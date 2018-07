維持一段幸福關係背後的科學與祕訣

文:SARAH TRELEAVEN

譯:吳舜文

每當談到維繫感情關係,大多數人都在努力振翅,想翱翔天際。我們往往在進入一段戀情時興奮不已,但當感情走向日常生活的瑣碎乏味中,肩上包袱也不知不覺累積,我們開始發現自己常陷入受挫感、情緒退縮、衝突升級、不擅溝通的窘境,以及無止盡枯燥和無聊。不可否認的是,要創造並維持一段健康且幸福的關係非常困難。

無論如何,已有越來越多維繫關係的相關研究,以健康快樂的情侶習性作為參考,提供人們維繫關係及對於如何改善困境中感情的科學化指導。正如人們所知,愛與關係的科學,最終還是回歸到一些淺顯易懂、但難以掌握的基本面向:也就是運用同理心、積極正向,以及強而有力的情感連結,來驅動健康又快樂的感情關係。

維持強烈的情感連結

加拿大渥太華臨床心理學家蘇.約翰遜(Sue Johnson),同時身為多部著作的作家,其中包含《抱緊我:扭轉夫妻關係的七種對話》(Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love)一書,她表示,「總括所有發展心理學、社會心理學,以及我們在過去35年的研究成果,一個維繫感情最重要的因素脫穎而出,這讓夫妻得以長年保持強烈情感並充滿活力,且一次又一次重新墜入愛河,這個祕訣就是『情緒回應』(emotional responsiveness)。」

簡言之,所謂回應就是一方送出提示,另一方接受並回覆。約翰遜說道,有9,900萬的戀愛問題都是「你會在我身邊嗎?」,那並不只是像「你是我的朋友嗎?你能不能幫我做家事?」,而是一種情感和頻率的同步性。

約翰遜繼續解釋道,「每對夫妻都會有分歧,但真正讓關係不快樂的原因是,當夫妻失去情感上連結時,無法與對方互相產生安全感和避風港的感覺。」她指出,帶有防衛性和情緒退縮的批評及拒絕會令人極度痛苦,同時被大腦解讀成危險信號。

為了培養伴侶間的情緒回應,約翰遜開創情緒集中療法(Emotionally Focused Therapy),讓夫妻通過表達需求、避免批判的對話,來學習如何讓關係更密切。她表示,「夫妻必須了解如何表達情緒,才能讓彼此關係更親密。」

保持態度積極

根據致力於婚姻研究的組織戈特曼研究中心(Gottman Institute)的研究主任嘉莉.科爾(Carrie Cole)的說法,當夫妻生活再也沒有正向積極的力量時,情感脫離就很容易發生在關係中。科爾表示,「一旦這樣的事情發生,伴侶間會開始感覺對方越來越疏離,甚至像陌生人一樣。」對關係中積極性的關注,使戈特曼研究中心以「感情中的那些小事」為座右銘。自1970年代開始,該組織便持續研究伴侶關係中的滿意度,這也促使研究中心的心理學家,鼓勵夫妻從事一些能互相表達感激之情的日常小事。

科爾接著補充,最簡單的第一步就是每天想辦法稱讚你的伴侶,無論是純粹對伴侶所做的事表達感激,或是特別告訴對方對他的喜愛之處。這樣的小動作有兩個益處:第一,這能讓你的伴侶受到肯定,並幫助他們自我感覺良好;第二,這有助於提醒自己,當初選擇此人為伴侶的初衷是什麼。

跟隨內心時也要傾聽大腦

說到愛與大腦之間的關聯,金賽性、性別與生殖研究中心(Kinsey Institute)的資深研究員,同時身為人類生物學家的海倫.費雪(Helen Fisher),對人們進行腦部掃描儀的研究後發現,那些對關係滿意程度高的人們,都共同擁有三種不可或缺的神經化學成分:同理心的實踐、對情感和壓力的控管,以及時時對伴侶保持正面看法。

一段幸福關係中,伴侶之間會試著以同理心去理解對方的觀點,而不是不斷想證明各自對錯。自我壓力和情緒的控管最終會歸結為一個簡單的動作,依費雪所描述,「閉上你的嘴,什麼也別說。」如果還是無法阻止自己發怒的話,就休息一下並做任何能讓自己遠離毀滅的事,比如去健身房運動、看點書、和狗玩,或是打給朋友聊聊。時時對伴侶保持正向看法對關係也很重要,費雪稱之為「正面幻想」,重點是減少自己對關係有負面想法的時間。費雪表示,「沒有所謂完美伴侶,爭吵過最難聽的話也會深深植入我們的大腦,但如果你能選擇忽略不完美,而專注在真正重要的事情上,這不僅對你的身心靈有益,也有益於這段關係。」

幸福關係造就幸福生活

歸根到底,一個人的關係品質決定了生活質量。約翰遜表示,「擁有良好關係不只能讓人感覺更好、更幸福。當我們了解到如何療癒並保持關係的強韌,這段關係也會使我們更有韌性,所有關於愛如何使人強大的陳腔濫調並不只是陳腔濫調,而是千真萬確的生理學。與深愛並重視我們的人相互連結,是生活中唯一的安全網。」

