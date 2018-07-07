心理學家警告「零容忍」移民政策形同虐童

文：JAMIE DUCHARME

譯：許睿洋

白宮致力推行的「零容忍」移民政策（zero-tolerance immigration policy）導致無數家庭被迫分離。醫學專家提出警告，此政策將可能對受影響的孩童造成無可彌補的心理創傷。

美國心理學會（American Psychological Association, APA）、美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）等一系列知名醫療組織，開始和譴責此項政策的監管機構、國會議員與社運人士站在同一陣線。美國心理學會的會長與執行長，甚至於6月14日致函川普總統 （President Donald Trump）呼籲他撤銷此項政策，「以防骨肉分離對孩童的情緒、身心發展與健康造成多重而有害的影響」。

依照德州大學醫學分部（University of Texas Medical Branch）心理學教授、也是德州心理學協會（Texas Psychological Association）董事傑夫．坦普博士（Dr. Jeff Temple）的說法，這些有害影響的範圍之廣，從憂鬱、焦慮以及創傷後壓力症候群（post-traumatic stress disorder, PTSD），到暴力傾向、濫用藥物，甚至在後續的日子裡難以與人形成親密關係。儘管不是每一位遭受創傷的孩童都會發展出這些症狀，但坦普博士表示，對於這些在與父母分開以前便曾面對其他壓力源的孩子而言，風險卻是特別的高。

坦普博士說，「這是三重的壓力：先是他們離開母國的原因，再來是到美國的風塵僕僕，而現在在這脆弱的時候與他們的父母分開。這項政策真的就等於是虐童。這些孩子將會經歷負面而不可彌補的傷痛。」

專門研究文化神經心理學的北卡羅萊納大學威明頓分校（University of North Carolina, Wilmington）心理學教授安東尼奧．普恩特（Antonio Puente）表示，此種傷害造成的影響，會隨著時間而演進。一開始的急性情緒損害，在未來的日子裡可能會以創傷後壓力症候群、行為問題，或是其他永久性神經心理損傷的症狀再度出現。

他說，「孩子與父母分開的時間越長，情況就會變得越糟。這原先是被隱藏的，且隨著時間推移而越趨複雜。只有在其他危難之際──或就此而言──成年以後才會浮現出來。這些情況開始的時候往往只是情緒上的，久而久之便成為神經心理上的問題。」

波士頓創傷中心（Trauma Center in Boston）主任、也是兒童創傷專家貝爾賽．范德寇博士（Dr. Bessel van der Kolk）說，那是因為孩子與父母生理上的連結千絲萬縷。他們從父母身上習得世界運作的道理，也從父母身上獲得生理與情緒上的安全感。當他們過早與給予關懷的父母分離，他們的身心靈發展便可能停滯，並使其遭受無可挽回的傷害。范德寇博士將這種影響比喻為一種「心理上的飢餓」。

他說，「這就如同食物一般。從孩子身邊奪走父母對他們的大腦所產生的影響，就跟使他們挨餓一樣地強烈。」

范德寇博士表示，這樣的結果可能會是臨床上診斷得出來的病徵，如憂鬱或焦慮；或是更細微的問題，如難以信任別任、難以建立親密關係、以及無法管控情緒等。

范德寇博士說道，「過早的分離，會對人類身心靈正常運作的整體能力造成深遠的影響，使其難以成為有用的社會成員。你的大腦是一個具前瞻性的系統，如果曾有親人從你身邊被奪走，你的大腦將來便會告訴你：『人們總會找我麻煩，他們會傷害我，還會佔我便宜。』這在你長大後便成為你基本的思考方針。」

父母也可能遭遇類似的情緒創傷，之後甚至可能罹患PTSD，但范德寇博士說他們的大腦比較不會像孩子一樣受到那麼大程度的驚動。他說，「這樣的影響不會像改變孩子一樣改變並形塑他們，因為成人有相對穩定的大腦。」

然而，所有專家都同意盡早結束「骨肉分離」政策才是將對孩童與父母的傷害最小化的不二法門。坦普博士補充道，情緒上、心理上與社會上的支持也能幫助這些心靈受創的孩童。他說，「這無法完全弭平與父母分離所帶來的負面影響，但是會有所幫助。」

作為一位曾隨著家人於1960年從古巴逃往美國的無證移民（undocumented immigrant），美國心理學會前會長普恩特強調幫助這些脆弱的孩童的必要性，希望能給予他們國內其他人也同樣享有的機會。

普恩特表示，「照顧孩子永遠不嫌遲，這是毫無疑問的。」

© 2018 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航