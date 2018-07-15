幫助維持免疫系統健康的11種食物

文：ALEXANDRA SIFFERLIN

譯：高子媁

維他命C被認為具有豐富的營養價值，因此並不意外接下來出現在清單裡的食物都富含維他命C。它在我們的身體中扮演抗氧化劑的角色，也就是防止自由基的危害。多攝取維他命C也可以幫助身體更好地吸收鐵，而鐵對於免疫系統的正常運作也是非常重要的。

雖然攝取富含維他命C的食物並無法停止流感的症狀，但定期攝取卻可能預防感冒，這些食物運用其他方法對抗感染以及增強免疫能力（所以奶奶並沒有誇大雞湯的效果，肉湯、草藥、纖維、蛋白質和抗氧化劑的混合，讓這道料理有治療性）。以下介紹11種對免疫系統有益的食物。

墨西哥辣椒

對我們有什麼好處：墨西哥辣椒的辣味來自一種稱為「辣椒素」的化合物，是營養界的大明星。辣椒素扮演抗發炎劑的角色，可以舒緩關節發炎的症狀。有研究顯示它也可以促進新陳代謝。

如何料理、食用：將墨西哥辣椒切成丁狀加入酪梨中以增添風味。也可以將它加入你最愛的玉米麵包食譜之中。

檸檬

對我們有什麼好處：檸檬富含可以殺死造成癌細胞的自由基「生物類黃酮」（bio-flavonoid）。它也富含維他命Ｃ（從一種水果就可以攝取到一天所需一半的份量），所以在食物當中加入檸檬汁，就是一種預防感冒或其他感染簡單的方法。

如何料理、食用：喝冰的或溫的檸檬水，就是一種每天都能實行的簡單方法。在蒸煮的蔬菜上淋上一些檸檬汁，也可以讓料理變得更美味。

蘋果

對我們有什麼好處：根據2015年的一份研究指出，每天都吃一顆蘋果的人較少使用處方籤。根據英國調查，他們較少有氣喘症狀（蘋果含有一種名為khellin的類黃酮，可幫助擴張氣管）。蘋果還富含纖維，可以減少受感染時常會伴隨的發炎。另外，蘋果也是一種讓人容易有飽足感的超級食物。

如何料理、食用：切一片蘋果搭配花生或杏仁醬享用，可以讓蘋果成為一種更迷人的點心。挑選有機的，並在食用前清洗乾淨。近期的研究發現，用些許的水和小蘇打粉就可以去除其殘留的農藥。

雞湯

對我們有什麼好處：事實證明，這些草藥的作用是有科學根據的。雞湯可以緩解感冒症狀，可能是因為溫熱的肉湯可以使鼻黏膜變薄，所以更容易清理乾淨。湯類一般都有助於水分的攝取，是生病時的好選擇。

如何料理、食用：自己的湯自己燉，加入一些營養豐富的食物，如胡蘿蔔、洋蔥以及新鮮香草。

大蒜

對我們有什麼好處：大蒜的香味暗示著它對健康的諸多益處。那刺鼻的香氣來自硫化合物，包含大蒜素。科學家相信大蒜素可以阻擋與感染有關的酶；有些科學家更表示，吞大蒜可以預防感冒（吃大蒜最簡單的方法就是與其他食物一起料理；雖然有些人搭配牛奶或水，像吃藥一樣吃大蒜）。研究顯示，食用大蒜能降低胃癌、結腸癌和食道癌的風險。

如何料理、食用：可以將大蒜加入醃料、烤蔬菜或穀物之中，增添其風味又可以增強免疫力。

葡萄柚

對我們有什麼好處：半顆葡萄柚就含有一天所需60％的維他命C，且吃葡萄柚可以幫助身體吸收其他重要的營養素，如鐵。定期攝取維他命C的人，感冒時期通常較短暫或症狀比較輕微。

如何料理、食用：烤葡萄柚搭配一點點肉桂糖粉，就可以讓你享有一頓健康的早餐。

薑

對我們有什麼好處：有時候會被拿來抑制噁心反胃的薑，具有高抗氧化與高抗發炎的特性。近期一篇回顧性研究發現，薑似乎對於某些疾病也有幫助，例如肥胖、心臟疾病和糖尿病。它也含有幫助免疫系統的化合物，如β-胡蘿蔔素和辣椒素。

如何料理、食用：把薑放入炒豆腐中，或是放一點點在茶裡。

鼠尾草

對我們有什麼好處：鼠尾草是古代治療喉嚨痛、咳嗽或感冒的一種草藥，也可以做成茶。一項瑞士的研究發現，將鼠尾草與其他香草如松果等搭配使用，可以舒緩喉嚨發炎的症狀。

如何料理、食用：混合鼠尾草、羊奶起司和蛋，做出美味的歐姆蛋捲。也可以將這種天然的草藥加入豆湯、雞肉、豬肉和牛肉料理之中。

甘菊茶

對我們有什麼好處：人們使用乾燥的甘菊花已有數百年的歷史，有些研究指出甘菊茶能緩解肚子痛的症狀。這種花含有一種稱為「類黃酮」（flavonoids）的化合物，能舒緩發炎和疼痛。

如何料理、食用：用熱甘菊茶、蜂蜜與一片檸檬製作一杯健康的「感冒飲料」。

茴香

對我們有什麼好處：當你感冒時，茴香就是你的好朋友。這種甘草味蔬菜含有可以化痰、緩解喉嚨痛的化合物。茴香也是一種攝取鉀的好來源，對於調節、平衡體液有莫大的作用，讓你免於脫水。

如何料理、食用：你可以將茴香與其他蔬菜一起烘烤，甚至將它煮沸後過濾掉，再當成茶喝也可以。

蔓越莓

對我們有什麼好處：近期有研究顯示，蔓越莓並無法降低女性尿液中的細菌數量，使得蔓越莓是否有助於預防感冒或治療尿道感染仍有些爭議。然而，蔓越莓中的營養素對免疫系統確實有幫助，且可降低心臟疾病發生的風險。

如何料理、食用：烹煮蔓越莓和柳丁，或其他柑橘類的水果來製作果醬。

© 2018 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航