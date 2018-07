《慾望城市》專家告訴你，為什麼現在當米蘭達是件很酷的事

文:Sophia Rosenbaum

譯:Wendy Chang

Jennifer Keishin Armstrong對慾望城市暸若指掌,她還寫了一本專書討論。

在《慾望城市》(Sex and the City)播出20週年前夕,Armstrong推出《Sex and the City and Us》一書,深入討論這部打破許多限制的影集,作為記者兼作家,Armstrong也曾為諸如《歡樂單身派對》(Seinfeld)和《瑪麗・泰勒・摩爾秀》(The Mary Tyler Moore Show)等節目寫過書,這次她採訪了幾乎所有和《慾望城市》有關的人士,包含了四位主演、製作人Darren Star、服裝設計Patricia Field和整個編劇組,挖掘所有的內容細節,從編劇和乳癌作戰的真實事件如何形塑珊曼莎在第六季的角色故事,又凱莉的「全裸」洋裝是怎麼來的。

Armstrong接受時代雜誌的專訪,討論《慾望城市》和現今社會有何關聯,編劇又應該糾正哪些錯誤,同時她對「你最像劇裡哪個角色」的答案已經改變了。

你寫到有幾位女編劇將她們自己的真實經歷放入劇本,不管是瘋狂約會或是3P的提議。這有助於讓觀眾對影集產生共鳴嗎?

對我來說,《慾望城市》的一大重點是女性講述自身故事的力量。男性也許掌握著整個影集製作,但編劇都是女性,這在當時非常特別。

小說作者Candace Bushnell在個人每週專欄中講自己的故事,而編劇們也會加入自身經歷,這也許是為何影集看起來如此真實。

你寫到自己曾經也有「大人物」(Mr. College),一個在你二十出頭就求婚的男友,也住在紐約市,你一開始答應了,但後來又拒絕。這部影集有改變你對感情的想法嗎?你覺得自己下一步會走到哪裡?

除非一個影集能夠改變我們日常生活的真實事物,不然討論它是沒有意義的,這對每部戲來說都是終極考驗,而《慾望城市》對我來說,做到的可能更多。我覺得它像是提供了一個出口,只是我當時還沒意識到。分享自己的故事,我其實是剛好在那個時間點要搬到紐約,又同時在看影集。當我的生活跟電視演的愈來愈像、看起來愈融為一體,畢竟當時我更常進城、出去玩,我就愈感覺到「喔,我能在影集中看到自己」。我並沒有穿著Manolos、每天晚上都喝柯夢波丹,但重點不是這個,重點是女性開始活出自己的人生,真的有人因為這部影集而搬到紐約。

你覺得#MeToo會對《慾望城市》有什麼影響?

這部影集涵蓋了許多議題,而我們對這些議題的態度正漸漸改變。《慾望城市》作為一部討論「性愛」的作品,並沒有真的處理性暴力或性騷擾的問題,而是非常正向地討論,我想這在當時有其原因。大家潛意識裡都覺得這部影集應該要解放女性,呈現出女性應該要獨立,既可以有性衝動,也能動按自己的意思生活,你最不想要說的就會是「欸,還是有些壞事會發生喔」,如此一來我們就能夠多討論#MeToo、性別光譜議題和性光譜議題,但其實要談這麼也沒那麽困難,因為它為後續所有的一切鋪好道路了,這部影集做的已經夠了。

種族多樣性,應該是一個他們當時就能夠討論的大問題。

雖然當時編劇絕大多數是女性(這點令人驚奇),但全部都是白人女性。當幕後的種族多樣性不夠時,你很難讓劇本上有一樣的效果,因為人們會害怕,他們不確定如何解決這個問題。正如我在書中談到的,他們在嘗試讓珊曼莎與黑人約會時,細節處理得不是很好,這也顯示了重新再來過是多麽困難,種族多樣性應該是每個團體機關內早就該具備的。

我們都能在這四個女人身上看到自己的一點特質,你覺得自己會是哪一個角色,為什麼?

我和很多人一樣,都覺得自己應該是凱莉,這想法當時在紐約很普遍,再加上我是記者又住在紐約,而也許我真的曾經是凱莉。但許多人現在會說她有多糟糕,而我當時的確也很糟糕。我認為我們在一開始都會覺得自己是凱莉,當年紀愈來愈大,就變成了米蘭達,我現在也覺得自己肯定是米蘭達。我在為書做前期研究時,發現現在許多年輕女性在看這部劇時,會把自己當作米蘭達,因為我們的價值和思考女性的方式已經改變,大部分的人都有意識到這點,他們會說:「不,我想要變聰明、成功的女權者,誰會在意凱莉穿什麼啊?」聽到這個真的令人蠻振奮的。

你在書中有討論到莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)和金凱特蘿(Kim Cattrall)之間的爭執,你怎麼看他們檯面上的衝突?

他們的衝突會讓大家對影集的看法失焦,其實蠻令人擔心的。當你跟一個人工作了很長一段時間,而且也如他們說的那樣:一直都不是最好的朋友,也許你應該考慮向前看,人生還有其他事可做。我們畢竟都是凡人,還是要面對這些虛構人物和演員並沒有同樣友好關係的事實。

演米蘭達的辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)現在正在競選紐約州州長,你怎麼看這件事?

超過一百萬的人在網路上開玩笑說,這應該才是《慾望城市》的完結篇吧,今年是女性參選最多的一年,而四位主演中竟然也有人參選,這真的太棒了、太對了,她真的會為女性說話,這非常重要,特別是現在。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰