關於電子菸，科學家了解與不了解的事

文：JAMIE DUCHARME

譯：張書豪

根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）2016年的數據顯示，超過3％的美國成人經常使用電子菸，而有15％的人表示曾經用過，這意謂不管是經常還是偶而，有上百萬的美國人抽電子菸，同時也有證據顯示這個數字還在上升。

電子菸常被當做傳統香菸的替代品或戒菸輔助工具，而當電子菸變得越來越普及，相關議題也受到越來越多醫師和監督團體的重視，特別是青少年們因娛樂性而使用電子菸，已經引起立法者及公眾健康專家的注意，而隨身碟電子菸（Juuling）及滴管電子菸（dripping）的流行趨勢，也正遍佈全國各地的學校。

同時，解析電子菸對健康影響的研究持續增加中。以下篇幅提供一些關於電子菸最新的研究成果，以及目前尚未被研究清楚的地方。

電子菸裡面的化學物質，可能會為健康帶來風險

儘管電子菸的菸霧劑，一般而言較香菸的菸草燃燒所產生的化學物質少，但依據CDC的說法，電子菸仍然可能引起一些風險。配方或許各不相同，不過很多電子菸會讓使用者接觸到可進入肺部的微粒，這些微粒有可能是致癌的化學物質、重金屬和其他毒素。一項刊登於《科學報導》（Scientific Reports）的最新研究發現，電子菸之菸霧劑含有的甲醛量，可能比先前所評估的還多，依據美國環境保護局（Environmental Protection Agency，簡稱EPA）的說法，接觸高劑量的甲醛可能會致癌。

電子菸有很多種不同口味，像是草莓和焦糖布蕾，而用來調這些口味的化學物資，已經受到監督。2016年的一項研究指出，一種經常用於電子菸調味劑的化學物質二乙醯（diacetyl），和一種被稱為爆米花肺的嚴重呼吸道疾病有關聯。美國胸腔學會（American Thoracic Society）最近也發布人類細胞研究的一些資料，指出另一種普遍被用到的肉桂味調味劑，肉桂醛，可能對肺部造成傷害。

電子菸可能導致青少年吸菸

法律規定電子菸不得賣給未滿18歲的人，可是這並未阻止近幾年急速增加的青少年使用量。2015年的一項研究發現，會抽電子菸的青少年跟他們同輩的人相比，更容易去抽其他菸草製品，也許是因為抽電子菸的習慣造成了尼古丁上癮。

考量到可能產生的風險，美國食品與藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）已經將縮減青少年電子菸用量列為首要任務，並要求其他電子菸製造商提供相關資訊，作為此活動計劃的一部分。FDA的官員史考特葛特利布（Scott Gottlieb）在四月的正式聲明中說，「絕對不能有兒童使用菸草製品。這些製品不得向兒童推銷，也不能賣給兒童，更不能讓他們使用，同時我們需要盡最大努力防止孩子迷上尼古丁。」

目前還不清楚電子菸是否有助於戒菸

很多人在從習慣抽菸到完全戒菸的過渡期，會把電子菸當作香菸替代品，因為電子菸通常會釋放尼古丁，並讓使用者感到好像正在抽菸。不過這樣是否真的是一種有效的策略，需要更多研究去驗證。

有些研究，包括2017年刊登在《英國醫學期刊》（BMJ）的一篇研究，已經發現電子菸可以成功地提高吸菸者戒菸的機會，不過其他研究卻發現相反的結果。例如，有一項刊登在今年三月的《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）的研究發現，在那些設法要戒菸的人之間，其中使用電子菸的人，比起完全不抽電子菸的人，實際上在六個月後更容易再次抽菸。另外一項刊登在今年五月的《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的研究發現，實質的現金獎勵比免費的電子菸更能鼓勵吸菸者戒煙。

不同的戒菸策略可能適用於不同的人，不過截至目前為止，有關電子菸作為戒菸工具的有效性仍然是模糊且有待釐清。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航