我們需要多少運動量，才能大腦保持靈敏健康？

文：ALICE PARK

譯：張書豪

毫無疑問，運動對身體有好處，而且越來越多的證據顯示，持續讓身體活動，可以幫助減緩因年齡增長導致大腦功能的自然衰退。健康團體建議，成人每週至少要做150分鐘中等以上強度的運動，以保持心臟健康。然而若要保持大腦靈敏，這樣的運動量夠嗎？

刊登於《神經學：臨床實務》（Neurology: Clinical Practice）期刊的一篇最新研究，開始尋找大腦的運動處方。主持這項研究的團隊為美國邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）物理治療與神經學系的助理教授喬伊斯．高麥斯－歐斯曼（Joyce Gomes－Osman），她和同事們共同檢視近100篇研究運動與122種不同測試之間關聯的現有研究。根據包含超過11,000名受試長者的實驗數據，作者發現在約六個月期間內運動大概52個小時的人，在各種思維與速度的測試中呈現最大的進步。一般而言，人們大約每週運動三次，每次1小時。而這項結果既適用於認知能力沒有衰退的人，也適用在有輕度認知障礙或失智的人身上。

高麥斯－歐斯曼說，「我並不認為52小時真的是個神奇的數字，不過的確存在一個範圍。而我也覺得這些結果告訴我們，為了獲得運動對大腦的好處、幫助我們思考和解決問題，也就是確保大腦組織有效運作，就必須長期運動。這些都是組織性的改變，需要時間發展與養成。」

這項研究裡的人呈現出最巨大的進步，就是他們解決問題和處理資訊的能力，而在記憶力測試的效果就沒有那麼顯著。不過高麥斯－歐斯曼指出，最複雜的大腦功能，從推理、處理速度到回憶，彼此都習習相關。她說，「管理時間、專注和執行與記憶有關的任務之間有重疊的地方。」在未來的研究方向，她希望專注在一些最容易被運動有效影響的項目上。

讓研究人員感到驚訝的是，運動和大腦功能之間唯一產生強烈關聯的時刻，是在作者檢視人們保持肢體活動的整體時間──他們並沒有發現思考能力的進步與人們運動的頻率、強度或人們當下運動時間長短具有關聯。高麥斯－歐斯曼說，「我之前有一個想法，是既然我們知道疾病管制中心與美國心臟協會的身體健康指南很重要，它們提出的每週花時間運動肯定是有幫助的，然而讓我驚訝的是事實並非如此。」

這可能進一步證實了一個想法：為了大腦的健康，身體活動的整體與累積效果才是重要的。這表示運動透過很多種不同的方式影響大腦，從保護會隨著年齡增長開始降低功能的大腦神經網路，到增強神經細胞功能，和促進腦細胞的血流量，以及提昇生長因子的產量，以幫助腦細胞進行更高層次的思考任務。

高麥斯－歐斯曼說，「這樣的結果幫助我們獲得更務實的建議。」對她來說，尋求一個健康大腦的運動處方，亦是個人因素，因為她的祖父死於阿茲海默症，她明白自己的家族帶有某種遺傳基因，容易引起神經退化性疾病。她説，「我若能跟我爺爺說些關於運動的事，而且能早點這麼做，是不是會好些呢？」

目前的研究包括各種不同的運動：有氧運動（由於其對大腦的益處，它獲得大多數研究的支持）、重量訓練和太極等身心的活動。她希望得知更多有關哪一種運動類型對大腦最有益處、以及這些運動在時間上如何做適當的分配等資訊。這些資訊有一天可以幫助人們更積極地避免認知能力下降，甚至可以幫助人們避免罹患與大腦有關的退化性疾病，如失智症與阿茲海默症。

她說，「運動對大腦來說真的是一件很棒的事，我們需要學習更多，因為現今我們沒有比運動更好的方法來對抗認知能力衰退。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航