美國民調：七成民眾認為科技公司積極審查他們「感到反感」的政治觀點

文：Katy Steinmetz

譯：王國仲

皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項新民調有助於量化美國人民對科技業中引起爭論的用戶隱私、對保守派的政治偏見等爭議的矛盾情緒。

作為美國民眾對科技態度的大型民調計畫的一部份（將於今年稍晚發布），皮尤研究中心訪談了4,594名美國成年人，提出和科技平台中立性與影響力有關的問題。週四公佈的調查結果顯示，超過40%的美國人認為科技公司支持自由主義者對保守派的看法（相較之下只有11%的人持反對態度），而72%的人認為社群媒體平台會積極審查他們「感到反感」的政治觀點。將近三分之二的受訪者則表示科技業者「經常無法預料他們的產品和服務會對社會造成什麼影響」。

首席研究員亞倫．史密斯（Aaron Smith）表示，雖然美國人對Facebook的劍橋分析事件醜聞，或是Google解雇工程師詹姆斯．達爾默（James Damore，他在批評公司的多元化政策後遭到放生）等事件有所反應，但大眾態度的相關資料仍然缺乏，導致像「科技公司在我們生活中扮演的角色」這樣的議題很難被討論。除了憂心數據安全問題外，史密斯也認為用戶「仍有許多疑慮，這些大企業推出的產品和服務時，可能包含內含偏差。」

隨著科技公司在內容傳播方面的影響力越來越大，各族群對偏見的擔憂也隨之而來。當Facebook執行長馬克．祖克伯（Mark Zuckerberg）四月份出席聽證會時，共和黨籍參議員泰德．克魯茲（Ted Cruz）質疑臉書是否在貼文審查時壓制社會保守派和川普支持者。Google的批評者，也聲稱搜尋演算法讓對黑人女性的刻板印象雪上加霜。

民調顯示，大約一半的美國人認為科技業者應該比現在受到更多規範。雖然國會一直不願意打擊這個國家強大的經濟引擎，但近幾個月來，立法者正推行諸如隱私權利法案等想法、並追求更透明化的線上政治廣告。儘管右派人士更傾向認為科技公司會審查某些政治觀點，皮尤卻發現比起民主黨支持者，共和黨人仍然沒那麼希望政府插手介入。

科技業的光環已逐漸黯淡，但皮尤發現美國人仍然認為矽谷產出的新發明通常還是利大於弊，尤其是考量到對個人的用途時。超過60%的受訪者表示，大宗科技業者對社會的影響總體上優多於劣；74%的受訪者則認為科技公司的產品和服務，對他們的生活產生了更正向而非負面的影響。

即便如此，特定型態的內容審查仍然廣受用戶支持。例如涉及嚴重線上騷擾的問題時，許多人會認為有些內容「令人非常反感」且理應被禁止。「這卻是一大問題，」史密斯說道，「當企業在建構這些工具，這是一直是個具挑戰性的議題。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航