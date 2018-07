科學家正研究以「噬菌體療法」來消滅抗藥性細菌

文:ALEXANDRA SIFFERLIN

譯:許睿洋

聖地牙哥(San Diego)一處新成立的醫學研究中心,正採用一種名為「噬菌體療法」(bacteriophage therapy,簡稱phage therapy)的創新方法,來治療具有抗生素抗藥性(antibiotic resistant)細菌所造成的傳染病。此種療法是以病毒作為武器,來對抗許多難以根治的傳染病。

抗生素抗藥性感染是日益增長的全球衛生問題之一。在美國,每年至少有200萬人染上具抗藥性的細菌傳染病,而有23,000人因這些疾病而死亡。細菌對於用來醫治它們的藥物產生抗藥性,而對於那些罹患對一般藥物毫無反應之惡疾的患者而言,他們的選擇更是有限。

本周四(6月21日),加州大學聖地牙哥醫學院(University of California San Diego School of Medicine)宣布它們正在與國家級研究機構和私人企業,合作成立「噬菌體應用與治療創新中心」(Center for Innovative Phage Applications and Therapeutics, 以下簡稱IPATH)。該中心將針對患有嚴重抗藥性傳染病的患者進行臨床的噬菌體療法實驗,此舉將是北美地區的首創。

噬菌體是一種無所不在的病毒(它們的數量比世上任何有機體都要多),得以用來對抗細菌。它們會在細菌的細胞內引入自己的DNA,隨後便會迅速地複製分裂,最終導致細菌本體脹大破裂而死亡。在大多數的情況下,每一種噬菌體都有其專門攻擊的特定細菌種類。因此,假如科學家能夠正確無誤地使用噬菌體,它們將會比「廣效性抗生素」(broad-spectrum antibiotics,是指抗菌範圍廣泛的抗生素,甚至會傷害好的菌株),以更貼近患者症狀的方法來對抗抗藥性傳染病。

早在一百多年前,研究人員已開始研究如何將噬菌體做為一種治療方法。但隨著抗生素的使用與成效在1930年代越趨顯著,多數西方研究人員逐漸放棄噬菌體療法,直到近年才又重獲研究人員的重視。

加州大學聖地牙哥醫學院是首批重新重視噬菌體療法前景的機構之一。這一切開始於2015年。當時加州大學聖地牙哥分校全球衛生科學院副院長史黛芬妮.史特絲蒂(Steffanie Strathdee)與丈夫湯姆.派特森(Tom Patterson)正在埃及旅遊,不料湯姆卻染上超級病菌造成的致命傳染病,差點奪走他的性命。在研究治療丈夫疾病的最後手段的過程中,史特絲蒂偶然看見關於噬菌體應用的研究。由於當前噬菌體療法在美國並非受到核可的療法,因此想要使用此種療法的患者需要得到美國食品和藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)關於「緊急用途」的批准。派特森於2016年3月接受治療,而且結果相當成功。今天的他非常健康並已重新開始工作。

從那之後,加州大學聖地牙哥醫學院的醫生們也使用噬菌體療法,治療了另外5名受抗藥性感染所苦的患者。史特絲蒂說她也經常聽到有人希望她能幫助他們獲得治療的機會。她說,「截至目前為止,我們(對於噬菌體的應用與療法)每次都是從頭來過。但隨著中心的成立,我們有了顧問團隊,並能有效利用更多資源。」

IPATH的主要目標即是藉由噬菌體療法的臨床試驗,更深入地了解此種療法,並在FDA認定對多數人是安全且有效的狀況下,使其能更廣泛地為大眾所使用。IPATH一開始會聚焦研究患有複雜的多重抗性疾病的患者,包含囊腫性纖維化(cystic fibrosis)患者與接受過器官、關節移植或植入心律調節器的人(因為他們得到這種疾病的風險較高)等等。

IPATH將與同樣試圖以噬菌體療法解決抗生素抗藥性危機的其他組織攜手合作,包括德州A&M大學「噬菌體科技中心」(Center for Phage Technology, CPT)、聖地牙哥大學以及兩家生物技術公司Ampliphi Biosciences與Adaptive Phage Therapeutics。史蒂芬妮說道,「(解決)抗生素抗藥性不是一項競賽,而是一個全球性的衛生危機。」

直至目前為止,噬菌體療法仍是一種實驗性治療。但加州大學聖地牙哥醫學院和它們的夥伴,希望後續的研究能證明噬菌體療法是有效的,並期待能得到政府的核准。史特絲蒂說道,「我們認為噬菌體療法,值得我們以嚴謹的臨床實驗更進一步地探索。」

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航