艾爾多安真能如願成為「土耳其獨裁者」？

文：Ian Bremmer

譯：薛淳璟

雷傑普．塔伊普．艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）連任土耳其總統之際，這個國家是否會如同他的競爭對手候選人穆哈蘭．殷斯（Muharrem Ince）的警告，以及全球報導所述，將使土耳其迅速走向「一人獨裁」的局面？不盡然。

艾爾多安主導土耳其政局近15年。自從他2003年任職總理，直至屆滿轉而參選2014年的總統，他贏下選戰並且發起全民公投，賦予他的新職位更重大的權力。

2016年6月，艾爾多安成功在軍事政變中生存下來，宣布至今仍未解除的國家緊急狀態，並且藉此肅清國家的軍事力量、政治及法庭敵對勢力，無論是真實對手或是假想敵。他的政權逮捕近16萬名犯人、封鎖上千個網站，並且停止數百個民間社會組織的運作。

2017年4月，艾爾多安在修憲全民公投中險勝並遭指控作票。然而，為了能夠享受被賦予的新權力，他需要另一場選戰的勝利來達成目的，也就是今（2018）年6月24日的總統大選。艾爾多安現在可以依法發布新法律，並且在法庭中任命忠誠於他的法官，而總理的職位將不復存在。

重點是艾爾多安的正義與發展黨（Justice and Development Party，AKP）並沒有贏得國會的多數黨。為了組成政府，正義與發展黨必須和民族主義行動黨（Nationalist Movement Party，MHP）結盟，該黨的訴求為支持政府支出經費打擊土耳其境內與境外的庫德族，並採行鷹派外交政策，使土耳其在敘利亞的行動更為積極，且減少與北大西洋公約組織裡對歐洲及美國的友好程度。這對總統、土耳其的經濟、內部安全與外交政策而言，都是個不利的消息。

儘管這是第一次艾爾多安和他的正義與發展黨必須接受政黨聯盟，但並不是第一次在議會輸掉多數席次。在其先前的案例，2015年6月，艾爾多安則舉行另一次大選才讓他的政黨重新獲得了多數的國會議席。現在來看，提前選舉反倒是個風險更高的選擇。土耳其的經濟型態不佳且每況愈下：通貨膨脹嚴重，幣值則仍然不穩定。正義與發展黨僅得票42.5％，比起前一次選舉下降了七個百分點。

未來的五年，艾爾多安將需要資深民族主義者德夫萊特．巴赫切里（Devlet Bahçeli），也就是民族主義運動黨黨主席的支持，以通過他的預算，推動法案並避免議會否決他的提案。巴赫切里深知他身分的力量，他將對土耳其的庫德族獨立及其所認知的民間聯盟等議題採取絕不妥協的堅定立場，此舉可能會加深庫德地區的衝突，包含敘利亞和伊拉克，並在對土耳其的城市進行攻擊。他也希望艾爾多安加強批判歐盟和美國。

艾爾多安過去對於這些項目選擇走強硬路線，但巴赫切里將會提高彈性的政治成本及和解的方案。在土耳其正值經濟動盪的時刻，巴赫切里將會造成艾爾多安難以推行減少國家支出和改革相關的政策。

現今，艾爾多安比起過去任何一個現代土耳其國家領導人而言，掌有更大的權力。雖然他和他的政黨幾乎掌控大部分媒體和訊息來源——殷斯所擁有的電視播出時間甚至不到艾爾多安所享有的十分之一——艾爾多安總統仍只獲得52.5%的選票。

在一個嚴重分裂的社會基礎下，要建立一個獨裁政權體系並不容易。依賴盟友會產生成本，逐漸衰弱的經濟狀況也會有政治代價，而政府的回應則會左右土耳其的穩定。總統的新權力並不會替他免除眼前的障礙。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航