曼隊踢球之外，內馬爾也同時為巴西國家隊效力，現在正在2018俄羅斯世界盃足球賽爭奪他在該賽事的第一場勝利。

下面我們將告訴你內馬爾的身價如何飆漲，和他的巨星之路。

天生足球魂

內馬爾的父親也是一名足球運動員，曾效力於巴西一些較小且鮮為人知的球隊。 據體育畫刊報導，內馬爾生於摩基達斯克魯易斯市（Mogi das Cruzes），距聖保羅大約一小時路程，並於1998年六歲時搬到了聖維森特海灘小鎮。

運動畫刊報導，他足球生涯，始於一位看到他在沙灘上踢球的獨具慧眼球探，在12歲時簽下了他的第一份的合約。於 2009年時，17歲的Neymar開始為職業俱樂部桑托斯隊（Santos FC）踢球。

此後，內馬爾累積了一長串的成就列表。在離開巴塞隆納之前，身為前鋒的他攻入了高達68顆進球、在2011和2012年被評為南美洲年度足球先生、贏得了兩次西班牙頂級聯賽冠軍、2015年的歐洲冠軍聯賽與2016年世界杯足球賽冠軍。但真正讓內馬爾成為家喻戶曉的人物，是由於2016年的里約奧運他踢進了致勝球，並幫助巴西足球隊奪得了首面奧運金牌。

贊助商、死忠的內馬爾球迷和他的家庭

據富比世報導，內馬爾的價值至少為9,000萬美元，其中7,300萬美元來自他的足球薪水和獎金，而另外1700萬美元的財富來自於主要品牌利潤豐厚的代言費。

這位年輕的足球明星在富比士最高薪運動員排行榜上排名第五。他同時被紅牛，吉列，麥當勞，Beats by Dre和NIKE等公司贊助。據富比世報導，雖然他還沒有像他的朋友和競爭對手小羅納度（Cristiano Ronaldo）那樣與NIKE簽下10億美元的終身代言協議，但他是第一個擁有自己訂製Air Jordan球鞋的足球員。

內馬爾還有一票忠實粉絲，並且在社交媒體上非常受歡迎，擁有4,020萬推特追蹤者、Instagram上9530萬粉絲以及臉書上的6,000萬讚。與羅納度一樣，他也有一款名為「Neymar Jr. Experience」的智慧型手機的應用程式。

這位26歲的運動員，從未結過婚，但經常張貼與前女友Carolina Dantas所生兒子戴維盧卡（Davi Lucca）的照片。而內馬爾目前正與巴西模特兒演員Bruna Marquezine交往。

豪奢的生活，與兩千萬美元的逃漏稅

即使是身價近一億美元的人為標準，內馬爾的生活開銷還是很大。根據巴西報紙O Globo的說法，他於2016年在里約熱內盧用將近1,000萬美元購買了一座奢華宅邸，裡面有網球場、游泳池、直升機停機坪和健身房。據西班牙體育媒體Diario AS報導，在此之前，他購買了價值至少410萬美元的三臥室遊艇，並在三年後（2015年）以470萬美元購買了一架私人飛機。

雖然他是一個奢侈的消費者，但內馬爾也通過他自己的非營利組織「Neymar Jr. Project Institute」回饋他的社區。該機構2014年創立於他所成長的聖保羅市Praia Grande，據該機構網站表示，組織成立的宗旨在於「提供課外教育和體育活動給予該地區社會上處境最不利的兒童及其家庭。」

「我以前住的地方離這裡只有兩個街區，我知道我童年時的處境，我知道我們沒有機會。」內馬爾在網站上的一份聲明中說道。「所以，這對我們來說是一扇巨大的門，可以為這裡的人們帶來機會。」

與其他一些收入最高的足球明星如羅納度一樣，Neymar在2015年被巴西聯邦稅務局指控逃漏稅，涉嫌逃稅近2000萬美元。提起的指控聲稱，內馬爾迴避了在2011年至2014年間為桑托斯和巴塞隆納足球俱樂部效力期間的所得稅。

雖然他對案件提出上訴且最終擺脫了所有刑事犯罪的訴訟，但他仍然要支付高額罰款。據路透社報導，幸運的他可能只需支付252萬美元，遠遠低於最初包含補繳稅款和利息的5,940萬美元金額。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航