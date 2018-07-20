如何有效治療「足底筋膜炎」？

文：MARKHAM HEID

譯：許睿洋

足底筋膜炎（plantar fasciitis）往往被描述為一種「觸擊腳跟而向外擴散的抽痛感」。在美國，足底筋膜炎則是最常見的足部疾病之一，約有200萬的美國人受此疾病所苦。它可以僅是持續數周到數個月的短期症狀。不過在某些情況中，它甚至可能成為一種慢性疾病。

足底筋膜（plantar fascia）是沿著腳底延伸的輻射狀結締組織，一共五條，橫跨足弓並依附在腳跟及腳趾骨頭之間。加州大學洛杉磯分校醫學中心（University of California Los Angeles Medical Center）足部和腳踝外科醫師瓊．威廉斯（Dr. Joan Williams）說道，「當結締組織受到損傷或是發炎時便會導致足底筋膜炎的產生，而這種情形常發生在那些從事『重複性作用活動』（例如跑步）的人們身上」。

威廉斯醫師解釋道，「足底筋膜炎發生時，人們會在跑步結束後感受到腳跟有陣陣痠痛感，但大家往往會選擇忍耐而忽略它。」然而，這是一個很糟糕的情形。她也說道，「足底筋膜的發炎、腫脹及不適感，是導致疼痛的原因。」如果在上述情況發生時，患者仍持續訓練，那麼這些症狀只會更加惡化。

西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）的骨科副教授詹姆士．格萊斯頓（Dr. James Gladstone）表示，跑步也可能造成足底筋膜微小的撕裂。假如撕裂傷沒有經過一定時間的治療，它們最後會變得非常疼痛。

格萊斯頓醫師說道，足部的結締組織和肌肉，處於一個持續崩解又再重生的狀態（此過程通常是處於平衡狀態）。但他表示，「假如你過度訓練，你的身體將無法維持再生的功能，於是身體健康便開始衰弱，且罹患上一些因身體過度使用所導致的病痛，就好比足底肌膜炎。」而久坐不動的生活方式、年老以及肥胖，也都是導致這種疾病的潛在因素，65歲以上的老年人中便有7％受足底筋膜炎所苦。

此外，值得注意的是，如同頭痛或是消化不良，「足底筋膜炎」指的是一種肇因於許多不同潛在因素的症狀。約翰霍普金斯醫學院整形外科助理教授、也是足部及腳踝科主任的凱西．漢姆柏德（Dr. Casey Humbyrd）說道，「儘管過度使用及腳跟的疲勞性骨折皆會造成腳跟疼痛，但阿基里斯腱的過度緊繃，也可能造成相同的疼痛感。」她補充道，「對於扁平足而言，缺乏足弓的支撐也可能是導致疼痛的因素。」

由於造成腳跟疼痛的原因，往往難以被精確地診斷出來，因此醫生在開始面對足底筋膜炎患者時，通常會以一系列的保守治療方式來控制疼痛並促進痊癒。

對於受到腳跟疼痛所苦的運動員而言，他們的當務之急應該是休息。威廉斯醫師說，「我告訴腳跟疼痛的病人要休息四到六周。我知道要賽跑選手休息是非常困難的，但持續的訓練只會讓這個症狀更加惡化。」

除了休息以外，威廉斯醫師也建議針對小腿、阿基里斯腱和足底筋膜進行伸展（像是將腳指朝小腿方向扳）。尤其是每天早上醒來，或是在久坐和久躺之後。由於那個時候足部肌肉和結締組織過度緊繃，伸展將有助舒緩足底筋膜炎的疼痛感。

格萊斯頓說道，用以支撐足弓的鞋插入物，也可以幫助分擔足底筋膜和阿基里斯腱的壓力，但插入物若置放於太高的位置，實際上可能為腳踝增添更多壓力，使情況更加惡化。此外，用腳底踩著球滾動也能幫助足底筋膜伸展，並保持足弓的柔軟。

在一些嚴重的足底筋膜炎案例，或是對早期治療並無明顯成效的患者而言，施打消炎藥對於他們可能會有所幫助。有時（雖然是少數）利用手術來移除畸形的骨頭或是使僵硬的肌肉鬆弛，也是一種必要的手段。

然而，愈來愈多的醫生採用聚焦式的體外震波療法（extracorporeal shockwave therapy, ESWT），或一些相關的聲波療法幫助受損的筋膜進行修復和再生。知名醫學期刊《International Advances in Foot & Ankle Surgery》運動醫學編輯、帕洛奧圖醫學基金會（Palo Alto Medical Foundation）專攻運動醫學的足科醫師阿默．薩克斯那（Dr. Amol Saxena）說道，「體外震波療法和聲波療法，兩者都是利用高速粒子衝擊受損區域引發微創傷，以刺激癒合反應。」

薩克斯那醫師表示，由於足底筋膜並不是一個有大量血液流過的足底區域，因此對於足底筋膜的退行性損傷（degenerative injuries，因多年來踩踏路面所導致）人體所展現的自癒能力通常是有限的。震波和聲波療法，兩者都是透過將血液引導至足底筋膜，進而促進體內的自我修復。薩克斯那醫師引用自己關於足底筋膜炎治療的研究說道，「這些療法（指震波與聲波治療）已被證明在治療足底筋膜炎上有最佳的效果」。

他說道，接受這些震波療法的患者，通常需要隔周進行三個階段的治療，而且有時還需要六周至三個月的後續治療。這樣的治療會造成短暫的疼痛感（震波又比聲波更痛一些），且在多數情況下保險並未涵蓋這些治療（薩克斯那醫師說，這項治療總共可能至少需要花費400至數千美元）。而要完成「組織重建」並使症狀完全消退，則大約需要3個月。

「但震波療法已經是目前為止我們所擁有最接近『仙丹』的療法了」薩克斯那醫師說道。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航