長時間工作可能增加女性「第二型糖尿病」罹患風險

文:ALICE PARK

譯:許睿洋

長時間工作可能對健康造成許多不利的影響,舉凡工作壓力、罹患特定慢性疾病的風險增加等等。而在近期一項針對超時工作所進行的研究中,研究人員發現過長的工作時間,也可能導致第二型糖尿病(type 2 diabetes)。

此項研究由流行病學家、也是多倫多「勞動與健康研究中心」(Institute for Work and Health)博士後研究員瑪西.吉伯特-魏美(Mahee Gilbert-Ouimet)及其同事主導。為了更深入地了解工作時間究竟如何影響罹患糖尿病的風險,他們追蹤了逾7,000位加拿大勞工長達12年,並就其健康數據進行分析。在他們發表於《英國醫學期刊》分支刊物《糖尿病研究與護理》(BMJ Diabetes Research and Care)的研究中指出,每周工作超過45小時的女性,罹患糖尿病的比率多出了51%(這是在研究人員考量其他糖尿病潛在因素後調整而得的結果,包括運動習慣、身體質量指數BMI、吸菸與否等等)。但他們在男性身上並未發現相同的結果;事實上,相較那些工作時間較短的男性,長時間工作的男性罹患糖尿病的風險反而較低。

吉伯特-魏美說道,「對於長時間工作能對男性產生某種防護性的效果,我感到驚訝。但對女性而言,我們知道女性在工作之餘,常常需要承擔許多家務與責任。因此在這樣的基礎之上,長時間工作便可能造成與男性相反的健康影響。」舉例來說,研究人員發現,對於那些每周工時超過45小時、又與年齡低於12歲的子女同住的女性,長工時對她們的健康影響尤為強烈。

另一項造成性別差異的原因可能與男性回報的工作型態有關。在研究中,長時間工作的男性約有三分之一表示他們的工作內容主要結合了「坐、站立與行走」,而女性則僅占8%。男性較高程度的體能活動,可能有助部分解釋為何他們罹患糖尿病的比率較低。

此項研究結果幫助人們更深入了解長時間工作如何影響人體健康,尤其是罹患糖尿病的風險。過去的研究發現(此次研究亦認為如此),工時長的人罹患糖尿病的風險也較高,但這僅限於低社經地位的人們;大部分的研究也只包含了男性,而無女性。然而,吉伯特-魏美的團隊並未就「技術水平」發現糖尿病風險有所降低,但她也指出,他們在那些從事低技術性工作的人中幾乎沒有發現罹患糖尿病的案例。這也是為什麼他們的研究在統計可信度上未必如此令人信服。

但長時間工作與糖尿病的關聯,其實並沒有那麼令人感到訝異。一周工作超過40小時的人容易感受到更高的壓力,進而改變皮質醇(cortisol)等賀爾蒙分泌。皮質醇分泌量的變化,可能會影響體內胰島素的多寡及其分解醣類的能力。過度壓力還可能影響睡眠,造成精神狀態不佳,從而導致體重與胰島素的改變,最終發展為糖尿病。

吉伯特-魏美希望,此次的研究結果能促使醫病之間,針對長時間工作對健康的危害進行更多溝通──尤其是對那些可能已深陷其他糖尿病潛在因素的女性更為重要。她說,「我認為醫生應該詢問他的病人每週的工作時數。另外,如果女性生活中還有其他糖尿病潛在因素,那麼他們應該討論是否需要更多後續複診或是糖尿病篩查。」她也說道,由於智慧型手機的普遍化,使得人們持續被工作綁架,「理解超時工作對身體與健康的影響,會是一個適時的當頭棒喝。或許你該強迫自己工作少一點,愛護自己多一點。」

© 2018 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航