為何要穿鞋、怎麼樣穿鞋最健康？

文：Markham Heid

譯：張書豪

回想一下，當你在海灘走了一段很長的路後，你的腳可能會感到非常痠。哈佛大學人類進化生物學系系主任丹尼爾・利柏曼教授（Daniel Lieberman）說：「當你每次踩在沙子上時，沙子會移動，比起踩在硬的地面，你的腳的肌肉需要費更大勁使力，因此會感到腳痠。」

在移動的沙子上走路與在硬的水泥地上走路之間的差別，就好比是赤腳或穿上鞋走路。他說：「當你穿著鞋走路，你的腳會接觸到像地面一樣硬的東西，比起赤腳走路，腳的肌肉較不費力。」

雖然較不費力似乎是件好事，不過這樣實際上可能會讓你的腳容易受傷。利柏曼和其他研究人員已經實證發現，那些主要穿著「最小的」鞋走路或跑步的人，他們的腳比穿傳統鞋的人更強壯堅實，這種鞋子的特色為擁有一個拱形支撐與剛好塞進腳趾的鞋尖，再加上一個很薄又有彈性的鞋底，形狀就如同你的赤腳。（五趾鞋〔Vibram FiveFingers〕和慢跑鞋〔New Balance Minimus〕是兩款類似的鞋子，不過像是一些沒有擠入你的腳趾的彈性芭蕾平底鞋也有同樣的作用。）

為什麼腳愈強壯堅實愈健康？利柏曼說：「我們擔心的是，較弱的腳很容易出現類似扁平足的問題。」扁平足中，形成腳拱起的骨頭並非真正的拱，而是與地面貼平。研究顯示膝蓋疼痛、軟骨傷害及腰痛與扁平足有關。利柏曼說：「在世界各地的文明中，習慣打赤腳或極少穿鞋的人，與習慣穿鞋的人相比，擁有扁平足的機率較低。」

基於所有這些實證顯示，似乎最理想的鞋子就是你的腳，或最多就是剛剛提到的「最小的」鞋。然而一般的鞋也能對你的腳有好處。我們人類開始穿鞋是有原因的，利柏曼說：「它們是舒服的且保護我們的腳，所以有好處也有代價。」

利柏曼也說，決定一個人最適合穿的鞋時，必須考慮他的年齡、健康狀態、走路及跑步的習慣及其他因素。例如：平常習慣穿一般的鞋跑步，一下子換穿最小的鞋，以及走路會猛力踏地的人，這些人都可能會有受傷的風險。利柏曼也補充：「此外，有神經性疾病的人，由於其雙腳已失去知覺，若讓他們穿上最小的鞋，將可能使他們傷害到自己。」

不過在選購適合的鞋子類型時，仍可遵循一些簡單的規則。

希爾頓・門士（Hylton Menz），澳洲拉籌伯大學（La Trobe University in Australia）生物力學教授及足科醫師說：「關於人的鞋子有兩個主要問題就是不合腳及鞋跟高度。」門士針對年長者的研究顯示，太短或太窄的鞋會導致腳部畸形，造成腳的脆弱與跌倒的風險增加，同時也使得大趾內側腫脹、雞眼及皮膚生繭等毛病增加。他說，不管是老年人還是年輕人，最適合的鞋應該是穿起來很合腳，同時鞋子的鞋跟要低且寬，鞋底要薄要有彈性，並用鞋帶、扣帶或魔鬼氈綁緊，確保鞋子牢固地附著在腳上。

涼鞋和平底鞋通常符合上述，儘管有很多種不符合。如果你想知道腳部矯正的好處，這項研究會給你一些答案。而如果你的腳部或關節有問題，和你的醫師討論最適合你的鞋子類型。

正如你所預料的，鞋跟高是有問題的。荷蘭格羅寧跟大學醫學中心（University Medical Center Groningen in the Netherlands）的人類運動研究人員米奇・維徳梅杰（Mickey Wiedemeijer）說：「穿鞋跟高的鞋肯定有很多負面影響，特別是長時間穿著。」她曾經發表關於走路步伐與高跟鞋的研究，她說，高跟鞋除了導致前腳部位疼痛，也可能形成脊柱前彎症，一種下背向內彎曲的症狀，其可能造成疼痛。

與高跟鞋相關的風險在老年人及體重較重的成年人尤其嚴重，不過即使你還年輕或身材苗條，維徳梅杰仍然建議將你的鞋子混著穿。如果你堅持要穿有跟的鞋，她說：「就定期變換你的鞋子，從高跟的到低跟的，如此將可預防腳的肌肉過度緊繃，同時讓關節得以在較大範圍的運動中承受不同的負荷。」

即便你不穿有跟的鞋子，她建議定期變換鞋子的樣式還是較佳的。利柏曼說：「重覆做同樣的事，你就會因壓力而受傷。」如果你每一天都穿相同款式（或同一雙）的鞋，可能會出問題，因為你可能沒有運動到肌肉、骨骼和關節等不同部位。

簡而言之，有實證顯示經常赤腳或穿合適的、小的運動鞋，可能有助於強化你的腳，並使你避免疼痛和傷害。再者，常常變換你的鞋子樣式，以及挑選那些具有低跟和薄又彈性的鞋底的鞋子，也是維持你的腳和身體健康的好方法。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航