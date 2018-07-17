川普大概是最無法達成美俄和解的總統

文：Ian Bremmer

譯：王國仲

7月初，參議院情報委員會正式為美國情報界對俄羅斯干預2016年美國大選的評估背書。但對川普（Donald Trump）總統來說，就算委員會宣布俄羅斯精心策畫了林白小鷹綁架案，他也不會在乎。

在布魯塞爾的北約峰會短暫停留，川普於7月16日繼續前往赫爾辛基，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）會晤，這是他們的第一次官方峰會。據媒體報導，川普會先和他的俄羅斯對手來個一對一會談，接著再由白宮幕僚加入討論。

川普和普亭的會面將是頭條新聞，在接下來的幾天成為各方話題。而大家可以理解，在川普的所有政治特色之中，他和普亭的個人關係是當中最奇特的。確實，川普對21世紀的「強人政治」情投意合，而普亭正是其中的典範。是的，川普認為採信俄羅斯干預選舉的任何故事只會傷及他的領導正當性，更不用提他在那場選舉中還是擊敗希拉蕊（Hillary Clinton），取得勝利的一方。沒錯，川普永遠選擇和歐巴馬的政策唱反調，無論是歐巴馬（Barack Obama）和普亭如冰的關係，或其和德國總理梅克爾（Angela Merkel）深厚的互信都已被川普完全改變（他只給了人家幾顆星星糖）。

但這些都無法解釋川普一直想和普亭會面的固執渴望。有人宣稱，在國會山莊公然挑釁民主、共和兩黨，讓川普成為有史以來最反對體制的總統。但挑釁自己的員工和政治顧問可就不是這麼一回事了。

儘管雜音如影隨形，峰會本身應該能順利進行。川普和普亭在一連串地緣政治議題上有著共識。他們都認為美國應該減少涉入敘利亞問題，也都公開質疑北約安全同盟的效用。兩人都希望中東地區能維持和平——庫許納（Jared Kushner，川普女婿，美國高級總統顧問）正向該地區的重要利害關係者提出相關計畫；普亭則同時邀請以色列總理納坦尼雅胡（Bibi Netanyahu）和巴勒斯坦自治政府主席穆罕默德．阿巴斯（Mahmoud Abbas）去莫斯科欣賞世界盃足球決賽。

川普和普亭似乎也都同意俄國應該重返G7/G8，因為2014年的克里米亞事件在今天看來已經成為歷史。其他工業國成員永遠不會允許，但那不是重點。媒體對整件事憤怒的態度將讓川普更顯芒刺在背，普亭則會喜上眉梢，繼續隨之起舞。

峰會後的蜜月期不會持續太久。和普亭不同的是，川普的權力是有限的（看看媒體、共和黨人和川普自己的幕僚），穆勒（Robert Mueller）檢察官持續的調查只會讓川普更難無視國內對俄羅斯的政治壓力。

要不是川普諸事纏身，美俄和解事實上能產生相當大的地緣政治意義。對俄羅斯來說，比起美國，中俄有著更大的戰略問題，他們之間的友誼基礎也更少。但不幸的是，（儘管立意良善）川普大概是最不可能做到的總統。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航