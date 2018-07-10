星巴克宣布2020年全球停用塑膠吸管

文：Beth Kowitt

譯：許睿洋

大家準備跟星巴克的塑膠吸管說再見了！

為了削減塑膠廢棄物，國際咖啡巨頭星巴克本周一（7月9日）宣布，將於2020年以前在全球逾28,000家分店全面禁用塑膠吸管。

星巴克將在消費者購買冰咖啡、茶類與濃縮咖啡（espresso）時，以可回收的「無吸管對口杯蓋」取代塑膠吸管。現在這種新杯蓋已在北美逾8,000家門市搭配典藏氮氣冷萃咖啡（draft nitro）等飲品使用。而在顧客的要求下，購買星冰樂系列飲品（Frappuccinos）的消費者，也將使用以紙與可堆肥塑膠（compostable plastic）等替代材料製成的吸管。

星巴克表示，它們是做出禁塑承諾的企業中，最大的餐飲零售商，而這項決定每年將能夠從它的門市中，減少10億根塑膠吸管的使用。

這項宣告，其實呼應了星巴克的發源地西雅圖於7月1日正式上路，禁止餐廳使用塑膠吸管與器皿的新法規。隨著消費者日漸重視塑膠製品對環境的影響（尤其對於海洋的汙染），這項法規也反映出更廣泛的全球減塑運動的訴求。美國也有其他城市祭出類似的禁令，或正在進行立法。

吸管僅是整體塑膠問題中較小的一個部分，但它是一個較容易瞄準的目標，因為多數人喝飲料時並不需要吸管。

在美國，星巴克於2019年度正式分階段推行禁塑政策之前，將在今年秋天先於西雅圖和溫哥華推動變革，緊接著才是以歐洲為起點的全球各地分店。除此之外，餐飲管理企業Bon Appetit Management、阿拉斯加航空 （Alaska Airlines）、宜家家居（IKEA）和海洋世界（SeaWorld）等公司，皆已禁止塑膠吸管使用，麥當勞當前也正在開發非塑膠的材質。

過去，星巴克曾因為其紙杯難以回收而遭到環保團體的批評——除了星巴克，很多企業也都面臨這個問題。在今年3月，星巴克也投入了1,000萬美元開發一款能完全回收且可用作堆肥的熱飲杯。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航