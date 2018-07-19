如何贏得每一場辯論——但不是無意義的擊敗對手

文：Walter Sinnott-Armstrong

譯：王國仲

戴爾．卡內基（Dale Carnegie）在1936年的著作《溝通與人際關係》（How to Win Friends and Influence People）寫道：「我的結論是，面對辯論，天底下只有一種處理方式：避開它。就像你會遠離響尾蛇和地震一樣，離得遠遠的。」類似這樣對辯論的厭惡相當常見，但它卻是建立在「辯論會對我們個人和社交生活造成嚴重影響」的錯誤觀點上——就許多方面而言，反而違背了論辯的初衷。

如果辯論只代表衝突（這通常也是大眾對爭論的看法），那卡內基當然是對的。如同肢體衝突一般，口舌之爭也能讓雙方傷痕累累。就算辯贏了，對自己仍然沒有好處。即使是辯論比賽，似乎也沒什麼好期待的。雙方辯手就像——拿網球來當例子好了——一對對的選手來回擊球，直到當中產生一個勝利者。其他所有人都是輸家。這就是為什麼有這麼多人對辯論避之唯恐不及——尤其是針對政治和宗教議題。

這些看法其實不怎麼講理。如果把辯論視為爭執或競賽，只要不被發現，你就能用作弊的方式取勝。面對有著薄弱理論的人，你會很樂意說服他們。你並不介意打斷他們、宣稱他們的論點瘋狂、愚蠢或可笑；你也可以拿他人的無知來大開玩笑、拿他們的身高、手的大小來做文章。這些手段有助於在爭辯中取勝（某種程度上），但無助於理解你的對手、他們的處境，以及為什麼他們會和你意見分歧。

贏得辯論有更好的方法。想像一下，你贊成提高本州的最低工資，但我不贊同。如果我們僅僅是對彼此大叫：「贊成！」、「反對！」，你只會認為我自私，我則會認為你做事欠缺考慮。沒有人從中學到任何事情，我們既不瞭解也不尊重彼此，無法妥協或合作。相反的，如果你提出了合理的論點：全職工人不該生活在貧窮之中；我則用另一種合理的論點回應：最低工資會迫使企業減少雇員和工時。現在，我們就可以了解彼此的立場、認知共同的價值觀——其實我們都關心有需要的工人。

假設最後我被你說服，因為有辦法在不造成失業或低度就業的情況下提高最低工資，那會有什麼結果？是誰贏了這場辯論？自始至終你的論點和態度都一致，所以除了擊敗我所帶來的些許成就感之外，你並沒有真的「贏得」什麼。另一方面，我學到很多，包括精確的想法、有利的證據，以及對事情更全盤的了解。如果我想要的是追求事實與真相，那我也得到自己想要的。就這個角度來說，贏家是我。我該感謝你的幫助，而非因為自己輸了辯論而耿耿於懷。這種正向的反應會增進彼此的關係，化解了傳統上認為辯論只帶來衝突或競爭的看法。

當然，許多討論都無法如此成功。如果我們不耐心傾聽，或不信任對方的真正價值觀，我們就無法向對話者學習。如果雙方都沒有提出任何理論或原因，建設性的談話就會變得不可能——或至少要困難得多。辯論的真諦是彼此欣賞和合作，倘若誤解了它的意義（就像卡內基那樣），那就會產生想要避免爭論的錯誤傾向。在美國和世界各地日益增長的政治兩極化現象，追根究柢就是因為人們無法提供、想出和理解不同論點。

不可否認，許多論點都很糟糕。它們假裝提出理論，但內容卻毫無價值、名不符實。當有人只是辯稱：「因為你很笨（或是自由派、是保守派），所以你一定是錯的。」他們其實沒有真正給出任何理由，來支持他們的結論。儘管如此，我們還是要注意，不要太快急著指責犯下這種謬誤的人。如果我扭曲你的立場、惡意的進行攻擊；又或者故意打斷對方，讓他們無法完成論述，沒有人能因此獲益。我們需要學習如何從立論到結語，一步一步巧妙地闡述論證，再來我們要學習如何正確評估它們——如何分辨論點的好壞。

評估的過程大多是指出有缺失的論點，但有時我們也必須承認對手提出的好論點，並用同樣的標準來檢視己方論述（為什麼我相信我的前提？我的論點正當且可靠嗎？我的立論是否點出問題？對我的觀點最強烈的反擊是什麼？）。當有人點出你的論點有多脆弱時，採取守勢並沒有太大效果。保持謙虛，認知到己方論點中的弱點，有時也要接受對方提出的理由。你仍然可以堅持自己的信念，但是你會對問題、對手和自己有更多了解。

這一切都不容易，但即使其他人仍然冥頑不靈，你也可以開始改變。下次試著陳述自己的立場，為你聲稱的事情擬定論點，並誠實地問自己這些論點對議題是否有益。和抱持立場的人溝通時，請他們給你一個理由。完整且寬容地詳述他們的論點，公正地評估其立論的強度，提出異議並仔細聆聽他們的回覆。這種方法需要付出點努力，但練習會讓你更加進步。

以上的方法能幫助你贏得每一場辯論——不是指無意義的擊敗對手，而是對人們產生分歧的議題有更多認識，學習為何我們會持不同意見，並練習與他們溝通和合作。如果我們可以改變對「辯論」的態度，從唇槍舌戰到網球賽，再轉變為理性的交流，我們就都能通過這種交流獲得尊重和理解，如此一來，我們就改變了「贏得」辯論的真正含意。

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核稿編輯：羅元祺